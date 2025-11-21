Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:20 GMT+7

Lũ lụt trên diện rộng ở miền Trung, một giáo sư hiến kế "mua dung tích phòng lũ của các hồ thủy điện"

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:20 GMT+7
GS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng, quy trình vận hành liên hồ chứa vẫn đang hơi "cứng" cả về không gian và thời gian. Để hạn chế lụt ở hạ du, nên cân nhắc "mua dung tích phòng lũ của các hồ thủy điện".
Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài ở các tỉnh ở miền Trung khiến các hồ chứa thủy điện phải đồng loạt xả lũ.

Đặc biệt, chiều 19/11, do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Ba Hạ (Đắk Lắk) tăng nhanh, buộc hồ thủy điện này phải mở 12 cửa xả tràn, lúc 16 giờ tổng lượng xả là 16.100 m3/s - mức cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 20/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Liên quan đến việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi nhanh với GS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam.

Theo ông Dũng, đầu tiên phải có cái nhìn tổng thể về quy trình vận hành liên hồ chứa và lưu vực sông. Hồ thủy điện có vai trò đảm bảo an ninh năng lượng và điều tiết, kiểm soát lũ cho hạ du. Vì vậy, cần phải đảm bảo cân bằng hai vai trò này.

GS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
Trước đây, khi thiết kế quy trình vận hành hồ chứa, chúng ta chưa tính đến việc ngập lụt ở hạ du. Đến khoảng năm 2010 đến 2012, thì mới bắt đầu yêu cầu quy trình vận hành liên hồ chứa phải kiểm soát mực nước hạ du.

Hiện nay, cả nước có 11 quy trình vận hành liên hồ chứa được áp dụng trên các lưu vực sông lớn như: sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba, sông Sê San, sông Serepok và sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, quy trình vận hành liên hồ chứa của chúng ta vẫn đang hơi “cứng” cả về không gian và thời gian.

Về không gian, mỗi nhánh sông đều có một đặc điểm lưu vực, lượng mưa khác nhau, trong khi mỗi khi có mưa lớn, nước chỉ dồn về một lưu vực, khiến lượng nước về hồ tăng nhanh. Trong khi đó, ở các nước trên thế giới vận hành hồ chứa chỉ đi theo từng con sông.

"Hệ thống sông mỗi lưu vực có đặc thù riêng, trong hệ thống hồ chứa, mỗi hồ chứa có những mục tiêu khác nhau, do đó cách tiếp cận mỗi nơi phải khác.

Nhìn chung, chúng phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, địa chất khí hậu, đặc điểm mưa của từng lưu vực sông, các mục tiêu khác nhau của hệ thống hồ chứa, từ đó mới có thể đưa ra các phương án vận hành cụ thể phù hợp cho mỗi lưu vực khác nhau", GS.TS Nguyễn Quốc Dũng nói.

Về thời gian, chúng ta vẫn “cứng nhắc” khi vào đầu và giữa tháng 11 hàng năm là bắt đầu quy trình tích nước của thủy điện để cho mùa khô năm sau và thủy lợi cũng vậy. Trong khi đó, mưa lũ đã dịch chuyển thời gian muộn hơn, dẫn đến quy trình đó không đáp ứng được.

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, vấn đề quy trình vận hành liên hồ chứa hiện đang có những tồn tại và cần phải khắc phục một số vấn đề.

Một là, công tác dự báo. Ở các nước, phân ra có nhiều cấp, từ tổng thể là đài, trung tâm dự báo cấp quốc gia, sau đó, ở mỗi lưu vực sông đều có bộ phận dự báo về thủy văn (gọi là phòng thủy văn).

Ví dụ, Nhật Bản có 11 lưu vực sông thì tương ứng có 11 văn phòng thủy văn ở các địa phương. Từ căn cứ quan trắc trên thực địa để đưa ra dự báo sát với thực tế và họ phải đưa ra dự báo trước 3 ngày (72 giờ).

Hay như ở Trung Quốc, mỗi lưu vực sông đều có ban quản lý lưu vực sông.

Trong ban quản lý lưu vực sông có phòng thủy văn. Từ kết quả thực địa, kết hợp với dự báo của Trung ương, và của các đài dự báo quốc tế, công tác dự báo sẽ chính xác hơn.

Do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, chiều 19/11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) mở 12 cửa xả tràn, tổng lượng xả 16.100 m3/s - mức cao nhất từ trước đến nay.
Còn ở Việt Nam, ở các lưu vực sông đều không có phòng thủy văn. "Chúng ta thì chỉ dự báo “trong các ngày tới”, vì vậy, công tác ứng phó, phòng, chống lũ lụt, sơ tán người dân gặp nhiều khó khăn", ông nói.

Thứ hai, khi đưa ra dự báo rồi thì vận hành hồ chứa ra sao để hạn chế lũ cho hạ du? Người dân có quyền đặt câu hỏi tại sao các hồ thủy điện không xả nước trước, đến khi mưa lớn, nước về hồ nhiều thì mới xả?

