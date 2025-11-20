Một ngôi đền thiêng, thờ Tam tòa Thánh Mẫu của Lạng Sơn được công nhận OCOP 4 sao

Từ di sản tâm linh nghìn năm...

Đền Công đồng Bắc Lệ tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh, được bao bọc bởi nhiều cây cổ thụ, tạo nên một không gian linh thiêng, hài hòa với thiên nhiên.

Đền Công đồng Bắc Lệ tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh. Ảnh Bắc Lệ

Đây là nơi thờ Tam tòa Thánh Mẫu, Công Đồng Chư thánh và Chầu Bé Bắc Lệ, giữ vai trò quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ của người Việt – một di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại (2016).

Mặc dù chưa có tài liệu chính xác về thời điểm khởi dựng, nhưng hai tấm bia cổ trong đền cho thấy ngôi đền đã được trùng tu lớn vào cuối thế kỷ XIX, khẳng định giá trị lịch sử lâu đời.

Với lễ hội chính vào trung tuần tháng 9 Âm lịch, Đền Bắc Lệ thu hút lượng khách ước tính lên đến 800.000 lượt mỗi năm, mang lại doanh thu trên 10 tỷ đồng. Đây là một nền tảng vững chắc, song cũng đặt ra thách thức về quản lý bền vững, bảo tồn cảnh quan và nâng tầm dịch vụ.

Sản phẩm OCOP 4 sao “lột xác” toàn diện

Quá trình biến một di tích tâm linh thành một sản phẩm OCOP 4 sao là một quá trình đầu tư bài bản, thể hiện tư duy đổi mới trong khai thác di sản.

Hàng năm có rất nhiều đoàn đến tham quan và tìm hiểu. Ảnh: Bắc Lệ

Tăng cường Hạ tầng và Môi trường: Ban Quản lý đã thực hiện cuộc "lột xác" về hạ tầng, tập trung vào các tiêu chí về chất lượng dịch vụ và môi trường. Điển hình là việc đổ bê tông và xử lý mặt nền bãi đỗ xe rộng tới 7.000m vuông và kéo mới hoàn toàn hệ thống điện để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường và an ninh trật tự được siết chặt, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của OCOP.

Xây dựng Giá trị "mềm": Không chỉ dừng lại ở phần "cứng", Ban Quản lý đã chuyên nghiệp hóa "câu chuyện sản phẩm", lồng ghép khéo léo các giá trị truyền thống với hoạt động trải nghiệm du lịch. Du khách không chỉ đến lễ bái mà còn được tham quan lễ hội, tìm hiểu sâu về tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo ra giá trị độc đáo và khả năng khai thác du lịch bền vững.

Sự kết hợp giữa tính độc đáo, khả năng khai thác bền vững và hệ thống dịch vụ hỗ trợ chính là yếu tố then chốt thuyết phục hội đồng đánh giá.

Mở ra hướng đi mới cho du lịch xứ Lạng

Ông Lưu Bá Mạc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, khẳng định danh hiệu OCOP 4 sao là lợi thế rất lớn để chính quyền và người dân phát huy giá trị văn hóa di sản, mở ra hướng đi mới cho du lịch.

Năm 2025 Đền Công đồng Bắc Lệ đã được tỉnh Lạng Sơn công nhận sản phẩm OCOP 4 sao mở hướng đi mới trong phát triển du lịch ở Lạng Sơn. Ảnh: Bắc Lệ

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, ông Phùng Văn Quang, nhấn mạnh đây là sản phẩm du lịch mang tính cộng đồng. Ngay sau khi công nhận, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay xây dựng sản phẩm. Bà Lưu Thị Thơm, một người bán hàng tại khu vực đền, chia sẻ sự phấn khởi và ý thức tự mình nâng cao chất lượng phục vụ để giữ vững danh hiệu OCOP.

Chiến lược sắp tới là liên kết tour, kết nối Đền Bắc Lệ vào các tour du lịch trọng điểm của Lạng Sơn, kết hợp tâm linh với sinh thái, nghỉ dưỡng để thu hút du khách quanh năm.

Danh hiệu OCOP 4 sao của Đền Công Đồng Bắc Lệ là một mô hình mẫu, một "cú hích" mạnh mẽ cho thấy con đường lấy di sản văn hóa làm nòng cốt, chuẩn hóa bằng tiêu chí OCOP để phát triển du lịch là lựa chọn đúng đắn.

Ông Mạc thông tin thêm, Lạng Sơn có 15 điểm du lịch có thể xây dựng được sản phẩm OCOP và Sở sẽ đẩy mạnh hỗ trợ để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy ngành Du lịch Xứ Lạng ngày một phát triển.