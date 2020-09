Mẹ bé gái 21 tháng tuổi bị thương tích: 'Bé sợ hãi, sút cân'

Ngày 15/9, chị N.P.N có những chia sẻ thêm về vụ việc con gái chị là cháu B.H.P. (21 tháng tuổi) được gia đình phát hiện có nhiều vết cắn trên người sau ngày thứ 2 đi học tại trường mầm non xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Chị N. cho biết, dù sự việc đã trôi qua nhiều ngày nhưng các vết thương trên cơ thể cháu P. vẫn còn thâm tím rất nhiều, có vết vẫn còn mưng mủ. Đáng lo ngại nhất là cháu bé rất sợ hãi, ăn ít hơn hẳn so với trước đó.

"Trước đây con tôi ngày nào cũng ăn 3 bát cháo to, đêm uống 4 bình sữa nhưng bây giờ có ngày không được nửa bát cháo, đêm không một bình sữa nào, cháu thường xuyên khóc và giật mình về đêm. Chỉ trong vòng cháu đã sút cân từ 12kg còn 11kg. Người làm mẹ như tôi xót xa lắm", chị N. chia sẻ.

Cháu bé 21 tháng với nhiều vết thương trên người. (Ảnh gia đình cung cấp)

Chị N. cho biết, gia đình rất bức xúc khi cháu bé bị quá nhiều vết thương như thế và bày tỏ mong muốn có câu trả lời rõ ràng từ nhà chức trách.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sau khi đón con từ trường mầm non An Vinh về nhà, gia đình bé gái 21 tháng tuổi hốt hoảng khi phát hiện trên người con chi chít các vết tấy đỏ và được cô giáo giải thích do bạn cắn.



Thông tin từ gia đình bé P. cho biết, bé đi học ngày đầu tiên vào ngày 9/9. Ngày 10/9, gia đình cho bé đi học lúc 7h35 sáng, lúc đi bé đi học rất vui vẻ. Đến 9h30, người mẹ đến đón về thì thấy khắp người con tấy đỏ, thậm chí có những vết rướm máu.

Mẹ cháu bé cho rằng, bé bị cắn khắp người chứng tỏ việc này diễn ra trong thời gian lâu chứ không phải vài phút cô đưa bạn đi vệ sinh mà học sinh cắn nhau đến hơn chục cái như vậy.



Liên quan đến vụ việc trên, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng cháu bé bị cô giáo cắn. Phản hồi về điều này, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho hay, các vết thương là do một cháu nhỏ khác cùng lớp với cháu S. gây ra. Do đó, không có chuyện cô giáo cắn trẻ bị thương như thông tin trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho hay, ngay trong chiều 13/9, ông đã cử cán bộ của Phòng xuống nhà trường nắm bắt tình tình.

Bước đầu xác định, sự việc trên xảy ra là do lớp học thiếu cô giáo, chỉ có 1 cô nên không sát sao với học sinh được. Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường cùng cô giáo đến nhà bé P. xin lỗi gia đình khi sơ xuất để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau sự việc này, cô giáo phụ trách lớp cũng phải làm bản kiểm điểm, tường trình lại vụ việc. Nhà trường cho biết sẽ có hình thức kiểm điểm cô giáo liên quan đến sự việc.