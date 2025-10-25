Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 18:51 GMT+7

Đắk Lắk quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác IUU

+ aA -
Minh Thuận Thứ bảy, ngày 25/10/2025 18:51 GMT+7
Ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công văn xác định công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, gắn liền với danh dự quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển phải trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên về kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu mà không cần qua bước phê bình hoặc kiểm điểm nếu tiếp tục để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng như: Tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS với số lượng lớn; chậm trễ tiến độ xử lý, cấp phép và không có chuyển biến.

Ngư dân chuẩn bị vật tư, lương thực cho chuyến đánh bắt xa bờ tại Cảng cá Đông Tác.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển phải rà soát toàn diện đội tàu, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện thủ tục, phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện đều được cấp phép, hoàn thành trước ngày 30/10/2025. Đối với tàu không đủ điều kiện, phải lập danh sách, bố trí neo đậu tập trung và thực hiện niêm phong 100%.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, phải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá chưa đăng ký, chưa được cấp phép khai thác thủy sản theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/10/2025. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản tại các cảng cá, đảm bảo 100% hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU được kiểm tra, xác nhận đầy đủ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả chung trong công tác chống khai thác IUU. Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đề xuất chính sách chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân, hoàn thành trước ngày 14/11/2025…

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng thực hiện kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá ra, vào cảng, tuyệt đối không để lọt các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, có trách nhiệm triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để phát sinh thêm tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh, phải chủ động nắm tình hình, tăng cường điều tra, xử lý kịp thời các nguồn tin về hành vi: Đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; tổ chức môi giới, can thiệp, chuộc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ một cách trái phép; và các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác IUU. Lực lượng Công an cũng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển các loại ngư cụ, thiết bị đánh bắt trái phép hoặc tiêu thụ sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, lực lượng có liên quan và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo: Báo Đắk Lắk

Tham khảo thêm

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, 'đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp'

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, "đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp"

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Một giống lúa của Việt Nam được nông dân Cuba trồng trên đất Cuba đã mang lại năng suất cao gấp đôi các giống lúa vẫn đang trồng ở đất nước này. Và thật bất ngờ, giống lúa lai 3 dòng của Việt Nam có tên CT16 được trồng trên đất Cuba do các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam lai tạo.

Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Nhà nông
Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nhà nông
Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án ở lĩnh vực này

Nhà nông
Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án ở lĩnh vực này

Một "nông dân Việt Nam" làm ruộng ở châu Âu (Cộng hòa Séc), trang trại đẹp như phim, rau dền, rau đay, bí đỏ tốt um

Nhà nông
Một 'nông dân Việt Nam' làm ruộng ở châu Âu (Cộng hòa Séc), trang trại đẹp như phim, rau dền, rau đay, bí đỏ tốt um

Đọc thêm

Lý Chiêu Hoàng có bao nhiêu người con?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Chiêu Hoàng có bao nhiêu người con?

Đông Tây - Kim Cổ

Ở ngôi trong khoảng thời gian ngắn, vai trò và tầm ảnh hưởng không lớn nên những gì mà người đời biết về bà chỉ như gió thoảng mây bay mà ai ít ngờ rằng còn rất nhiều điều kỳ thú về Lý Chiêu Hoàng.

Supe Lâm Thao liên tục xuất khẩu phân bón sang Nhật Bản
Nhà nông

Supe Lâm Thao liên tục xuất khẩu phân bón sang Nhật Bản

Nhà nông

Mới đây, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) tiếp tục xuất khẩu lô hàng phân bón Supe lân sang thị trường Nhật Bản. Được biết, doanh nghiệp này đã xuất khẩu phân bón sang Nhật từ năm 2010, cho thấy sản phẩm của Lâm Thao ngày càng được nông dân Nhật Bản tin tưởng và đánh giá cao về hiệu quả.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ
Xã hội

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

Xã hội

Chiều 25/10, UBND phường Long Xuyên (An Giang) đã thông tin ban đầu vụ việc liên quan đến một thầy giáo nghi vấn là dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần
Thế giới

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần

Thế giới

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, khẳng định Nga đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến

Thể thao

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã lập công giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-2 trong trận thuỷ chiến tối 25/10 trên sân Bình Dương.

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại 'muối mặt' trước Tư Mã Ý
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại "muối mặt" trước Tư Mã Ý

Đông Tây - Kim Cổ

Tam Quốc thời giữa và hậu kỳ xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, từng 3 lần cùng Gia Cát Lượng đọ tài và đều giành chiến thắng. Người này không ai khác chính là Tư Mã Ý.

