Clip: Dám nghĩ, dám làm gia đình chị Lê Thị Quyến trú tại thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã thành công mô hình nuôi cầy vòi mốc, đem lại thu nhập cao.

Nuôi cầy vòi mốc-nguồn gốc động vật hoang dã để bán làm con đặc sản, vốn ít lãi nhiều

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Trước đây, gia đình chị Lê Thị Quyến chỉ nuôi các vật nuôi truyền thống như gà và bò. Năm 2021, chị Quyến được người thân ở Hải Phòng giới thiệu về mô hình nuôi cầy vòi mốc (hay còn gọi là chồn hương) và được hướng dẫn kỹ thuật.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ loại vật nuôi này, chị Quyến đã quyết định táo bạo “rót” hơn 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, rộng gần 500m2 và mua con giống về nuôi thử nghiệm.



Mô hình nuôi cầy vòi mốc (hay còn gọi là chồn hương) của chị gia đình chị Lê Thị Quyến trú tại thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, (trước là xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Chị Lê Thị Quyến cho biết: "Ban đầu tôi chỉ nuôi thử 10 cặp giống để quan sát, theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng thích nghi, cách chăm sóc.

Sau một thời gian thấy cầy vòi mốc dễ nuôi, ít bệnh, dù chi phí mua giống lớn nhưng không tốn về chi phí thức ăn nên hiệu quả kinh tế đem lại khá cao, sau đó tôi quyết định mở rộng mô hình lên quy mô lớn hơn".

Hiện tại, trang trại của chị Quyến đang nuôi khoảng 300 con cầy vòi mốc (trong đó có 100 con chuyên sinh sản). Cầy vòi mốc được nuôi trong hệ thống chuồng trại kiên cố, được thiết kế bài bản, chia thành nhiều ô riêng biệt. Mỗi ô có kích cỡ rộng từ 1-1,2m, vừa đủ cho chúng hoạt động, sinh sản và dễ dàng kiểm soát dịch bệnh.

Nuôi cầy vòi mốc đang được thị trường ưa chuộng lại ít bệnh, dễ nuôi, dễ chăm, giá bán lại cao. Ảnh: PV

Dưới chân con đèo đẹp ngoạn mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam

Chuồng nuôi được lắp đặt hệ thống thoát nước, quạt mát, thường xuyên vệ sinh, phun thuốc khử trùng định kỳ để đảm bảo môi trường sạch sẽ, hạn chế mầm bệnh phát sinh. Nhờ quy trình chăm sóc khoa học, mô hình nhanh chóng cho hiệu quả kinh tế cao.

“Năm 2023, tôi bắt đầu xuất bán lứa đầu tiên với 25 cặp cầy giống, thu về hơn 600 triệu đồng. Năm 2025 tới nay, tôi bán được 40 cặp, thu về gần 1 tỷ đồng. Nhờ thị trường tiêu thụ ổn định nên thu nhập luôn đảm bảo”, chị Quyến phấn khởi cho biết.

Theo chị Quyến, nuôi cầy vòi mốc không mất nhiều công chăm sóc. Mỗi năm, một cặp có thể sinh sản 2–3 lứa, mỗi lứa từ 2–4 con, nhờ đó nhân đàn nhanh.

Chị Lê Thị Quyến, chuồng nuôi cầy vòi mốc phải luôn đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Ảnh: PV

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển

Tuy nhiên, khác với các vật nuôi truyền thống, cầy vòi mốc hiện chưa có loại vắc xin chuyên biệt để phòng bệnh.

Từ kinh nghiệm thực tế của một số mô hình nuôi thành công, chị Quyến áp dụng biện pháp tiêm phòng bằng vắc xin 5 bệnh hoặc 7 bệnh dành cho chó và đối với những con cầy từ 2 tháng tuổi trở lên, nhất là với các con được chuyển từ nơi khác đến.

Cách làm này đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh thường gặp như tiêu chảy, suy nhược hay rối loạn tiêu hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao tỷ lệ sống cho đàn vật nuôi.

Nuôi cầy vòi mốc, mở ra hướng làm giàu cho nông dân miền núi

Hiện nay, cầy vòi mốc rất được thị trường ưa chuộng, khách chủ yếu đến tận nhà đặt mua, không phải tốn nhiều chi phí vận chuyển hay tiếp thị.



Thức ăn của cầy vòi mốc chủ yếu là chuối chín, các loại hoa quả ngọt và cổ, cánh gà băm nhỏ.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng

Để mở rộng sản xuất, góp phần ổn định nguồn cung con giống ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao, ngoài cơ sở chính tại xã Mai Hoa, chị Quyến còn liên kết với hai trang trại khác ở Hải Phòng, có quy mô tổng diện tích 1.200m², với số lượng từ 1.500 đến 2.000 con.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, chị Quyến còn chủ động xây dựng kênh TikTok để giới thiệu quy trình chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm và quảng bá sản phẩm.

Những video ngắn nhưng chân thực và gần gũi đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người xem, giúp nhiều hộ dân có thêm thông tin, kiến thức về mô hình nuôi cầy vòi mốc.

Đây cũng là một cách tiếp cận khách hàng mới, phù hợp xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay.

Cầy vòi mốc có giá trị kinh tế cao hơn so với nhiều vật nuôi khác, đặc biệt là với nhu cầu ngày càng lớn từ các quán ăn, nhà hàng và khách sạn. Ảnh: PV

Nói về dự định sắp tới, chị Quyến cho biết, sẽ mở rộng kết nối với các kênh thương mại điện tử, hợp tác với các đại lý phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường rộng lớn hơn.



Trong quá trình nuôi cầy vòi mốc, hàng ngày phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để chồn không bị bệnh. Ảnh: PV

Đồng thời, chị Quyến cũng dự định xây dựng khu trưng bày nhỏ trong trang trại, vừa để đón tiếp khách tham quan, học hỏi, vừa tạo không gian trải nghiệm thực tế cho những ai quan tâm đến mô hình nuôi cầy vòi mốc.

Cao kỷ lục, giá cà phê 115.000-120.000 đồng/kg, sao nông dân "trồng cây tiền tỷ" ở Gia Lai vẫn "ngủ phải tỉnh"

“Chúng tôi rất vinh dự và sẵn lòng chia sẻ bí quyết để bà con cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế", chị Quyến chia sẻ.

Từ thành công bước đầu của mô hình nuôi cầy vòi mốc, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mai Hoa cũng đã đến tham quan, học tập.

Một số hộ bắt đầu nuôi thử nghiệm với quy mô nhỏ. Điều này cho thấy tiềm năng nhân rộng mô hình trong thời gian tới là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm hướng phát triển mới, bền vững và ít rủi ro hơn trong sản xuất nông nghiệp.

Mô hình nuôi cầy vòi mốc đang được chính quyền địa phương xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đánh giá cao, là điểm tham quan học hỏi để nhân rộng. Ảnh: PV





Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình chị Lê Thị Quyến là một trong những gương điển hình trong phát triển sản xuất của xã.



Với sự mạnh dạn đổi mới tư duy làm ăn, thành công từ mô hình nuôi cầy vòi mốc của chị không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn trở thành điểm tham quan, học hỏi của bà con trong và ngoài xã, góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất ở địa phương, từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi đặc sản, mở ra hướng đi mới cho người dân trong chuyển đổi vật nuôi có giá trị cao”.