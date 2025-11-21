Một quốc gia NATO bất ngờ nói về gánh nặng Ukraine

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard. Ảnh Getty Images

Hiện nay, các nước Bắc Âu và Baltic tiếp tục đóng góp nhiều nhất cho Kiev so với GDP, trong khi các nền kinh tế lớn hơn của EU tụt hậu xa về mặt tỷ lệ - một sự chênh lệch mà Stockholm cho rằng EU không thể tiếp tục bỏ qua.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 20/11, bà Stenergard tuyên bố "một số ít quốc gia phải gánh chịu gần như toàn bộ gánh nặng", gọi sự mất cân bằng này là "không công bằng" và "không bền vững về lâu dài".

Bà lưu ý rằng các nước Bắc Âu, với dân số chưa đến 30 triệu người, dự kiến ​​sẽ cung cấp một phần ba viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine trong năm nay. "Điều này hoàn toàn không hợp lý. Và nó nói lên rất nhiều điều về những gì các nước Bắc Âu làm - nhưng nó còn nói lên nhiều điều hơn về những gì các nước khác không làm".

Bình luận của bà Stenergard phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng ở các thủ đô phía bắc mặc dù vẫn tiếp tục tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine "cho đến khi nào cần thiết", Politico đưa tin.

Các quan chức EU được cho là đã lưu hành một tài liệu phác thảo ba phương án cho gói cứu trợ tiếp theo của khối dành cho Kiev – hai phương án liên quan đến việc tăng cường bơm tiền từ các quốc gia thành viên, và phương án thứ ba sử dụng tiền thu được từ các tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng. Ông Stenergard ám chỉ rằng việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa có thể là con đường khả thi duy nhất, xét đến sự phản đối ở một số bộ phận của khối đối với các cam kết ngân sách sâu hơn.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Cho đến nay, EU đã chuyển hơn một tỷ đô la tiền lãi cho Kiev.

Cuộc tranh luận diễn ra khi Ukraine phải đối mặt với vụ bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu đô la bị phát hiện trong tháng này, trong đó các cơ quan chống tham nhũng cáo buộc Timur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky - biển thủ tiền hối lộ từ các hợp đồng với nhà điều hành hạt nhân Energoatom, một công ty phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài.

Vụ bê bối nổ ra ngay khi Kiev đang thúc đẩy khoản vay mới trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ đô la) được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga, một kế hoạch bị đình trệ trong nhiều tuần do lo ngại về pháp lý và sự phản đối của Bỉ, với việc Moscow bác bỏ mọi hành vi sử dụng tài sản của mình là "trộm cắp".