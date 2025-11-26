Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Gia đình
Thứ tư, ngày 26/11/2025 11:36 GMT+7

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

+ aA -
Thuý Diễm Thứ tư, ngày 26/11/2025 11:36 GMT+7
Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thịt gà là loại thịt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ tăng cơ, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, và tăng cường hệ miễn dịch.

Loại thịt này chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo.

Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương. Từ thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món phở gà với hương vị đậm đà và hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách nấu món phở gà như sau:

Nguyên liệu nấu phở gà:

1 con gà, trứng gà non, phở, hoa hồi, quế thanh, hành tây, hành tím, tiêu hạt, gừng, gốc ngò rí, gia vị, rau quê, giá, hành ngò.

Nguyên liệu nấu phở gà

Cách nấu phở gà:

- Nướng hành tây, hành tím, gừng.

- Rang thơm hoa hồi, quế thanh, tiêu hạt, gốc ngò rí

Cách nấu phở gà: Luộc gà cùng hành tây, gừng, hành tím nướng

- Cho gà vào luộc, cho vào cùng đó là hành tây, hành tím, gừng đã nướng, thêm 1 tí muối. Luộc gà tầm 10 phút thì cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò, tiêu hạt đã rang thơm vào.

Cách nấu phở gà: Luộc tầm 10 phút, cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò rí, tiêu đã rang thơm vào

- Luộc gà thêm tầm 30 phút, kiểm tra gà đã chín thì vớt gà ra 1 thau có đá lạnh, cho vào đá lạnh để da gà giòn hơn, rồi lọc phần thịt gà, lấy phần xương cho vào nôi nước dùng, ninh tiếp tục.

Cách nấu phở gà: Luộc gà tầm 30 phút, kiểm tra gà chín thì vớt cho vào đá lạnh

- Phần thịt gà thì cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Cách nấu phở gà: Lọc phần thịt và xương gà, phần thịt cắt miếng vừa ăn, phần xương cho vào nồi nước dùng ninh tiếp tục. Sau đó lọc lấy nước trong, nêm nếm gia vị

- Nước dùng ninh thêm tầm 25 phút, rồi lọc để lấy nước trong, nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình: đường phèn, hạt nêm, nước mắm.

Cách nấu phở gà: Phở, gà cắt miếng vừa ăn, trứng non đã luộc,

- Trứng non luộc chín

- Trụng phở, giá cho vào tô, cho vào thịt gà, trứng non, hành lá, hành tây, tiêu, chan nước dùng.

Cách nấu phở gà: Trình bày vào tô, cho phở, giá, thịt gà, trứng non, rau hành, tiêu, chan nước dùng

- Ăn kèm rau quế, chanh, tương ớt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.

Tham khảo thêm

Mách bạn cách làm bánh bò thốt nốt thơm ngon, mềm xốp bằng chảo inox cực dễ dàng

Mách bạn cách làm bánh bò thốt nốt thơm ngon, mềm xốp bằng chảo inox cực dễ dàng

Quả này rẻ nhưng là kho dinh dưỡng, xào với trứng vừa ngon lại bổ hơn nhiều lần

Quả này rẻ nhưng là kho dinh dưỡng, xào với trứng vừa ngon lại bổ hơn nhiều lần

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Gia đình
Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

Đọc thêm

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội
Nhà nông

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội

Nhà nông

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, giờ đây trên con đường thôn An Sơn 1 (xã Đan Phương, Hà Nội) luôn sạch đẹp, đặc biệt rực rỡ những sắc hoa ven đường, trên tường nhà dân…

Quán ăn gây tranh cãi vì 'đuổi khéo' khách đi ăn một mình
Xã hội

Quán ăn gây tranh cãi vì "đuổi khéo" khách đi ăn một mình

Xã hội

Một quán ăn tại Hàn Quốc đã thổi bùng tranh luận khi công khai từ chối phục vụ khách đi ăn một mình, trong bối cảnh số lượng người sống độc thân ở nước này không ngừng tăng lên.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa
Thế giới

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa

Thế giới

Cựu giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh sau khi Washington đệ trình dự thảo kế hoạch hòa bình trực tiếp cho Kiev, qua đó gạt khối này sang một bên.

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày 'nghẹt thở' chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray
Kinh tế

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày "nghẹt thở" chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray

Kinh tế

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết trong mưa lớn, nước lũ xiết và những vách taluy sạt lở, hơn 1.000 công nhân đường sắt đã làm việc suốt ngày đêm để giành lại tuyến huyết mạch Bắc – Nam. Sau 4 ngày “chạy đua với thời gian” qua 61 điểm hư hỏng, đoàn tàu đầu tiên lăn bánh trở lại lúc 20h30 ngày 25/11, khép lại một cuộc giải cứu hạ tầng trong điều kiện khắc nghiệt hiếm có suốt 50 năm.

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội
Video

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội

Video

Thời gian gần đây, những tấm biển quảng cáo quá khổ bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh
Doanh nghiệp

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh

Doanh nghiệp

Với mong muốn khôi phục sự trẻ trung, rạng rỡ cho khuôn mặt mà không cần can thiệp dao kéo, phương pháp tiêm rãnh cười đang trở thành lựa chọn nội khoa thẩm mỹ hàng đầu tại Phòng khám Thẩm mỹ Linh Anh.

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z
Doanh nghiệp

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z

Doanh nghiệp

Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ “Deadline Department”. Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

UBND xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức di dời toàn bộ 285 học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn đến các điểm lưu trú tạm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do thiên tai.

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”
Kinh tế

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”

Kinh tế

Bàn về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa những trận lũ lịch sử ở miền Trung đến các vùng cô lập vì thiên tai để chỉ ra khoảng trống về phương tiện cứu hộ đặc chủng và đề xuất mở rộng “giỏ dự trữ” sang phương tiện cứu nạn, đẩy mạnh phân quyền và xã hội hóa để phản ứng nhanh hơn trước thảm họa, tránh tình trạng "người dân đi trước, Nhà nước chạy theo".

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị
Thể thao

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị

Thể thao

Với tổng giá trị đội hình ước tính gần 4 triệu Euro, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang vượt trội so với các đối thủ chính như U22 Indonesia và U22 Thái Lan, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng.

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ban tổ chức Miss International 2025 vừa đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp đến với Nhật Bản để nhập cuộc.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh
Kinh tế

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh

Kinh tế

Bộ Tài chính đang đề xuất hạ mạnh các bậc thuế thu nhập cá nhân, mở rộng diện miễn thuế cho làm thêm giờ, hưu trí và chi phí y tế – giáo dục, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế cho hộ kinh doanh. Mức đề xuất tại bậc thu nhập 30 và 60 triệu đồng đang là 15%, 25%, Bộ Tài chính nghiên cứu hạ xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của Biểu thuế.

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình

Chuyển động Sài Gòn

Trước nhiều phản ánh của cử tri về tình trạng quá tải ở cấp xã và thủ tục hành chính còn rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản giải trình, nêu rõ hàng loạt giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?
Nhà nông

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông

Giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng lúa gạo đạt mức cao kỷ lục, giá gạo của Thái Lan lại đang tăng cao, trong bối cảnh Philippines-quốc gia mua gạo lớn nhất Đông Nam Á cấm nhập khẩu, vì sao vậy?

Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này
Nhà nông

Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này

Nhà nông

Nông dân xã Kiến Hải, Hải Phòng (được sáp nhập từ các xã Tân Phong và xã Đại Hợp, xã Tú Sơn và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đoàn Xá của huyện Kiến Thụy cũ) ra quân “Tuần lễ diệt chuột” và “Tháng làm thủy lợi nội đồng” bước vào vụ đông xuân 2025 – 2026.

'Liên minh Thiện chí' ra quyết sách quyết lấy bằng được tài sản của Nga
Thế giới

'Liên minh Thiện chí' ra quyết sách quyết lấy bằng được tài sản của Nga

Thế giới

Liên minh những người thiện chí đã nhất trí tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 25/11 sẽ đạt được tiến triển trong những ngày tới về hai ưu tiên: tài sản bị đóng băng của Nga và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá
Pháp luật

Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá

Pháp luật

Công an xã Kiến Hải (Hải Phòng) đang xác minh làm rõ vụ việc mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá.

Cận cảnh “núi rác' khổng lồ hơn 330.000 tấn tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa
Media

Cận cảnh “núi rác" khổng lồ hơn 330.000 tấn tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa
14

Media

Hiện bãi rác ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Rác thải chất thành một “núi khổng lồ”, mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Nhà bị nước lũ nhấn chìm hơn 2 mét, người mẹ ở Nha Trang ôm con trèo tường sang hàng xóm lánh nạn
Xã hội

Nhà bị nước lũ nhấn chìm hơn 2 mét, người mẹ ở Nha Trang ôm con trèo tường sang hàng xóm lánh nạn

Xã hội

Mưa tạt trắng trời, gió lạnh thấu xương, ngôi nhà của chị Quyên bị dòng nước đục ngầu, chảy xiết, nhấn chìm gần hết mái, tương đương hơn 3 mét so với mặt đường. Giữa lúc hoảng loạn, chị ôm con trèo tường sang nhà hàng xóm lánh nạn, bỏ lại tất cả tài sản dần bị cuốn đi trong cơn lũ dữ.

