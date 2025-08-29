Lời khai đối tượng có nồng độ cồn khủng "thông chốt" bảo vệ A80, tông ngã công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên Khải không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi) - đối tượng có nồng độ cồn khủng "thông chốt" bảo vệ A80, tông ngã công an. Ảnh: CACC

Thiếu tá Trần Hải Quang – Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải phi xe máy tông ngã – cho biết, anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển nên buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể lại: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, sau đó tôi cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Như Dân Việt đã thông tin: Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80) tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Trong lúc tuần tra, cảnh sát phát hiện Khải điều khiển xe máy chạy ngược chiều từ Ngã Tư Sở hướng Cầu Giấy, không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông trúng một cán bộ công an phường khiến người này ngã xuống đường.

Tổ công tác ngay sau đó khống chế, đưa Khải về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Khải vi phạm mức 0,572 mg/lít khí thở, cao gấp hơn 1,4 lần mức vi phạm kịch khung.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.