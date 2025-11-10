Lý do đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ ra khỏi trung tâm thành phố

Sở Xây dựng TP Cần Thơ vừa đề xuất với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ xem xét di dời sân vận động Cần Thơ (nằm ven sông Hậu, đường Lê Lợi, phường Cái Khế) và Trung tâm Thể dục, Thể thao ở gần đó về phân khu 17 - Tiểu vùng đô thị y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao cấp vùng (quận Ô Môn cũ).

Sân vận động Cần Thơ từng được biết đến là lớn nhất Việt Nam với sức chứa lên đến khoảng 50.000 chỗ ngồi, vượt sân Mỹ Đình. Mới đây, Sở Xây dựng đã đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ này đến nơi khác. Ảnh: D.T

Nguyên nhân dẫn đến đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ và Trung tâm Thể dục, Thể thao là để khai thác đối đa khu vực đất có giá trị thương mại rất cao tại khu vực hiện hữu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, sân vận động Cần Thơ từng được biết đến là lớn nhất Việt Nam với sức chứa lên đến khoảng 50.000 chỗ ngồi, vượt sân Mỹ Đình. Năm 2019, nơi đây được cải tạo, giảm sức chứa còn khoảng 30.000 chỗ ngồi.

Sau khi câu lạc bộ Cần Thơ giải thể, từ năm 2023 đến nay không có đội bóng nào đăng ký thi đấu tại sân. Theo đó, nhiều hạng mục thiếu bảo dưỡng và sân hầu như không còn tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.

Những năm gần đây, sân vận động thi thoảng có diễn ra vài cuộc đua mô tô. Do khai thác kém hiệu quả, công trình ngày càng lãng phí.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ nhận định, việc tổ chức rất ít hoạt động nói trên gây lãng phí tài nguyên khu đất vàng giữa trung tâm thành phố.

Vì vậy, việc di dời sân vận động Cần Thơ và trung tâm thể dục thể thao là hợp lý, tạo quỹ đất sạch tại trung tâm để thu hút nhà đầu tư, làm trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Từ đó, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực mới cho đô thị trung tâm.

Nếu di dời sân vận động Cần Thơ về phân khu 17, sẽ được xây dựng trong một quần thể rộng, đồng bộ hạ tầng, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao cấp vùng và quốc gia.



Về đề xuất trên của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thống nhất chủ trương cho nghiên cứu phương án di dời sân vận động để khai thác tốt quỹ đất trung tâm.

Theo đó, ông Tuyên yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá kỹ, hài hòa giữa nhu cầu phát triển đô thị và hoạt động thể thao, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung thành phố.

