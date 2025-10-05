Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 19:10 GMT+7

Một xã mới ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO)

Phạm Hoài Chủ nhật, ngày 05/10/2025 19:10 GMT+7
Một xã ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO) . Trước nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái trước đây) đã cùng nhau san gạt, vận chuyển vật liệu, làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư.
Cả xã làm kè rọ đá bảo vệ thôn, ứng phó cơn bão MATMO

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai cho biết, bão số 10 vừa qua đã để lại những hậu quả nặng nề trên địa bàn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tại hai thôn Tà Sung và Lìm Thái. Có những điểm sạt lở đã “ăn” sâu chỉ cách nhà dân vài mét, khiến cuộc sống của các hộ dân rơi vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Hơn 300 người được huy động để làm kè giữ thôn. Ảnh: Hoàng Trọng Nghĩa.

Để tránh nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân trước ảnh hưởng bão số 11 và mưa lũ, xã đã huy động toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên (hơn 50 người); lực lượng dân quân, vũ trang (hơn 50 người), cùng hơn 200 người dân của 2 thôn đã chung sức san gạt, vận chuyển vật liệu, đan rọ đá để kè bờ sông.

"Hơn 100m kè bảo vệ cho khoảng 200 hộ dân đã được làm xong trong ngày 4/10. Việc này giúp người dân yên tâm hơn khi bão số 11 có thể đổ bộ vào. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Khi tuyến kè hoàn thành, bà con đều phấn khởi, yên tâm hơn rất nhiều", Chủ tịch UBND xã Tú Lệ chia sẻ.

Lào Cai ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 11

Cũng trong ngày 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước đã ký Công điện số 8/CĐ-UBND, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung tối đa cho công tác ứng phó bão số 11 và nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất.

Công điện được ban hành trong bối cảnh Lào Cai vừa gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 10 (Bualoi). Lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, đồng thời biểu dương tinh thần quả cảm, quyết liệt của các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là Công an và Quân đội.

Để chủ động ứng phó với bão số 11 (Matmo), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các xã, phường, thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ đến người dân để chủ động ứng phó; Chủ động bố trí lực lượng, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” tại các khu vực trọng điểm, dễ bị chia cắt; kịp thời cứu hộ, hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Người dân Lào Cai đang nỗ lực khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 10. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tổ chức rà soát, di dời dân ở vùng nguy hiểm, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn; cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá, hoặc đi lại qua sông, suối khi có lũ.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng giao thông do bão gây ra, bảo đảm đi lại thông suốt. Chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhiên liệu, phương tiện để sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết...

Các sở, ngành liên quan như Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống điện, giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất.

