Loạt phim Việt "bom tấn" vào tháng 4/2025 có gì thú vị?

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối khởi chiếu 4/4

Ra mắt đầu tiên trong tháng 4/2025 là "bom tấn" Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những giây phút hồi hộp, căng thẳng ở từng trận càn khốc liệt đến tình đồng đội và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính địa đạo.

Đoàn phim Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt tại TP HCM vào tối 31/3. Ảnh: Lê Hồng Lâm

Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh vào năm 1967 khi địa đạo Củ Chi trở thành mục tiêu của những trận càn khốc liệt do quân đội Mỹ tiến hành hòng phá hủy tuyến phòng thủ quan trọng của cách mạng. Giữa vòng vây hiểm nguy, Bảy Theo và đội du kích 21 người nhận nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến. Nhưng ẩn sau đó là nhiệm vụ quan trọng hơn: bảo vệ nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại Bình An Đông. Khi tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, quân Mỹ lập tức mở các đợt tấn công dữ dội, đẩy lực lượng du kích trẻ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Dàn diễn viên phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối gồm có: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Cao Minh, Diễm Hằng Lamoon, Hoàng Minh Triết, Khánh Ly.

Trong buổi ra mắt tại TP HCM vào tối 31/3, sau hơn 120 phút xem phim với những giọt nước mắt lăn dài trên má, một khán giả trẻ đã chia sẻ cảm nhận: “Đây là một bộ phim mà với tôi là Movie of the Year – bộ phim Việt Nam hay nhất năm nay. Tác phẩm nặng về tâm lý, phản ánh sâu sắc về chiến tranh.

Khi học lịch sử, chúng ta có học về chiến tranh Việt Nam, nhưng đến bộ phim này, tôi mới thực sự ngẫm nghĩ về mọi thứ. Nếu không có địa đạo, không có Củ Chi thì chúng ta sẽ không có nền hòa bình ngày hôm nay. Cảm ơn đạo diễn và ê-kíp vì một hành trình 10 năm "thai nghén", sự chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng”.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng khởi chiếu 30/4

Phần 8 series Lật mặt của Lý Hải có nội dung về xung đột thế hệ trong gia đình. Câu chuyện theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng của giới trẻ, quyết tâm thực hiện hoài bão ngay cả khi không ai tin vào chính mình.

Trong khi đó, từ góc nhìn của bậc cha mẹ, họ cũng chất chứa đầy lo âu khi con cái mơ làm thần tượng, bỏ qua việc học hành bài bản.

Phần 8 series Lật mặt của Lý Hải khởi chiếu dịp 30/4. Ảnh: NSX

Trong bộ phim này, Lý Hải tìm kiếm chủ đề phức tạp hơn các phần phim Lật mặt trước đó, khi anh xoáy sâu vào mâu thuẫn thế hệ trong gia đình.

Khi người cháu hỏi thời xưa bà ngoại có cấm cha mẹ thực hiện ước mơ, bà ngoại trả lời: "Cái thời của mẹ con làm gì có nhiều sự lựa chọn đâu mà cấm". Điều này cũng khiến những đứa trẻ thời nay hiểu thêm rằng, cha mẹ họ đã có tuổi thơ cơ cực, ít lựa chọn cho tương lai nên cũng không dám mạo hiểm với những ước mơ xa vời.

Dàn diễn viên gạo cội tham gia Lật mặt 8 gồm: NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Chiều Xuân, Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Long Đẹp Trai, Quách Ngọc Tuyên, Tiết Cương, Ngọc Tưởng.

Dàn diễn viên trẻ gồm: Đoàn Thế Vinh, Hồng Thu, Tín Nguyễn, Bảo Ngọc, Yuno Bigboi, Anh Tú Wilson... Các diễn viên khách mời gồm: Trung Dũng, Huy Khánh, Lê Tuấn Kang, Tạ Lâm, Ammy Minh Khuê, Thùy Anh, Trần Kim Hải...

Thám tử Kiên khởi chiếu 30/4

Thám tử Kiên là dấu mốc cho hành trình 20 năm gắn bó với điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ, cũng đánh dấu sự trở lại của anh với dòng phim ly kỳ sở trường. Bất ngờ hơn khi Victor Vũ còn thông báo về việc phim sẽ ra rạp đúng dịp 30/4, đối đầu trực diện với Lý Hải, người nắm giữ "ngôi vương" phim Việt dịp nghỉ lễ này suốt nhiều năm qua.

Thám tử Kiên là dự án của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: NSX

Chia sẻ về việc ê-kíp chọn lịch chiếu phim mới ở giai đoạn 30/4, đạo diễn Victor Vũ cho hay: “Dời lịch chiếu sớm là quyết định chung của nhà đầu tư và phát hành, chúng tôi nghĩ dịp Lễ 30/4 là một thị phần rất tiềm năng cho phim Việt. Ra mắt Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu mùa này, chúng tôi mong sẽ mang đến cho khán giả một khẩu vị khác, khiến cho "bữa tiệc" điện ảnh thêm phong phú”.

Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ - phá án. Dàn diễn viên chính trong phim bao gồm: Quốc Huy vai Thám tử Kiên, Đinh Ngọc Diệp vai Hai Mẫn, Quốc Anh vai Thạc, Anh Phạm vai Tuyết và Minh Anh vai Nga. Phim lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước, khi nhân vật thám tử Kiên được mời tới một ngôi làng để điều tra vụ mất tích bí ẩn.

Nhân vật Thám tử Kiên và bà Hai Mẫn có sự kết nối trước đó từ phim Người vợ cuối cùng. Cả hai tiếp tục đồng hành trong câu chuyện mới xảy ra sau 3 năm từ các biến cố của Người vợ cuối cùng, xoay quanh vụ việc Nga (cháu của Hai Mẫn) mất tích mà dân làng đồn đại liên quan tới ma da và câu chuyện rùng rợn về những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông.