Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Malaysia thừa nhận sai sót vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức lên tiếng thừa nhận có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ liên quan đến các cầu thủ nhập tịch cho FIFA. Thông báo được phát đi trên trang chủ FAM trong bối cảnh dư luận bóng đá Đông Nam Á đang đặc biệt quan tâm đến tình hình nhập tịch gần đây.

Trong văn bản chính thức, FAM khẳng định: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ quyết định phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và các quy định pháp lý hiện hành.

FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã xác định có tồn tại sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do bộ phận hành chính thực hiện. FAM coi trọng nghiêm túc vấn đề này. Tuy nhiên, FAM muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp”.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đã phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề sau khi FIFA phát hiện ra các tài liệu giả mạo được sử dụng để đưa họ vào sân trong trận đấu vòng loại quan trọng của Asian Cup. Đó chính là ở chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6 năm 2025.

FIFA cho biết ủy ban kỷ luật đã phát hiện LĐBĐ Malaysia có tội vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả và gian lận. Cơ quan quản lý tiết lộ rằng các giấy tờ giả mạo đã được nộp để kiểm tra tư cách tham gia của các cầu thủ nhập tịch này ở trận đấu với ĐT Việt Nam.

Việc FAM chủ động thừa nhận lỗi cho thấy sự minh bạch, đồng thời là bước đi nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực trước sức ép dư luận. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là một cú đánh mạnh vào uy tín của tổ chức, vốn đang trong quá trình cải tổ bộ máy để hướng đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn.

Trong lúc chờ phản hồi chính thức từ FIFA, FAM dự kiến sẽ tiếp tục các bước pháp lý và hành chính để kháng cáo. Bóng đá Malaysia kỳ vọng sự việc sẽ được tháo gỡ, qua đó bảo toàn lực lượng cho chặng đường tương lai phía trước của bóng đá Malaysia.