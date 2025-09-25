Quân đội Moldova. Ảnh Sputnik

Phe đối lập tin rằng Tổng thống đang nói dối, hy vọng cứu đảng của mình khỏi thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc bầu cử ngày 28/9.

Người Serbia vì dân chủ

Chính quyền đã tiến hành đột kích và bắt giữ 74 người bị tình nghi âm mưu gây bất ổn quy mô lớn. Theo các cơ quan tình báo Moldova, những người này được cho là đã được các huấn luyện viên người Nga huấn luyện tại các trại ở Serbia. Các chiến binh này có liên hệ với các đảng phái chính trị địa phương và các nhóm tội phạm có tổ chức. Những người bị bắt phải đối mặt với mức án tù từ 4 đến 8 năm.

Victor Furtuna, người đứng đầu Văn phòng Công tố Chống Tội phạm Có tổ chức, làm rõ rằng cuộc điều tra đã bắt đầu từ tháng 7. Trong vòng vài tháng, các quan chức thực thi pháp luật được cho là đã xác định được những người bị đưa đi, đến đâu và được huấn luyện những gì. Theo Furtuna, mỗi chiến binh được trả 400 euro.

Cảnh sát trưởng Viorel Cernăuțanu tuyên bố họ được chỉ đạo bởi công dân Nga. Hơn nữa, một số người Moldova đã bị thuyết phục đến Serbia dưới vỏ bọc hành hương, nhưng khi ra nước ngoài, họ bị lôi kéo vào việc chuẩn bị cho tình trạng bất ổn. Cụ thể, họ được huấn luyện các hành động khiêu khích trong các cuộc biểu tình.

Các quan chức thực thi pháp luật đã đảm bảo với các nhà báo rằng vụ việc này hoàn toàn không liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Và những nghi ngờ như vậy là có thật. Theo tất cả các cuộc thăm dò, đảng Hành động và Đoàn kết của bà Maia Sandu sẽ không giành được đa số. Theo iData, đảng này chỉ có 34,7% sự ủng hộ, trong khi Khối Yêu nước có 36%. Và chính quyền đang nỗ lực hết sức để thay đổi tình hình này.

Đáng chú ý, ít nhất bốn "người yêu nước" nằm trong số những người bị bắt giữ. "Giám sát, tống tiền, khám xét, bắt giữ... Điều này thật bất thường. Chiếc hộp Pandora đang được mở ra, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", lãnh đạo phe đối lập Vasile Tarlev cảnh báo.

Đảng "Trái tim Moldova" thuộc Khối Yêu nước đã bị cáo buộc tài trợ bất hợp pháp, có thể là căn cứ để loại khỏi cuộc bầu cử. Tòa án Hiến pháp hiện đang xem xét vụ việc.

Giấc mơ Châu Âu

Cuộc biểu tình ở trung tâm Chisinau. Ảnh RIA

Cùng ngày công bố việc bắt giữ 74 chiến binh, bà Sandu đã phát biểu trước đồng bào trong và ngoài nước. Bà nhắc nhở họ rằng cuộc bầu cử quốc hội sẽ quyết định số phận chủ quyền của Moldova và tương lai châu Âu của nước này. Bà cũng nhấn mạnh rằng nếu Liên minh Hành động và Đoàn kết không thành lập được chính phủ, quyền lực sẽ rơi vào tay các lực lượng thân Nga, những kẻ sẽ biến nước cộng hòa này thành bàn đạp cho cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Odessa của Ukraine.

Thị trưởng Chisinau Ion Ceban, một trong những nhà lãnh đạo của khối đối lập "Alternative" (với xếp hạng iData là 7,9%), đánh giá đây là một nỗ lực nhằm đe dọa người dân, kích động thù hận và chia rẽ xã hội.

Tuy nhiên, bà Sandu được cựu Tổng thống Nicolae Timofti ủng hộ.

