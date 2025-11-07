Trải nghiệm giữa rừng cây cổ thụ xanh

Sau khi được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh hướng dẫn cách nhận biết hạt dẻ qua hình thái và được phát găng tay, cùng giỏ mây đựng hạt, các em nhỏ bắt đầu “chuyến phiêu lưu” đặc biệt.

Em Nguyễn Giáng Thủy Tiên, 15 tuổi (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cùng gia đình lần đầu tiên tham gia hoạt động trong rừng.

Tiên háo hức theo cán bộ Ban Quản lý tìm những gốc cây dẻ. Có cây cổ thụ to vài người ôm, tỏa bóng mát rượi.

Dưới thảm lá ẩm mềm, những hạt dẻ rụng tự nhiên xen giữa lá khô, tạo nên “kho báu” nhỏ. Cán bộ Ban Quản lý vừa chỉ, vừa hướng dẫn các em tìm hạt dẻ mới rụng trên lớp lá.

Công việc tưởng dễ mà không dễ. Bởi hạt dẻ có vỏ dày, nhiều gai, những ngón tay dù đã đeo găng vẫn phải cẩn trọng lách qua lớp gai nhọn để lấy được "chiến lợi phẩm". Chẳng mấy chốc, giỏ của ai cũng nặng. Sau đó, các em tự tay rửa sạch hạt, nhặt củi, nhóm lửa và luộc hạt dẻ ngay tại khu tập kết do Ban Quản lý chuẩn bị.

Nắm trong tay những hạt dẻ nóng hổi do chính mình nhặt, luộc, Tiên chia sẻ: “Hạt dẻ bùi, ngon, em rất thích! Nhưng thích hơn cả là được trải nghiệm nhặt hạt dẻ. Nhờ đó em mới biết cây hạt dẻ trông như thế nào, và hạt dẻ có phần vỏ dày và nhiều gai thật đặc biệt”.

Dưới rừng cây cổ thụ ở khu rừng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có các cây dẻ cổ thụ, với sự hướng dẫn, trông nom của người lớn, trẻ em rất thích được cùng đi nhặt hạt dẻ rừng.

Tranh thủ cuối tuần, chị Bùi Thị Ngân (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cũng đưa con trai đến khu rừng Mường Phăng trải nghiệm nhặt hạt dẻ rừng. Đồng hành cùng con trong từng hoạt động, chị Ngân nhận xét: “Hoạt động này rất phù hợp cho các bạn nhỏ.

Sau 1 tuần học tập, con được thư giãn trong không khí trong lành, mát mẻ, thoáng đãng.

Rời xa sách vở và ti vi, điện thoại, con hòa mình với thiên nhiên, đi tìm nhặt, luộc hạt dẻ rồi thưởng thức thành quả lao động của mình. Đây là trải nghiệm vui, đáng giá và ý nghĩa”.

Chiến lược giáo dục bảo vệ rừng

Hoạt động nhặt hạt dẻ là một phần trong chương trình trải nghiệm mới được Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thử nghiệm từ đầu tháng 10.

Cùng với nhặt hạt dẻ rừng, các gia đình còn tham gia câu cá và du ngoạn lòng hồ Pá Khoang, cùng các trò chơi giao lưu, kết nối.

Người lớn hướng dẫn, trông nom, thành quả sau buổi trải nghiệm dưới tán rừng cổ thụ-cây dẻ cổ thụ là nhiều hạt dẻ được các em nhặt, người lớn nhóm lửa luộc luôn.

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học Bảo tồn và Phát triển Du lịch, Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh Điện Biên, cho biết hoạt động này nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu rừng đặc dụng Mường Phăng.

Các trải nghiệm sẽ được tổ chức theo mùa đặc trưng trong khu rừng Mường Phăng. Đơn cử, mùa nhặt hạt dẻ chỉ diễn ra từ tháng 10 - 12, sau đó dự kiến có thể tổ chức trải nghiệm ngắm hoa anh đào.

Từ khi triển khai, mỗi ngày cuối tuần trung bình có 4 – 5 gia đình tìm đến trải nghiệm. Phản hồi ban đầu của khách tham quan rất tích cực, đặc biệt là trẻ em, bởi hoạt động mới mẻ, gần gũi thiên nhiên.

Niềm vui trải nghiệm nhặt hạt dẻ rừng rụng từ các cây cổ thụ hoành tráng là các cây dẻ rừng cổ thụ trong khu rừng đặc dụng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Anh Trung cho biết thêm: “Song song với nội dung trên, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh, giúp các em tìm hiểu về môi trường rừng.

Các hoạt động này bao gồm việc trải nghiệm, tìm hiểu và có các trò chơi nhỏ nhằm bồi đắp kiến thức và tình yêu với rừng cho học sinh”.

Được biết, đây chính là những bước thử nghiệm ban đầu nhằm chuẩn bị cho một đề án về phát triển du lịch sinh thái rừng gắn với bảo vệ, giáo dục ý thức môi trường.

Các nhà quản lý đang hướng tới triển khai nhiều hoạt động đa dạng hơn trong thời gian tới.

Dưới tán cây cổ thụ hoành tráng trong rừng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, các em nhỏ say sưa tìm nhặt hạt dẻ rừng-loại hạt rừng ngon, bổ dưỡng.

Các gia đình tổ chức cho các em nhỏ đi trải nghiệm dưới tán các cây cổ thụ hoành tráng-cây dẻ rừng trong khu rừng đặc dụng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên chụp ảnh kỷ niệm dưới tán cây hạt dẻ.

Ông Trần Xuân Thắng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tỉnh Điện Biên, cho biết: “Đề án hiện đang được trình duyệt, đề xuất các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, và giáo dục môi trường trong khu vực rừng Mường Phăng.

Đề án bao gồm nhiều hoạt động nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, và quan trọng hơn là để người dân tìm hiểu và tham gia bảo vệ rừng, góp phần lan tỏa ý thức sống xanh, du lịch xanh, bảo vệ rừng bền vững”.

Những trải nghiệm giản dị như nhặt hạt dẻ trong rừng không chỉ mang lại niềm vui, mà còn gieo vào lòng trẻ em và du khách tình yêu với thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng từ những điều nhỏ nhất.

Từ đó, rừng Mường Phăng không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái, mà còn là “ngôi trường xanh” - nơi mỗi bước chân trải nghiệm là một bài học sống động về tình yêu và trách nhiệm với rừng.

Theo: Báo Điện Biên Phủ