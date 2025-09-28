Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 21:10 GMT+7

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

+ aA -
Quốc Huy (Theo Thể thao 247) Chủ nhật, ngày 28/09/2025 21:10 GMT+7
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Malaysia thừa nhận sai sót vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức lên tiếng thừa nhận có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ liên quan đến các cầu thủ nhập tịch cho FIFA. Thông báo được phát đi trên trang chủ FAM trong bối cảnh dư luận bóng đá Đông Nam Á đang đặc biệt quan tâm đến tình hình nhập tịch gần đây.

Trong văn bản chính thức, FAM khẳng định: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ quyết định phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và các quy định pháp lý hiện hành.

Malaysia thừa nhận sai sót vụ nhập tịch 7 cầu thủ.

FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã xác định có tồn tại sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do bộ phận hành chính thực hiện. FAM coi trọng nghiêm túc vấn đề này. Tuy nhiên, FAM muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp”.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đã phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề sau khi FIFA phát hiện ra các tài liệu giả mạo được sử dụng để đưa họ vào sân trong trận đấu vòng loại quan trọng của Asian Cup. Đó chính là ở chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6 năm 2025.

FIFA cho biết ủy ban kỷ luật đã phát hiện LĐBĐ Malaysia có tội vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả và gian lận. Cơ quan quản lý tiết lộ rằng các giấy tờ giả mạo đã được nộp để kiểm tra tư cách tham gia của các cầu thủ nhập tịch này ở trận đấu với ĐT Việt Nam.

Việc FAM chủ động thừa nhận lỗi cho thấy sự minh bạch, đồng thời là bước đi nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực trước sức ép dư luận. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là một cú đánh mạnh vào uy tín của tổ chức, vốn đang trong quá trình cải tổ bộ máy để hướng đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn.

Trong lúc chờ phản hồi chính thức từ FIFA, FAM dự kiến sẽ tiếp tục các bước pháp lý và hành chính để kháng cáo. Bóng đá Malaysia kỳ vọng sự việc sẽ được tháo gỡ, qua đó bảo toàn lực lượng cho chặng đường tương lai phía trước của bóng đá Malaysia.

Tham khảo thêm

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA'

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam? Arsenal muốn đổi Leandro Trossard lấy Kenan Yildiz; Savinho sắp ký hợp đồng mới với Man City; Barcelona muốn chiêu mộ Serhou Guirassy; Đội bóng của Italia được tìm kiếm nhiều nhất nhờ “nữ tổng tài” quyến rũ.

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao
Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

FIFA trừng phạt ĐT Malaysia, HLV Kim Sang-sik phản ứng ra sao?

Thể thao
FIFA trừng phạt ĐT Malaysia, HLV Kim Sang-sik phản ứng ra sao?

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

Thể thao
Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao
HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Đọc thêm

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC
Thể thao

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thể thao

Nhờ các pha lập công của Alan và Artur, CLB CAHN đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đội bóng thủ đô đã vươn lên cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?
Thể thao

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Nhà nông

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?
Nhà nông

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?

Nhà nông

Với 10 ha trồng cây quế, từ 10-12 năm tuổi, mỗi năm chỉ cần tỉa thưa, bán cành quế, bán lá quế, ông Trần Văn Đảo, nông dân thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai (địa bàn huyện Bát Xát trước đây) cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mô hình trồng quế của gia đình ông Đảo là 1 trong nhiều minh chứng cho hiệu quả từ mô hình trồng rừng kinh tế ở Lào Cai...

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng 'rau biển giàu protein', bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng
Nhà nông

Một kỹ sư ở Khánh Hòa mát tay trồng "rau biển giàu protein", bán trong nước tốt, bán ra nước ngoài cũng hút hàng

Nhà nông

Trước khi bén duyên với rong nho, ông Lê Bền, tỉnh Khánh Hòa là kỹ sư ngành địa chất, chuyên xuất khẩu đá granite ốp lát xuất khẩu sang các nước. Nhiều lần ăn cơm cùng đối tác người Nhật nên ông để ý thấy họ rất chuộng món rong nho (umi budou)

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU
Nhà nông

Quảng Trị: Xử phạt gần 877 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU

Nhà nông

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa xử lý 4 tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng gần 877 triệu đồng và tịch thu hơn 4.500 lít dầu DO.

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật
Xã hội

Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật

Xã hội

Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đưa một bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật, trong điều kiện thời tiết xấu biển động do ảnh hưởng của số 10.

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?
Đông Tây - Kim Cổ

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi đọc thư, biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập Tống Khánh Linh, Thủ tướng Chu Ân Lai ngay lập tức đưa ra 2 quyết định: một là tăng cường bảo vệ ngôi nhà mà Tống Khánh Linh đang ở. Hai là để tránh hậu họa, cho gọi “S đồng chí” tới cơ quan bảo vệ của chính phủ để nói cho ông ta biết những việc làm sai trái cần chấm dứt.

Khối ngoại và tự doanh 'đồng thuận' bán ròng tuần qua
Nhà đất

Khối ngoại và tự doanh "đồng thuận" bán ròng tuần qua

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần 22 - 26/9 tăng nhẹ 0,13% nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, khối ngoại bán ròng hơn 7.700 tỷ đồng, ghi nhận tuần rút vốn thứ 10 liên tiếp.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng khi tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể kèm 34 đề án và 46 dự án, nhằm biến nghị quyết Đại hội thành hành động thiết thực.

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép
Nhà nông

Ngư dân An Giang chung tay bảo vệ biển, chống khai thác hải sản trái phép

Nhà nông

Nhiều ngư dân An Giang đã trở thành tấm gương sáng trong chống khai thác hải sản trái phép. Họ không chỉ bám biển mưu sinh mà còn đồng hành cùng chính quyền, bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo.

Sắp xuất hiện 'chung cư nuôi heo' đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt
Nhà nông

Sắp xuất hiện "chung cư nuôi heo" đầu tiên ở Việt Nam tại Tây Ninh, dự kiến mỗi năm bán ra 1,6 triệu con heo thịt

Nhà nông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chứng kiến lễ ký kết.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?