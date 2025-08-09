Chủ đề nóng

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn

Thứ bảy, ngày 09/08/2025 06:06 GMT+7
Người đàn ông mắc sai lầm khi ăn, sau khi bị hóc xương cá lại tiếp tục sai lầm lần nữa, khiến xương cá lớn chui sâu vào trong.
Tin tử Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa xử lý một ca hóc xương cá rất lớn cho một người đàn ông do một sai lầm không ít người mắc.

Bệnh nhân N.V.P (60 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau họng, nuốt rất đau sau bữa ăn cá. Ông cho biết: trong lúc vừa ăn vừa nghe điện thoại, bất ngờ bị hóc xương cá.

Ngay sau đó, ông ngừng ăn và thử ngậm viên vitamin C theo mẹo dân gian với hy vọng xương trôi xuống, nhưng tình trạng không cải thiện mà cảm giác đau tăng dần, nhất là khi nuốt nước bọt.

Tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Trịnh Thùy Liên (chuyên khoa Tai Mũi Họng) tiến hành nội soi họng – hạ họng và phát hiện một mảnh xương cá dài 4,5 cm, sắc nhọn, nằm ngang ở vùng hạ họng lệch trái, cắm sâu hơn 1 cm vào thành sau.

Hình ảnh nội soi cho thấy, xương cá chui sâu vào họng, sát gốc lưỡi của người đàn ông. Ảnh BVCC

Đây là vị trí sâu nhất của họng, sát gốc lưỡi – nơi rất dễ gây phản xạ nôn mạnh, khiến thao tác gắp dị vật gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt mảnh xương nằm chắn ngang theo trục trước – sau, nếu kéo thẳng ra sẽ dễ cào rách niêm mạc hoặc mắc kẹt thêm ở đáy lưỡi.

Với những dị vật cắm sâu như vậy, bác sĩ phải giải phóng trước phần đầu xương “ăn” sâu vào thành họng, sau đó mới rút theo hướng trước – sau để hạn chế tối đa tổn thương. Nhờ bệnh nhân chưa tự khạc hay móc họng trước đó, kíp soi đã gắp thành công dị vật mà không cần gây mê.

Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, được hướng dẫn theo dõi biến chứng muộn và chăm sóc niêm mạc.

Theo bác sĩ Liên, xương cá là một dị vật thường gặp ở đường tiêu hóa trên. Ban đầu, chúng có thể chỉ gây cảm giác vướng, đau hoặc khó chịu, nhưng nguy hiểm ở chỗ xương cá có khả năng “di động” — tức là trong quá trình nuốt hoặc khi áp dụng các mẹo dân gian, dị vật có thể cắm sâu hơn hoặc xuyên qua thành ống tiêu hóa, di chuyển sang các vùng lân cận như sàn miệng, vùng cổ, da hay tuyến giáp.

Trên đường “di cư” chúng có thể gây ra hàng loạt tổn thương nguy hiểm như nhiễm trùng, áp-xe vùng cổ, áp-xe trung thất, tràn mủ màng phổi, viêm phổi, thậm chí gây tổn thương các mạch máu lớn vùng cổ, đặc biệt là động mạch cảnh – vừa đe dọa tính mạng người bệnh, vừa gây khó khăn cho công tác điều trị.

Không chỉ sắc nhọn và dễ di động, xương cá còn là dị vật hữu cơ, thành phần chủ yếu là protein, collagen và canxi. Khi mắc lại trong cơ thể, đặc biệt ở môi trường ẩm và ấm của đường tiêu hóa, chúng có thể bị phân hủy dần.

Quá trình này tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, gây viêm mạnh, hình thành ổ áp-xe, tụ mủ và lan nhanh ra các khoang cổ sâu hoặc trung thất. Nếu ổ áp-xe vỡ hoặc viêm lan rộng, người bệnh có thể rơi vào tình trạng tối cấp, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Trịnh Thùy Liên khuyến cáo, khi nghi ngờ hóc xương cá, cần đến ngay cơ sở chuyên khoa để được nội soi xác định và gắp dị vật kịp thời. Người dân tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt chuối, ngậm viên vitamin C hay tự móc họng, vì các thao tác này dễ khiến xương cắm sâu hơn hoặc di chuyển sang các vị trí nguy hiểm.

"Để phòng tránh, trong bữa ăn mỗi người nên tập trung, không vừa ăn vừa nói chuyện hoặc làm việc khác, nhai kỹ và lọc xương cẩn thận. Điều này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi hoặc có phản xạ nuốt kém. Xương cá vừa sắc nhọn, vừa dễ gây nhiễm khuẩn.

Xử trí sớm, đúng kỹ thuật là chìa khóa phòng ngừa biến chứng nặng. Mọi ‘mẹo’ tại nhà nào đều tiềm ẩn nguy cơ khiến tình trạng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn", bác sĩ Liên nhấn mạnh.