GS Dũng cho hay, hiện nay, quy trình “xả nước trước để đón lũ” chưa quy định thành pháp lý. Đối với các hồ thủy điện, họ cũng phải làm theo quy trình, nếu sai thì họ bị phạt về kinh tế khi không đủ năng lượng phát theo đăng ký từ đầu năm. Các hồ thủy điện cũng phải "vừa làm, vừa nhìn", cân đong đo đếm, làm sao đảm bảo hồ chứa đủ nước để vận hành, chứ không phải người ta vô trách nhiệm. Còn xả trước là do “lệnh hành chính”.

Trong quá trình nghiên cứu, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đang chuẩn bị đề xuất nhà nước có thể trích từ quỹ phòng chống thiên tai để "mua dung tích phòng lũ của các hồ thủy điện". Ví dụ như hồ thủy Hương Điền (TP. Huế), dung tích phòng lũ rất nhỏ, hầu như không có nhưng khi lũ lụt lớn, UBND cấp tỉnh lệnh phải hạ nước đón lũ thì rõ ràng sẽ tổn thất về kinh tế cho chủ hồ.

Chúng tôi tính toán, ở khu vực đồng bằng TP. Huế có diện tích khoảng 300km2, nếu giữ 300 triệu m3 nước trên hồ thì mực nước ở đồng bằng sẽ giảm được 1 mét nước lũ.

Còn nếu giữ được 1 tỷ m3 nước trên hồ thì đồng bằng giảm được 3 mét nước lũ. Như vậy, để thấy rằng tính toán để "đền bù cho chủ hồ là hoàn toàn khả thi nhưng hiện nay chúng ta chưa có chính sách này".

Thay vì tổn thất nhà cửa, xe máy, ô tô bị do lũ thì có thể "mua dung tích phòng lũ" để bù đắp cho chủ hồ. Để thực hiện được việc này, cần phải có chính sách để thể chế hóa, tính toán về kinh tế - kỹ thuật, trách nhiệm của từng bên.

Thứ ba, vấn đề tích hợp các quy hoạch. Trong xây hạ tầng giao thông cần phải tính toán kỹ để khi xảy ra lũ thì nước có thể thoát nhanh nhất. Nếu đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc cứ chặn ngang miền Trung thì thoát lũ rất chậm. Các quy hoạch phải tiến hành rà soát lại, tính toán một cách toàn diện.

Người dân chạy lũ ở vùng lụt nặng ở tỉnh Gia Lai mới (địa phận TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây).


Câu chuyện ở Thái Nguyên cũng vậy, chống lũ không thể “duy ý chí” chỉ là đắp đê cao lên, thay vào đó phải tính toán, đầu tư và phải có không gian để lũ thoát nhanh, "tất cả nước không thể dồn vào một con sông nhỏ bé".

"Quy hoạch thủy lợi phòng chống thiên tai phải tích hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng", GS Dũng cho hay.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN. Để dự báo chính xác phải ứng dụng các công nghệ mới vào công tác dự báo. "Mưa xuống rừng, từ rừng ra đến hồ, đập, từ đập xuống hạ du mất bao nhiêu thời gian. Rồi nước dồn về hồ, mở cửa van ra sao, dự báo vùng ngập lụt ở dưới hạ du sẽ đến đâu, điều này phải ứng dụng vào để tính toán cho chính xác".

Ở nước ngoài, họ đã ứng dụng bản đồ LBS (Location-Based Services) là một dịch vụ sử dụng thông tin vị trí địa lý để hiển thị thông tin. LBS kết hợp nhiều công nghệ như GPS, sóng di động (3G/4G, GSM) và Wi-Fi để xác định vị trí của thiết bị và hiển thị chính xác trên các bản đồ số. Trên bản đồ có thể nhìn thấy được người dân di tản ra sao qua vệ tinh đó – như vậy sẽ trợ giúp cho công tác sơ tán hiệu quả hơn. Quan điểm là phải làm cho từng lưu vực sông chứ không phải chỉ làm cho vùng miền Trung.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 21h ngày 20/11, đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 6,77m (14 giờ ngày 20/11), trên BĐ3 1,07m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,19m; đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang là 4,85m (09 giờ ngày 20/11), trên mức BĐ3 0,35m.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3.

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong
Thể thao

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Sở Tài chính TP.HCM và Tập đoàn Binance ngày 25/11 ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay về bão số 15, bão số 15 KOTO có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Các chuyên gia khí tượng dự báo, sau cơn bão này, đến hết tháng 12, biển Đông khả năng vẫn xuất hiện thêm 1 cơn bão/ áp thấp khác.

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33
Thể thao

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33

Thể thao

U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33; Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chắc suất đá chính ở SEA Games 33?; Hé lộ mục tiêu của U22 Indonesia tại SEA Games 33; Liverpool nhắm Michael Olise thay Salah; M.U bị tố đối xử bất công với huyền thoại; Ronaldo tặng quà cho gia đình Jota.

