Dự án “Trồng rong biển thương phẩm chuyển đổi nghề và ứng phó biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển” (Dự án) do Viện Nghiên cứu và Phát triển nghề nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH DBLP (Phú Yên) và Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp thực hiện đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý.

Dự án trồng rong biển (rong sụn) được triển khai tại khu vực ven biển đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Dự án được triển khai tại khu vực ven biển ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) nay là khu phố Rạch Tràm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Dự án với tổng diện tích 5ha đã thu hút sự tham gia của 7 hộ gia đình ngư dân, những người đang phải đối mặt với thu nhập bấp bênh từ nghề đánh bắt truyền thống.

Chuyển đổi từ ngư nghiệp sang "nông nghiệp" trên biển

Ông Hà Văn Toàn, Tổ trưởng tổ trồng rong sụn thuộc Dự án, chia sẻ: “Tất cả 7 thành viên tham gia Dự án đều là ngư dân. Mấy năm nay nguồn cá, tôm ngày càng ít, cuộc sống ngư dân bấp bênh lắm. Nhìn thấy rong sụn phát triển tốt, chúng tôi hy vọng đây sẽ là hướng đi mới để ổn định cuộc sống lâu dài”.

Ngư dân được hỗ trợ kỹ thuật gài dây giống rong sụn. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Toàn, ban đầu Dự án đã hỗ trợ các hộ dân vật tư cần thiết như dây gài giống, máy đo độ mặn, pH, nhiệt độ và cân, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật làm bè, chăm sóc và bảo vệ rong.

Giống rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty) được cung cấp bởi Công ty TNHH DBLP, với đặc tính tăng trưởng nhanh và giá trị dinh dưỡng cao.

Giai đoạn thử nghiệm gặp không ít khó khăn, rong ban đầu được treo ra bè xuất hiện hiện tượng bị rữa, trắng đầu và rụng nhiều.

Tuy nhiên, sau một tháng kiên trì chăm sóc và xử lý, rong đã phát triển bình thường. Điều này chứng tỏ sự thích nghi của giống rong với điều kiện tự nhiên tại Phú Quốc.





Rong sụn giống được cài lên dây trước khi chuẩn bị thả ra biển nuôi trồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngư dân kiểm tra rong sụn phát triển hàng ngày. Ảnh: Hồng Cẩm

Đến giữa tháng 6/2025, sau khi thử nghiệm thành công ngoài bè, các hộ dân đã bắt đầu nhân rộng diện tích, phủ kín 5ha mặt biển. Thời tiết thuận lợi đã giúp rong phát triển nhanh chóng.

Dự kiến, tháng 10 năm 2025, lứa rong đầu tiên sẽ được thu hoạch. Theo đánh giá ban đầu, một ha rong sụn có thể mang lại lợi nhuận lên đến 150 triệu đồng, một con số đầy hấp dẫn so với thu nhập bấp bênh từ nghề biển.

Ông Nguyễn Lê Huy, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc nhận định: “Mô hình này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo công ăn việc làm và từng bước chuyển đổi nghề cho ngư dân, giúp họ ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng và phát triển bền vững”.

Rong sụn - Giải pháp xanh cho môi trường biển

Rong sụn đang phát triển rất tốt trên vùng ven biển Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh lợi ích kinh tế, rong sụn còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường biển. Là một loài tảo đỏ nhiệt đới, rong sụn giúp cân bằng hệ sinh thái và giải quyết tình trạng ô nhiễm.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, mỗi tấn rong sụn có khả năng tiêu thụ tới 600kg carbon cùng hàng chục kg nitơ và phốt pho trong nước biển, góp phần đẩy lùi ô nhiễm, làm sạch nguồn nước…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Cọp, sau khi khảo sát thực tế, đánh giá cao tính khả quan của Dự án. Ông khuyến khích bà con tham gia Dự án cần ghi chép sổ tay, đúc kết kinh nghiệm để có thể tự mở rộng vùng nuôi trồng sau khi dự án kết thúc.

Đồng thời, ông cũng mong muốn các đơn vị đồng hành tiếp tục hỗ trợ bà con kỹ thuật chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.





Rong sụn sau khoảng 2 tháng trồng ven biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đang phát triển rất tốt. Ảnh: Hồng Cẩm





Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang (sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang, An Giang trước đây) khảo sát thực tế mô hình nuôi trồng rong sụn thương phẩm thuộc Dự án. Ảnh: Hồng Cẩm.

Về phía Viện Nghiên cứu và Phát triển nghề nông thôn Việt Nam, Viện trưởng Nguyễn Bảo Thoa cho biết, kết quả ban đầu triển khai Dự án rất khả quan.

Viện sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và khảo sát thêm các vùng nuôi cá bè ven biển để mở rộng mô hình “trên trồng rong, dưới nuôi cá”, hướng đến phát triển bền vững và đa dạng sinh kế cho ngư dân, nông dân Phú Quốc.

Thành công bước đầu của mô hình nuôi rong sụn tại Phú Quốc đang mở ra một hướng đi mới, không chỉ giúp giải quyết bài toán sinh kế cho ngư dân mà còn góp phần quan trọng vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là một Dự án kinh tế mà còn là một câu chuyện về sự chuyển mình của con người và thiên nhiên, nơi ngư dân đã tìm thấy hy vọng mới từ chính những tiềm năng của biển cả.