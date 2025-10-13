HTX sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở tỉnh Hưng Yên là một trong những đơn vị áp dụng nhà màng đầu tiên của miền Bắc.

Không chỉ xây dựng những chiến lược phát triển sản xuất hiệu quả, HTX còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, thổi luồng gió mới vào khu vực kinh tế tập thể.

Dưới sự điều hành của ông Phương và đồng lòng của các thành viên, HTX đã ứng dụng khu nhà màng công nghệ cao trồng rau quả an toàn, cùng với đó là công nghệ tưới nước nhỏ giọt tự động, kết hợp với phân bón hữu cơ, quản lý sâu bệnh bằng biện pháp sinh học...

Tất cả tạo thành quy trình hoàn chỉnh sản xuất rau, quả sạch, chất lượng cao như dưa chuột, dưa vàng, ớt chuông, cà chua…

HTX có 2 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm đạt sao cao OCOP, gồm: Sản phẩm dưa chuột Maya đạt tiêu chuẩn 3 sao, sản phẩm dưa lưới đạt tiêu chuẩn 4 sao. HTX sử dụng tem QR code để tích hợp các thông tin về sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Ông Bùi Duy Phương, Giám đốc HTX Sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, xã Tống Trân, một đơn vị dẫn đầu về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Phù Cừ trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên) kiểm tra sinh trưởng, phát triển của dưa lưới.

Dẫn chúng tôi thăm khu sản xuất, ngoài diện tích nhà màng, các công trình phụ trợ được HTX đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại với đường, bờ bao và kênh mương được cứng hóa, hệ thống tiêu thoát nước tự động chống ngập úng...

Ông Bùi Duy Phương, Giám đốc HTX cho biết: Nhà lưới, nhà màng được đánh giá là hình thức canh tác mới, có nhiều triển vọng và có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu đòi hỏi người sản xuất phải biết lựa chọn cây trồng phù hợp. Đối với HTX, chúng tôi lựa chọn dưa lưới là cây chủ lực, trồng ở mùa hè.

Dưa lưới nếu canh tác theo kiểu truyền thống (ngoài đồng ruộng) thì rất khó kiểm soát được sâu bệnh gây hại và tốn kém chi phí đầu tư thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ. Khi trồng trong nhà màng sẽ hạn chế được sâu bệnh gây hại.

Bên cạnh đó, cây dưa lưới chỉ phù hợp vào mùa khô, còn mùa mưa không thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển.

Do đó, canh tác trong nhà màng sẽ khắc phục được nhược điểm này vì hạn chế bất thuận của thời tiết, quá trình sản xuất được liên tục, không theo mùa vụ như canh tác truyền thống.

Mỗi vụ dưa lưới kéo dài 65 - 75 ngày (tùy theo giống); dưa lưới sản xuất trong nhà màng có thể canh tác được 3 - 4 vụ/ năm do trồng trong chậu giá thể, không mất nhiều thời gian cải tạo, dành thời gian cho đất nghỉ như trồng đối với các loại cây truyền thống.

Đối với mùa thu - đông, HTX lựa chọn các cây chịu lạnh như dưa chuột, ớt ngọt, cà chua. Với xu hướng của người tiêu dùng ngày càng tìm đến các sản phẩm rau, củ, quả sạch, an toàn, HTX tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất VietGAP, theo hướng hữu cơ, nguồn nước tưới cũng được xử lý, kiểm soát chặt chẽ.

Để bảo đảm cây trồng phát triển đồng đều, nước, phân bón đều được chuyển qua hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến, cài đặt tưới tự động điều chỉnh theo thời tiết, từ đó chất dinh dưỡng được hấp thụ tốt, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng của cây, tiết kiệm nước và nhân công lao động.

Với mô hình trồng rau an toàn, trồng củ quả thực phẩm trong nhà màng, HTX Sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã này thuộc địa bàn huyện Phù Cừ) do ông Phương dẫn dắt tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập từ 5 – 9 triệu đồng/người/tháng.

Mỗi năm, HTX Sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, tỉnh Hưng Yên cung ứng ra thị trường 140 - 150 tấn nông sản an toànm (rau xanh, củ quả thực phẩm...), trong đó 70% cung cấp cho các siêu thị lớn qua đơn vị trung gian, còn lại, HTX phân phối cho các cửa hàng; doanh thu mỗi năm đạt trên 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, HTX tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập 5 - 9 triệu đồng/ người/tháng.

HTX cũng là nơi bà con nông dân, các hội, đoàn thể trong và ngoài tỉnh đến giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng cách làm hay, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... giúp nâng cao thu nhập, làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Năm 2023, tại hội nghị tổng kết thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), ông Bùi Văn Phương đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũ tặng Bằng khen là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Năm 2024, ông Phương là một trong những tấm gương bình dị, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2024” do Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo: Báo Hưng Yên