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi
Thể thao

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi

Thể thao

Thép xanh Nam Định đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước thềm trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/2026 gặp chủ nhà Ratchaburi (Thái Lan).

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025
Video

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025

Video

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 họp và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Mùa giải năm nay thiết lập kỷ lục mới với 1.866 tác phẩm dự thi.

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là 'con tốt'
Thế giới

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là "con tốt"

Thế giới

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Tư cảnh báo rằng Mỹ không được bỏ qua vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga về Ukraine, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự đồng thuận của châu Âu.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp càng tốt bụng, càng được trời ưu ái, hưởng sự giàu có và thịnh vượng, cuộc sống ổn định và sung túc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, khi TP Hà Nội siết lại việc kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh.

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?
Thế giới

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khiến các thủ đô châu Âu chấn động khi đưa ra tối hậu thư cho Kiev: chấp nhận bản kế hoạch hòa bình bất ngờ của Washington hoặc đối mặt nguy cơ mất viện trợ quân sự và tình báo từ Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi Ukraine sẽ ra sao nếu mất sự ủng hộ của Mỹ?

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Nhà nông

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)

Nhà nông

Theo Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đợt mưa lớn từ ngày 16 – 22/11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi khu vực phía nam tỉnh(tỉnh Ninh Thuận cũ). Thống kê cho thấy có 93 công trình bị hỏng, trong đó 13 công trình ở mức nguy cơ mất an toàn cao, cần được sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo điều tiết nước và an toàn mùa vụ tới.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ
Chuyển động Sài Gòn

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ

Chuyển động Sài Gòn

Khi bão số 15 được dự báo đang tiến gần và mùa lũ được dự báo kéo dài bất thường sang tháng 12, hồ Dầu Tiếng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, điều tiết nước và kiểm soát hạ du nhằm bảo đảm an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng vùng sản xuất rộng lớn.

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An
Nhà nông

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An

Nhà nông

Hạt muối biển được ông Bùi Xuân Điện ở xã Quỳnh Phú (địa phận huyện Quỳnh Lưu trước đây), tỉnh Nghệ An cho vào nồi đất, đốt than đỏ lừ, hầm suốt nhiều giờ. Hạt muối hầm sau khi ra lò đổi vị khác lạ được bán với giá cao, spa dưỡng sinh, thực phẩm dinh dưỡng ai dùng cũng tấm tắc khen rồi tranh nhau mua.

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: 'Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay'
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: "Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay"

Thể thao

Theo đánh giá, điểm mạnh của Vadim Nguyễn nằm ở thể lực, khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và chuyển trạng thái. Tiền vệ Việt kiều 20 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên
Xã hội

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên

Xã hội

"Du khách nước ngoài thích thú khi đến làng dệt đũi Nam Cao, bởi nơi đây không bị thương mại hóa, người dân thân thiện, cởi mở, đặc biệt các sản phẩm đều được làm thủ công, tỉ mẩn mang tính giá trị văn hóa cao", một nghệ nhân chia sẻ với Dân Việt.

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo là một người bạn rất thân thiết của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng 'khủng', chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk
Doanh nhân

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng "khủng", chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk

Doanh nhân

Theo Forbes, Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách CEO tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 ghi tên hai nhà đồng sáng lập của Google: Larry Page và Sergey Brin.

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dòng dõi danh tướng nhà chúa Nguyễn nên sớm trở thành người tài giỏi, võ nghệ siêu quần, từng là sư tổ của môn võ với danh hiệu “Bạch hổ sơn quân phái” được nhiều người kính phục.

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh
Xã hội

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh

Xã hội

Nestlé Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo, kêu gọi ứng viên làm việc trực tuyến, làm việc online và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp khẳng định đây không phải là hình thức tuyển dụng chính thống của Nestlé Việt Nam.

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine
Thế giới

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể nếu không có lập trường thống nhất giữa các đồng minh của liên minh vốn đang bất đồng về vấn đề này.

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Chiều nay (25/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tác nghiệp tại Đắk Lắk đã trao 2 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình có bố mẹ mất trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Suốt 4 ngày qua, hàng nghìn sinh viên, học sinh và đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ đã không quản ngại vất vả, túc trực liên tục tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM để phân loại, đóng gói hàng cứu trợ khẩn cấp gửi về miền Trung sau lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Tin tức

Qua đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết,Việt nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: 'Lời hồi đáp' cho miền hoa vàng trên cỏ xanh
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới: "Lời hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Văn hóa - Giải trí

“Tôi phải viết một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về cuốn sách mới nhất của mình - “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” - tại buổi họp báo chiều 26/11. Cuốn sách mà theo ông, độc giả sẽ thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân
Xã hội

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân

Xã hội

15 năm triển khai NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, Nestlé kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp tái sinh, bảo vệ tài nguyên đất - nước và nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng canh tác.

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý
Kinh tế

Bộ Công Thương hé lộ chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, giá điện hợp lý

Kinh tế

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trình bày các giải pháp chiến lược nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an toàn hệ thống điện và giữ giá điện hợp lý.

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

