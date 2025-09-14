Món quà bất ngờ từ Nga khiến một nông dân Đức bị điều tra

Ảnh minh hoạ. RT

Một văn phòng công tố viên tại bang Mecklenburg–Western Pomerania ở đông bắc nước Đức đã xác nhận vào thứ sáu rằng một vụ án hình sự đã được mở đối với một người đàn ông địa phương vì nghi ngờ vi phạm các hạn chế.

Vụ việc bắt nguồn từ vài tháng trước, khi một cơ quan hải quan Đức chặn một gói hàng nhỏ được gửi đến người nông dân từ Nga. Theo đài truyền hình NDR, gói hàng chứa một cục xà phòng, một bức tượng gỗ và một đĩa CD - tổng trị giá chưa đến 27 euro (32 đô la). Tất cả các mặt hàng này đều nằm trong danh sách trừng phạt, báo cáo cho biết thêm rằng cơ quan hải quan đã tịch thu gói hàng và đang mở cuộc điều tra.

Người nông dân, được NDR xác định là Rudolf Denissen, có thể phải đối mặt với án tù từ ba tháng đến năm năm nếu bị kết tội. Văn phòng công tố cũng yêu cầu ông ta cung cấp một bản tuyên bố chính thức bằng văn bản, cũng như "thông tin cá nhân đầy đủ và thông tin về thu nhập ròng hàng tháng".

"Tôi không phải tội phạm, thật nực cười", Denissen nói với NDR, bình luận về diễn biến vụ việc. Theo người nông dân, gói hàng là quà Phục Sinh từ người bạn lâu năm của anh ở Siberia. Người đàn ông này cũng cho biết anh mong muốn vụ việc sẽ được dừng lại và chính quyền sẽ xin lỗi anh. "Tôi muốn nhận quà ngay bây giờ, nó dành cho tôi", anh nói.

Chính quyền Đức nổi tiếng với việc tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt. Trở lại năm 2023, các quan chức hải quan Đức đã cảnh báo rằng họ có thể tịch thu tài sản cá nhân của những người Nga bị áp dụng các biện pháp này, bao gồm cả quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Họ đã tịch thu những chiếc xe mang biển số Nga mà du khách mang qua biên giới Đức.

Vào tháng 12/2023, chính quyền Đức đã cảnh báo cụ thể rằng họ cũng có thể tịch thu quà tặng từ Nga, vì các gói quà tặng phải chịu sự điều chỉnh của luật trừng phạt giống như bất kỳ hàng nhập khẩu nào.