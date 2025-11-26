Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

Thịt gà là loại thịt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ tăng cơ, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, và tăng cường hệ miễn dịch.

Loại thịt này chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.



Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo.

Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương. Từ thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món phở gà với hương vị đậm đà và hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách nấu món phở gà như sau:

Nguyên liệu nấu phở gà:

1 con gà, trứng gà non, phở, hoa hồi, quế thanh, hành tây, hành tím, tiêu hạt, gừng, gốc ngò rí, gia vị, rau quê, giá, hành ngò.

Nguyên liệu nấu phở gà

Cách nấu phở gà:

- Nướng hành tây, hành tím, gừng.

- Rang thơm hoa hồi, quế thanh, tiêu hạt, gốc ngò rí

Cách nấu phở gà: Luộc gà cùng hành tây, gừng, hành tím nướng

- Cho gà vào luộc, cho vào cùng đó là hành tây, hành tím, gừng đã nướng, thêm 1 tí muối. Luộc gà tầm 10 phút thì cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò, tiêu hạt đã rang thơm vào.

Cách nấu phở gà: Luộc tầm 10 phút, cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò rí, tiêu đã rang thơm vào

- Luộc gà thêm tầm 30 phút, kiểm tra gà đã chín thì vớt gà ra 1 thau có đá lạnh, cho vào đá lạnh để da gà giòn hơn, rồi lọc phần thịt gà, lấy phần xương cho vào nôi nước dùng, ninh tiếp tục.

Cách nấu phở gà: Luộc gà tầm 30 phút, kiểm tra gà chín thì vớt cho vào đá lạnh

- Phần thịt gà thì cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Cách nấu phở gà: Lọc phần thịt và xương gà, phần thịt cắt miếng vừa ăn, phần xương cho vào nồi nước dùng ninh tiếp tục. Sau đó lọc lấy nước trong, nêm nếm gia vị

- Nước dùng ninh thêm tầm 25 phút, rồi lọc để lấy nước trong, nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình: đường phèn, hạt nêm, nước mắm.

Cách nấu phở gà: Phở, gà cắt miếng vừa ăn, trứng non đã luộc,

- Trứng non luộc chín

- Trụng phở, giá cho vào tô, cho vào thịt gà, trứng non, hành lá, hành tây, tiêu, chan nước dùng.

Cách nấu phở gà: Trình bày vào tô, cho phở, giá, thịt gà, trứng non, rau hành, tiêu, chan nước dùng

- Ăn kèm rau quế, chanh, tương ớt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.