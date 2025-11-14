Thủ tướng làm việc tại Gia Lai, lãnh đạo tỉnh báo cáo bão số 13 gây thiệt hại hơn 5.900 tỷ đồng trên địa bàn

Thủ tướng nhấn mạnh: Dành 60 tỷ đồng tái định cư cho người dân mất nhà do bão tại Đề Gi (Gia Lai) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thiệt hại hơn 5.900 tỷ đồng, hơn 71.000 căn nhà bị ảnh hưởng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ hống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Gia Lai đã chủ động kiểm soát tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 13 gây ra.

Tuy nhiên, vì đây là cơn bão lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng nên thiệt hại là không thể tránh khỏi. Thiệt hại ước tính sơ bộ đến ngày 10/11 là hơn 5.900 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 13.

Bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương. Hơn 71.000 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước, trong đó 1.086 nhà thiệt hại hoàn toàn, trên 8.000 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ trên 50-70%); 490 trường, trung tâm giáo dục bị ảnh hưởng hư hại ở nhiều mức độ khác nhau; 11 bệnh viện và trung tâm y tế bị thiệt hại nặng; trên 2.184 ha lúa bị ngập úng; hơn 14.978 ha hoa màu, rau màu bị hư hại; 4.543 ha cây trồng lâu năm, 26.311 ha cây trồng hằng năm hư hại.

19.236 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy; 386 tàu thuyền bị hư hại (148 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, 238 tàu thuyền bị hư hỏng nặng). Hơn 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; nhiều tuyến kè bị hư hại, kênh mương bị sạt lở hư hỏng…

Nhiều nhà dân ở làng chài phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai bị hư hỏng nặng nề.

Ngay sau bão, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão với tinh thần: “Khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, với mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường”.

Ngoài ra, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường bị thiệt hại nặng; ban hành Thư kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão.

Phải giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, tinh thần ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua của cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh Gia Lai, đặc biệt tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, cương quyết di dời dân đến nơi an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ, mới nhất là Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Trong đó, tỉnh cần tập trung rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, nhà bị thiệt hại nặng không thể khôi phục được, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình thuộc các đối tượng chính sách có nhà ở bị hư hại, tốc mái do bão, lũ.

Tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành và huy động thêm nguồn lực khác từ Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở.

Đối với các hộ không thể xây dựng lại nhà ở tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân.

Sử dụng hiệu quả dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, cùng với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định.

Triển khai ngay xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoàn toàn; cũng như di dời các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ mất an toàn đến các khu tái định cư, dành quỹ đất ven biển có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Nhiều nhà dân bị hư hỏng sau bão số 13 ở Gia Lai.

Cùng với đó, chính quyền cần hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão lũ. Tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội huy động tối đa lực lượng, chung tay giúp các doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, khôi phục nhà xưởng.

Hệ thống ngân hàng có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ; có các gói tín dụng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị thiệt hại.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.