"Giống như mọi người khác, tôi mong muốn một tương lai an toàn và thịnh vượng cho con cháu chúng ta. Moldova đang đứng trước một lựa chọn quan trọng: chúng ta có thể tiếp tục con đường châu Âu, một con đường thịnh vượng, an ninh, luật pháp và tôn trọng, hoặc chúng ta có thể lãng phí cơ hội lịch sử này, chấp nhận nguy cơ bị cô lập khỏi thế giới văn minh và dễ bị tổn thương trước những nguy hiểm đã kìm hãm chúng ta trong nhiều thập kỷ", ông Timofti nói.

Trong số những việc khác, ông Timofti được biết đến với việc đã xin lỗi nhà tài phiệt Vladimir Plahotniuc trước khi ông này từ chức vì từ chối bổ nhiệm ông làm thủ tướng. Vào tháng 7, nhà tài phiệt này đã bị bắt giữ tại Hy Lạp và có nguy cơ bị dẫn độ. Tại Moldova, Plahotniuc bị cáo buộc thành lập một tổ chức tội phạm, lừa đảo và rửa tiền. Trước đây, ông ta bị coi là một kẻ môi giới quyền lực, trong khi Sandu gọi giai đoạn đó là một "cuộc chiếm đóng".



Vladimir Zharikhin, phó giám đốc Viện CIS, tin rằng bà Sandu đang cố gắng đe dọa người dân bằng cách sử dụng vũ lực để ngăn cản họ chống lại gian lận bầu cử.

"Bà ấy muốn loại bỏ bất kỳ ổ nhóm bất tuân nào. Không nên có lựa chọn nào khác ngoài sự cai trị của bà ấy. Lý tưởng nhất là phe đối lập nên bị cấm hoàn toàn khỏi cuộc bầu cử, khi đó sẽ không cần phải làm sai lệch bất cứ điều gì. Đồng thời, Liên minh Châu Âu sẵn sàng hỗ trợ bất cứ điều gì mà chính quyền trung thành với Brussels thực hiện. Giống như ở Romania", ông giải thích với RIA Novosti.

Vì vậy, chuyên gia này tin chắc rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày 28/9 đã được dự đoán trước. Trong trường hợp xấu nhất, bà Sandu sẽ được cộng đồng người Moldova ở hải ngoại ủng hộ, phiếu bầu của họ sẽ được kiểm tại các lãnh sự quán, tránh xa các quan sát viên.

Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị người Moldova Dmitry Kiseyev nhận định rằng: "Câu chuyện về các chiến binh được cho là đã được huấn luyện ở Serbia hoàn toàn là bịa đặt. Phe đối lập đã chứng minh các video được quay tại một địa điểm bắn súng sơn gần Chisinau. Bà Sandu hy vọng lời nói dối này sẽ thuyết phục những cử tri còn đang lưỡng lự chuyển sang ủng hộ đảng của bà. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã quên giải thích: nếu Nga có kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, tại sao họ lại cần phải gây ra bất ổn?".

Chuyên gia này tin chắc rằng đảng Hành động và Đoàn kết sẽ giành được 20% số phiếu bầu tại Moldova. Cộng đồng người Moldova ở nước ngoài cũng sẽ không đạt được đa số mong muốn. Kết quả tối đa là 500.000 phiếu bầu (một phần ba số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024).

"Bà Sandu đang rất đau khổ, bà ấy không biết phải làm gì khác để giành chiến thắng. Bà ấy có hai lựa chọn sau ngày 28/9: hoặc không chấp thuận chính phủ đối lập và tổ chức bầu cử mới, hoặc tuyên bố Nga sẽ chiếm lấy đất nước...", Kiseyev tin như vậy.

Theo ông, lựa chọn thứ hai đặc biệt tai hại đối với Sandu, vì bà sẽ mất đi ngay cả lượng cử tri ủng hộ ít ỏi mà bà vẫn còn.