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng'
Thể thao

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng"

Thể thao

Dù gặp không ít khó khăn trước tinh thần thi đấu máu lửa của PVF-CAND, nhưng Ninh Bình FC vẫn chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng đang dẫn đầu V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân khách.

Phương Tây 'ngồi trên đống lửa' khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân 'để đấu với NATO'
Thế giới

Phương Tây "ngồi trên đống lửa" khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân "để đấu với NATO"

Thế giới

Nga đang tăng cường năng lực hạt nhân, triển khai tàu ngầm tấn công và thử nghiệm vũ khí mới trên bán đảo Kola – khu vực chiến lược giáp biên giới Phần Lan và Na Uy trong bối cảnh căng thẳng leo thang với NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cảnh báo trên Telegraph.

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF

Thể thao

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail – nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá Malaysia – khẳng định rằng đơn khiếu nại khiến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này chăm chỉ làm việc, nỗ lực hướng tới, tương lai tận hưởng phước lành và sự mãn nguyện mà thành công mang lại.

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước
Nhà nông

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Nhà nông

Ngày nay, đất ở vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang, An Giang) trù mật, giá trị nhờ các tuyến kênh dẫn nước ngọt từ sông vào rửa chua, xổ phèn, nông dân hăng say sản xuất lúa gạo.

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một số thần tích, Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, sinh năm Nhâm Dần (1182), quê làng Thung Độ, Hồng Châu, nay thuộc xã Gia Phúc (TP Hải Phòng).

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn
Thế giới

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn

Thế giới

Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội
Ảnh

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội

Ảnh

Một quán cafe ở Hà Nội được trang trí bảng chỉ dẫn check-in, khu vực chờ, khoang ghế ngồi mô phỏng máy bay được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn
Nhà nông

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn

Nhà nông

Không phải sầu riêng, trái khóm (quả dứa) hiện mới là "ngôi sao mới" của ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Những năm qua, nhờ trồng khóm xuất khẩu (trồng dứa), các "đại điền" nông dân ở Tây Ninh (bao gồm cả tỉnh Long An trước đây), Cần Thơ (bao gồm cả tỉnh Hậu Giang trước đây) ăn nên làm ra, thu tiền tỷ/năm.

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam; ĐT Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11; HLV Amorim báo tin buồn cho CĐV M.U; HLV Guardiola mua căn hộ độc thân; Bruno Fernandes ở lại M.U vì nghe lời khuyên từ Ronaldo.

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền cảm thấy thương và xót cho Chí Nhân khi đóng vai Nghiêm - chồng của Ngân trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet".

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân
Xã hội

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân

Xã hội

Chuyên gia cho biết, hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ ràng về tổ chức và quản lý bữa ăn học đường. Bên cạnh đó, nhiều trường học chỉ cắt hợp đồng mà không tiến hành đình chỉ, cấm thầu, kiểm nghiệm độc lập và công khai dữ liệu vi phạm.

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Bạn đọc

Theo luật sư, vụ việc vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior… cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi là đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phía cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe…

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định'
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Thể thao

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Chuyển động Sài Gòn

Một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó mèo bị trộm trên đường Hà Đặc vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, 4 đối tượng có liên quan bị bắt.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không
Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không

Kinh tế

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/10/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 222 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C.

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC
Thể thao

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC

Thể thao

Nguyễn Vũ Tín là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Trước đây, ngôi sao 27 tuổi từng khoác áo Hà Nội FC.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Thế giới

Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình
Kinh tế

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình

Kinh tế

Trường hợp dự án được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án.

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế

Điện Biên Hôm Nay

Trong những ngày cuối thu, dọc cánh đồng Mường Thanh, tiếng máy gặt rộn ràng hòa cùng tiếng cười của bà con nông dân. Mùa vàng lại đến, mang theo niềm tin và hi vọng về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở nơi địa đầu Tây Bắc này, dù thiên nhiên còn nhiều khắc nghiệt, nhưng người Điện Biên vẫn bền bỉ vun trồng, giữ vững “trụ đỡ xanh” cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?
Thể thao

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

Thể thao

Người đàn ông đứng sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu sai quy định cho ĐT Malaysia đã lộ diện. Đó là ông Tengku Abdul Rahman, Chủ tịch Câu lạc bộ Sri Pahang (thuộc giải Super League của Malaysia) - người đã giới thiệu nhóm cầu thủ này lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để xem xét nhập tịch và triệu tập cho ĐT Malaysia.

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
Kinh tế

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Kinh tế

Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga
Thế giới

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga

Thế giới

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở dầu mỏ sâu trong lãnh thổ Nga đang trở thành cuộc đấu trí công nghệ khốc liệt, khi cả hai bên liên tục thích ứng và phản công, theo Reuters.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út