Mỹ Hòa Hưng là một xã cù lao, nằm tách biệt TP Long Xuyên (tỉnh An Giang). Người dân thôn quê có khi chưa từng di chuyển bằng máy bay lần nào.

Nhưng họ lại dễ dàng nhìn thấy chiếc máy bay “hàng thật”, được “đậu” quanh năm suốt tháng ở cù lao.

Chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452, được chế tạo tại Liên Xô. Năm 1978, hơn 1.000 chiếc được sản xuất, sử dụng trong các chuyến bay nội địa Liên Xô và 21 hãng hàng không trên thế giới.

Trong đó, 125 chiếc chuyên cơ YAK-40 xuất khẩu sang 18 nước. Việt Nam được Liên Xô tặng 4 chiếc chuyên cơ YAK-40 này.

Chiếc máy bay YAK-40, ký hiệu VNA.452 chứa được 32 hành khách, dài hơn 20m, cao 6,5m, sải cách 25m; trọng lượng rỗng 9,4 tấn; tốc độ hành trình 470km/h; tầm bay 1.800km.

Đây là phương tiện đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) ngày 11/5/1975, để chủ trì đại lễ mừng chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) diễn ra 4 ngày sau đó.

Chiếc máy bay chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452, được chế tạo tại Liên Xô, nay đang đậu ở Khu lưu niệm Bác Tôn (Chủ tịch Tôn Đức Thắng) tại cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hãng hàng không Việt Nam dùng chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452 khai thác, sử dụng, đến những năm 2.000 thì ngừng.

Theo Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, (xã Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do lịch sử chiếc máy bay gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn (Chủ tịch Tôn Đức Thắng), nên tỉnh An Giang xin được tiếp nhận, trưng bày.

Chuyên cơ được đưa từ sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) về khu lưu niệm, hoàn thành lắp đặt ngày 28/7/2007.

Cận cảnh một số bộ phận cốt yếu của chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452 từng chở Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nay đang được lưu giữ, trưng bày, bảo quản tại Khu lưu niệm Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Rất nhiều chi tiết trên chiếc máy bay YAK-40, ký hiệu VNA.452 ngót nghét nửa thế kỷ này được chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên, nên trông như mới, không hề xuống cấp, rỉ sét.

Vào các sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8) hàng năm, Ban Quản lý Khu lưu niệm huy động nhân lực tổng vệ sinh máy bay, lau rửa vết bụi bám.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến phổ biến của du khách gần xa và là nơi sinh hoạt giải trí thân thuộc của người dân địa phương.

Mỗi buổi chiều, người dân đủ mọi lứa tuổi, cùng bạn bè, gia đình ra đây chơi thể thao, vui đùa lấp đầy không gian trống.

Cậu bé Trường mới 20 tháng tuổi, cũng đã biết đòi ông bà đưa ra Khu lưu niệm Bác Tôn hóng mát, lẫm đẫm chơi đùa quẩn quanh chiếc máy bay khổng lồ.

Chiếc máy bay khổng lồ ở cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trở thành một phần thân thuộc ở nơi này.

Chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452 một thời thuộc hãng Hàng không Việt Nam đã ạo ấn tượng mạnh với du khách đến tham quan Khu lưu niệm Bác Tôn

Chiếc máy bay khổng lồ đậu ở cù lao Ông Hổ gợi nhớ hành trình không mỏi của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người con của xã Mỹ Hòa Hưng - một lòng vì nước, vì dân.

Theo: Theo Báo An Giang