Nghệ sĩ Nhân dân bị chê là sến, nhưng vé concert bán ra là hết sạch
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân bị chê là sến, nhưng vé concert bán ra là hết sạch

Văn hóa - Giải trí

Một ca sĩ pop - Nghệ sĩ Nhân dân có thể thổ lộ cảm xúc, nói về đam mê, về việc người đàn ông bỏ đi, rằng họ thậm chí chưa kết hôn và để lại cho cô một đứa con đã khiến cho dư luận "thỏa mãn".

Đệ nhất ác nhân nhưng lại có kết cục viên mãn trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đệ nhất ác nhân nhưng lại có kết cục viên mãn trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đoàn Diên Khánh trong bộ Thiên long bát bộ là kẻ gây ấn tượng mạnh khi được coi là đệ nhất ác nhân bởi sự độc ác cùng cực và vô liêm sỉ của mình. Nhưng thật lạ, cuối cùng Kim Dung lại để cho hắn một “lối thoát”, dù hắn chưa bao giờ muốn hối cải.

WEF nhấn mạnh vai trò trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế đặc biệt để tiên phong toàn cầu
Kinh tế

WEF nhấn mạnh vai trò trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế đặc biệt để tiên phong toàn cầu

Kinh tế

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành “điện năng mới” của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam với dân số trẻ cùng nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, được đánh giá có vị thế đặc biệt để bứt phá. Nhưng 5 năm tới sẽ là giai đoạn quyết định: ai định hình AI và ai sẽ bị AI định hình.

Giám đốc Công ty BBA lừa đầu tư đa cấp, lấy tiền mua gom đất rừng ở Hòa Bình cũ
Pháp luật

Giám đốc Công ty BBA lừa đầu tư đa cấp, lấy tiền mua gom đất rừng ở Hòa Bình cũ

Pháp luật

Bằng cách trả thưởng cao, Giám đốc Công ty BBA thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo vô giá trị hoặc ứng dụng “đi chợ online” rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đối tượng đã dùng số này để mua gom 63 mảnh đất rừng ở Hòa Bình cũ.

Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá trên sông Mã
Tin tức

Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá trên sông Mã

Tin tức

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông L.V.N - Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa). Ông bị mất tích khi đi đánh cá trên sông Mã.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc cho cấp xã
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc cho cấp xã

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu toàn bộ sở, ngành và UBND xã, phường, đặc khu tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn còn tồn tại khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12/2025.

Arsenal vs Bayern Munich (3h ngày 27/11): “Pháo thủ” đụng khắc tinh
Thể thao

Arsenal vs Bayern Munich (3h ngày 27/11): “Pháo thủ” đụng khắc tinh

Thể thao

Arsenal vs Bayern Munich là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và đội chủ nhà có thể thất bại khi gặp đối thủ kỵ giơ.

Công khai 30 ngày, phân luồng nộp hồ sơ, Đà Nẵng chuẩn hóa toàn bộ thủ tục nhà ở xã hội
Nhà đất

Công khai 30 ngày, phân luồng nộp hồ sơ, Đà Nẵng chuẩn hóa toàn bộ thủ tục nhà ở xã hội

Nhà đất

Đà Nẵng vừa triển khai các yêu cầu mới nhằm chuẩn hóa và minh bạch hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội, siết chặt công khai thông tin và xử lý nghiêm môi giới trái phép để bảo đảm người dân tiếp cận đúng, đủ và công bằng.

Bảo hộ tăng tốc, ngành thép Việt bước vào “vùng nhiễu động”
Nhà đất

Bảo hộ tăng tốc, ngành thép Việt bước vào “vùng nhiễu động”

Nhà đất

Xuất khẩu thép Việt Nam giảm mạnh khi nhiều thị trường dựng hàng rào phòng vệ, buộc doanh nghiệp phải nâng chất lượng, đa dạng thị trường và chủ động bảo vệ trước rủi ro thương mại.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

5

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?