Đắk Lắk quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác IUU

Công văn xác định công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, gắn liền với danh dự quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển phải trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên về kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu mà không cần qua bước phê bình hoặc kiểm điểm nếu tiếp tục để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng như: Tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS với số lượng lớn; chậm trễ tiến độ xử lý, cấp phép và không có chuyển biến.

Ngư dân chuẩn bị vật tư, lương thực cho chuyến đánh bắt xa bờ tại Cảng cá Đông Tác.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển phải rà soát toàn diện đội tàu, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện thủ tục, phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện đều được cấp phép, hoàn thành trước ngày 30/10/2025. Đối với tàu không đủ điều kiện, phải lập danh sách, bố trí neo đậu tập trung và thực hiện niêm phong 100%.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, phải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá chưa đăng ký, chưa được cấp phép khai thác thủy sản theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/10/2025. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản tại các cảng cá, đảm bảo 100% hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU được kiểm tra, xác nhận đầy đủ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả chung trong công tác chống khai thác IUU. Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đề xuất chính sách chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân, hoàn thành trước ngày 14/11/2025…

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng thực hiện kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá ra, vào cảng, tuyệt đối không để lọt các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, có trách nhiệm triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để phát sinh thêm tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh, phải chủ động nắm tình hình, tăng cường điều tra, xử lý kịp thời các nguồn tin về hành vi: Đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; tổ chức môi giới, can thiệp, chuộc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ một cách trái phép; và các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác IUU. Lực lượng Công an cũng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển các loại ngư cụ, thiết bị đánh bắt trái phép hoặc tiêu thụ sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, lực lượng có liên quan và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo: Báo Đắk Lắk