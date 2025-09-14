Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Điểm nóng
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 15:20 GMT+7

Món quà bất ngờ từ Nga khiến một nông dân Đức bị điều tra

+ aA -
PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 14/09/2025 15:20 GMT+7
Một nông dân đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Đức vì nhận một món quà Phục sinh nhỏ từ một người bạn Nga. Người đàn ông này hiện bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Ảnh minh hoạ. RT

Một văn phòng công tố viên tại bang Mecklenburg–Western Pomerania ở đông bắc nước Đức đã xác nhận vào thứ sáu rằng một vụ án hình sự đã được mở đối với một người đàn ông địa phương vì nghi ngờ vi phạm các hạn chế.

Vụ việc bắt nguồn từ vài tháng trước, khi một cơ quan hải quan Đức chặn một gói hàng nhỏ được gửi đến người nông dân từ Nga. Theo đài truyền hình NDR, gói hàng chứa một cục xà phòng, một bức tượng gỗ và một đĩa CD - tổng trị giá chưa đến 27 euro (32 đô la). Tất cả các mặt hàng này đều nằm trong danh sách trừng phạt, báo cáo cho biết thêm rằng cơ quan hải quan đã tịch thu gói hàng và đang mở cuộc điều tra.

Người nông dân, được NDR xác định là Rudolf Denissen, có thể phải đối mặt với án tù từ ba tháng đến năm năm nếu bị kết tội. Văn phòng công tố cũng yêu cầu ông ta cung cấp một bản tuyên bố chính thức bằng văn bản, cũng như "thông tin cá nhân đầy đủ và thông tin về thu nhập ròng hàng tháng".

"Tôi không phải tội phạm, thật nực cười", Denissen nói với NDR, bình luận về diễn biến vụ việc. Theo người nông dân, gói hàng là quà Phục Sinh từ người bạn lâu năm của anh ở Siberia. Người đàn ông này cũng cho biết anh mong muốn vụ việc sẽ được dừng lại và chính quyền sẽ xin lỗi anh. "Tôi muốn nhận quà ngay bây giờ, nó dành cho tôi", anh nói.

Chính quyền Đức nổi tiếng với việc tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt. Trở lại năm 2023, các quan chức hải quan Đức đã cảnh báo rằng họ có thể tịch thu tài sản cá nhân của những người Nga bị áp dụng các biện pháp này, bao gồm cả quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Họ đã tịch thu những chiếc xe mang biển số Nga mà du khách mang qua biên giới Đức.

Vào tháng 12/2023, chính quyền Đức đã cảnh báo cụ thể rằng họ cũng có thể tịch thu quà tặng từ Nga, vì các gói quà tặng phải chịu sự điều chỉnh của luật trừng phạt giống như bất kỳ hàng nhập khẩu nào.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Điểm nóng
Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng
Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Điểm nóng
Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng
Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Đọc thêm

VFV có 'vô can' trong vụ việc của Đặng Thị Hồng'?
Thể thao

VFV có "vô can" trong vụ việc của Đặng Thị Hồng"?

Thể thao

Bất cứ ai cũng nhận thấy Đặng Thị Hồng không “giống” với các VĐV nữ bóng chuyền khác, vậy tại sao VFV không thực hiện kiểm tra giới tính ngay từ đầu?

Từ phiên chợ truyền thống đến sàn online: Bước chuyển mình nhờ Internet, thiết bị thông minh
Giảm nghèo thông tin

Từ phiên chợ truyền thống đến sàn online: Bước chuyển mình nhờ Internet, thiết bị thông minh

Giảm nghèo thông tin

Internet và thiết bị thông minh đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm, tham gia thương mại điện tử và hội nhập kinh tế số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi ích thiết thực, cần đồng bộ từ hạ tầng viễn thông, chính sách hỗ trợ cho đến kỹ năng số của người dân.

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản
Kinh tế

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Kinh tế

Dù nằm trên "kho tài nguyên", nhiều dự án ở Đà Nẵng vẫn thiếu vật liệu xây dựng do thủ tục khai thác rườm rà và quy định chưa phù hợp. Trước thực trạng này, thành phố kiến nghị sửa đổi Luật Khoáng sản, bổ sung cơ chế đặc thù nhằm gỡ “nút thắt kép” về pháp lý và thủ tục, tạo hành lang khai thác hợp pháp, ổn định nguồn vật liệu phục vụ đầu tư công sau sáp nhập.

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng
Xã hội

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Xã hội

Từ đầu tháng 9, Pháp đối mặt làn sóng biểu tình, đình công trên quy mô lớn, khiến giao thông tê liệt, gây lo ngại cho du khách quốc tế và dẫn đến nhiều cảnh báo từ các chính phủ nước ngoài.

Trạng vật đất Mộ Trạch và lời thách đấu thời vua Lê
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng vật đất Mộ Trạch và lời thách đấu thời vua Lê

Đông Tây - Kim Cổ

Làng tiến sĩ Mộ Trạch (Bình Giang, Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) là nơi sản sinh 5 vị trạng nổi tiếng, gắn liền với nhiều giai thoại dân gian, trong đó có trạng vật Vũ Phong.

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khiến cả hội trường suy ngẫm
Xã hội

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khiến cả hội trường suy ngẫm

Xã hội

PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương đã có những chia sẻ với hơn 2.000 sinh viên trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025.

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Theo tính toán của hãng tin Sputnik, việc tịch thu dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga có thể khiến các nước phương Tây thiệt hại ít nhất 285 tỷ USD.

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học
Tin tức

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học

Tin tức

Ngày 14/9, Công an phường Dương Nội (TP.Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội) về việc con trai là Trần Lê Anh (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học.

CLB CAHN nhận tin dữ trước trận gặp Bắc Beijing Guoan
Thể thao

CLB CAHN nhận tin dữ trước trận gặp Bắc Beijing Guoan

Thể thao

Theo đó, CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan Grafite trong một thời gian do gặp phải chấn thương bắp chân.

Nữ tiến sĩ góp phần tạo nên những mùa hoa ở miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Nữ tiến sĩ góp phần tạo nên những mùa hoa ở miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Tiến sĩ Lê Nguyễn Lan Thanh (Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam), người đã dành hơn hai thập kỷ để chọn tạo những giống hoa mới, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho bà con nông dân. TS Lan Thanh cũng vừa được bình chọn là Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk, một thanh niên tử vong
Pháp luật

Hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk, một thanh niên tử vong

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán cà phê ở xã Tam Giang, khiến một thanh niên tử vong tối 13/9.

Thương mại nông sản Việt Nam - Campuchia: Xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhập siêu vẫn lớn, Bộ Công Thương chỉ rõ vướng mắc
Kinh tế

Thương mại nông sản Việt Nam - Campuchia: Xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhập siêu vẫn lớn, Bộ Công Thương chỉ rõ vướng mắc

Kinh tế

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, Việt Nam có thế mạnh về trái cây nhiệt đới và thủy sản, Campuchia có lợi thế điều và cao su. Cơ cấu hàng hóa bổ sung cho nhau, nhưng nhập siêu lớn cho thấy Việt Nam cần tận dụng tốt hơn thị trường này để cân bằng cán cân.

BTV Hoài Anh: 'Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường'
Văn hóa - Giải trí

BTV Hoài Anh: "Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường"

Văn hóa - Giải trí

BTV Hoài Anh cho biết, vì lời căn dặn và nhắn nhủ của mẹ trước thềm đại lễ A80 mà chị đã cố gắng gấp 10 - 20 lần bình thường.

Vì sao Tết Trung Thu gắn liền với Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Tết Trung Thu gắn liền với Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong quá trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, mỗi truyền thuyết, sự tích lịch sử đều gắn liền với một nhân vật đặc biệt nào đó. Nếu nói về Tết Trung Thu thì nó có rất nhiều truyền thuyết và sự tích, vậy Chu Nguyên Chương là ai mà được lịch sử gắn liền với sự tích Tết Trung Thu?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khen thưởng cháu bé nhanh trí, dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khen thưởng cháu bé nhanh trí, dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

Tin tức

Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án tại phường Thành Nhất. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng và chỉ đạo chăm lo các cháu nhỏ sau biến cố đau lòng.

Trần Gia Bảo: 17 tuổi, trị giá 50.000 euro - lọt tốp cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á
Thể thao

Trần Gia Bảo: 17 tuổi, trị giá 50.000 euro - lọt tốp cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á

Thể thao

Từ những trận đấu ấn tượng tại V.League cho đến màn trình diễn xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, Trần Gia Bảo đã chứng minh được tài năng vượt bậc, khiến cả những chuyên gia bóng đá cũng phải ngả mũ thán phục.

9 trường hợp được Nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng theo quy định mới
Bạn đọc

9 trường hợp được Nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng theo quy định mới

Bạn đọc

Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi được giao đất trong hạn mức theo quy định, sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của Luật Đất đai 2024, với nhiều quy định mới liên quan đến việc giao đất cho người dân.

Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi, chế biến đặc sản Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi, chế biến đặc sản Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ/năm

Nhà nông

Từ mô hình nuôi bò sinh sản và chế biến thực phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc để bán ra thị trường, mỗi năm ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5 (xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) thu hơn 2 tỷ đồng. Ông được bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Tranh cãi việc quán ăn nhỏ bán một bát mì giá 300 USD, ngang nhà hàng Michelin
Xã hội

Tranh cãi việc quán ăn nhỏ bán một bát mì giá 300 USD, ngang nhà hàng Michelin

Xã hội

Chủ quán cho rằng tay nghề ẩm thực của mình xứng đáng với mức giá cao, dù quán có không gian chật hẹp và ít chỗ ngồi.

'Điều đó làm tôi lo lắng', 'bà đầm thép' của EU đưa ra tuyên bố mới bất ngờ về Nga
Điểm nóng

"Điều đó làm tôi lo lắng", 'bà đầm thép' của EU đưa ra tuyên bố mới bất ngờ về Nga

Điểm nóng

Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Belarus đang thay đổi trật tự thế giới, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Kaja Kallas phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RND.

Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước.

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 14/9 giảm tiếp ở nhóm nữ trang; trong khi vàng miếng và vàng nhẫn vẫn ổn định. Dù vậy, chỉ trong vòng một tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm hơn 4 triệu đồng.

Loài gặm nhấm chuyên phá hoại mùa màng thành đặc sản, dân một làng ở Nghệ An bán giá cao mà khách cứ tranh mua
Nhà nông

Loài gặm nhấm chuyên phá hoại mùa màng thành đặc sản, dân một làng ở Nghệ An bán giá cao mà khách cứ tranh mua

Nhà nông

Làng Thọ Bằng, xã Bình Minh là nơi mua bán chuột đồng lớn nhất tỉnh Nghệ An. Chuột đồng là loài chuyên gây hại mùa màng lại trở thành món đặc sản, dân làng bán giá cao mà có từng nào cũng hết.

Trung Võ hầu Lê Trần Giám văn võ toàn tài đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trung Võ hầu Lê Trần Giám văn võ toàn tài đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sinh ra ở vùng đất cổ Kẻ Đừng - nay là làng Phú Khê (Thanh Hóa), Trung Võ hầu Lê Trần Giám là nhân vật lịch sử cuối thời Lê - Trịnh. Công tích, sự nghiệp của ông đến nay còn để lại niềm tự hào cho hậu thế nhắc nhớ.

Thủ môn CLB công an TP.HCM: Cao 1m85, từng khoác áo SLNA
Thể thao

Thủ môn CLB công an TP.HCM: Cao 1m85, từng khoác áo SLNA

Thể thao

Trần Văn Tiến là thủ môn thuộc biên chế CLB công an TP.HCM. Người gác đền 31 tuổi sở hữu chiều cao 1m85.

HTX trồng rau ở TP.HCM mở cửa hàng riêng, bán hơn 500 mặt hàng nông sản
Chuyển động Sài Gòn

HTX trồng rau ở TP.HCM mở cửa hàng riêng, bán hơn 500 mặt hàng nông sản

Chuyển động Sài Gòn

HTX trồng rau này ở TP.HCM mới mở một cửa hàng thực phẩm bán hơn 500 mặt hàng nông sản. Đây là một trong số ít HTX trồng rau ở TP.HCM có cửa hàng riêng.

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV
Tin tức

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tin tức

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội…chuẩn bị các điều kiện lễ tân, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Han So Hee hủy 5 buổi fan meeting châu Âu, gây lo lắng
Văn hóa - Giải trí

Han So Hee hủy 5 buổi fan meeting châu Âu, gây lo lắng

Văn hóa - Giải trí

Việc hủy bỏ 5 buổi fan meeting tại châu Âu của Han So Hee khiến người hâm mộ lo lắng.

Tim Van de Velde và Carlos San Martin: Cặp đôi hoàn hảo trên đường chạy
Thể thao

Tim Van de Velde và Carlos San Martin: Cặp đôi hoàn hảo trên đường chạy

Thể thao

Tim Van de Velde và Carlos San Martin vừa tạo nên câu chuyện đầy cảm xúc tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Tim Van de Velde thậm chí đã “hy sinh” phần thi của mình để hỗ trợ đồng nghiệp và họ cùng nhau mang đến hình ảnh rất đẹp, đậm chất nhân văn trên tinh thần thể thao đầy fair-play.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

2

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga