Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, phần nội dung do Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết, có 2 Thiếu tướng bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Đó là Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng.

Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Phúc Sơn, đã bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù vào tháng 7 vừa qua.

Điều tra thể hiện, sân bay Nha Trang cũ là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt; được nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng. Sân bay rộng 238ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha; còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay này, lấy đất phát triển kinh tế xã hội và được Thủ tướng chấp thuận năm 2014.

Năm 2015, Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng Dự án khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Dự án).

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Khi nhận được đất, Nguyễn Văn Hậu, ông chủ Phúc Sơn thực hiện Dự án, bán sai quy định cho hơn 683 khách hàng để thu về hơn 7.032 tỷ đồng. Số tiền này, Hậu chỉ đạo dùng cho mục đích khác ngoài Dự án, đến nay không thể bàn giao đất cho người mua nên ông ta chịu cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu cục phó nhận quà lễ, Tết 4 tỷ đồng

Trong vụ án, bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị cáo buộc vì muốn đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất ở sân bay Nha Trang nên cấp giấy chứng nhận đầy tư cho Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ Dự án mà không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất.

Một cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khác, bị can Lê Đức Vinh bị cơ quan điều tra quân đội cáo buộc đã tiếp nhận 63ha đất từ Bộ Quốc phòng rồi bàn giao lại cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Tại TAND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Hậu thừa nhận từng hối lộ hàng loạt quan chức ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (cũ).

Bị can Nguyễn Duy Cường, Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân, bị xác định có “nhận thức các quy định về đất đai còn hạn chế”. Do vậy, ông Cường theo đề nghị của Tập đoàn Phúc Sơn cùng UBND tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao đất của Nhà trường khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Cục phó Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, được xác định “không được đào tạo về quản lý đất đai, không am hiểu quy định pháp luật về đất đai”. Dù vậy, ông Quang tham mưu để Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu khai sau khi Phúc Sơn được giao đất và thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, vào các dịp lễ, Tết, Hậu có đưa quà cho bị can Hoàng Viết Quang để cảm ơn.

Điều tra xác định, khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao đất sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa, bị can Hoàng Viết Quang không tiếp xúc, không đề nghị, gợi ý hay thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu về việc đưa, nhận quà.

Việc Bộ Quốc phòng bàn giao 63ha đất sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa là phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương. Nguyên nhân dẫn đến việc bị can Hoàng Viết Quang tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao đất là do công tác quản lý đất đai thuộc lĩnh vực đặc thù, bị can không được đào tạo đúng chuyên môn nên không am hiểu.

Việc nhận quà diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn. Quá trình điều tra, ông Quang tự xác định việc nhận quà là sai và đã tự nguyện nộp 4 tỷ đồng nên không đủ cơ sở để xử lý ông về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu.