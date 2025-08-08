Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Ông Putin nói rằng ông ấy đang chuẩn bị cho một cuộc gặp với ông Trump, và đây là mong muốn chung. Điều này rất quan trọng. Ông không hiểu mọi chuyện sẽ đi đến đâu sao? Tình hình đang trở nên cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là khi các chi tiết ngày tháng được tiết lộ. Nếu thời gian cụ thể và địa điểm cuộc gặp được công bố, thì đó sẽ là một mất mát to lớn cho ông Zelensky", ông Soskin nói.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng người đứng đầu chính quyền Kiev thiếu sự linh hoạt và khả năng đàm phán và thảo luận. Theo ông Soskin, Tổng thống Zelensky chỉ bị chi phối bởi lợi ích thương mại.

"Không ai muốn chiến đấu nữa, không ai muốn gia nhập NATO. Mọi thứ đã thay đổi. Nhưng sự phản bội Ukraine đã hoàn toàn 100%", ông Soskin kết luận .

Hôm thứ năm, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov cho biết Moscow và Washington đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hai nước trong những ngày tới.

Các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp - tuần tới được coi là mốc thời gian, nhưng khó có thể nói trước sẽ mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị. Địa điểm đã được thống nhất và sẽ được công bố sau. Bản thân nhà lãnh đạo Nga sau đó đã chỉ định UAE là địa điểm phù hợp cho sự kiện này.

Đặc phái viên Nhà Trắng Stephen Witkoff đã nêu ý tưởng về cuộc gặp ba bên giữa Putin, Trump và Zelensky tại cuộc họp hôm thứ Tư, nhưng Moscow không đưa ra bình luận nào, ông Ushakov giải thích.