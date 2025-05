Từ vùng quê thuần nông đến nông thôn mới kiểu mẫu

Xóm 7, xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có diện tích 34,2 ha và 103 hộ dân (387 nhân khẩu), nơi đây từng là một vùng quê thuần nông với nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, khi được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền và người dân xóm 7 đã đồng lòng quyết tâm biến thách thức thành cơ hội.

Ngay từ những ngày đầu, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Ban phát triển xóm 7 đã khẩn trương tổ chức các hội nghị quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của của mỗi người dân.

Nhờ phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp và tinh thần xã hội hóa, xóm 7 (xã Quang Thiện) đã huy động được trên 19 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ ở cơ sở, mọi công việc đều được công khai, minh bạch, đặc biệt là những vấn đề do chính người dân bàn bạc và quyết định.

Xóm 7, xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tổ chức công bố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Ảnh: M Đ

Văn nghệ tại lễ đón nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu ở Ninh Bình. Ảnh: Q T

UBND huyện Kim Sơn thưởng xóm 7 (xã Quang Thiện) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 50 triệu đồng. Ảnh: Q T

Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, diện mạo của xóm 7 đã có sự thay đổi rõ rệt. 100% đường giao thông trong xóm với tổng chiều dài 2.500m (gồm 5 tuyến chính) đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương.

Nhiều tuyến đường trục xã đi qua địa bàn xóm được trồng hoa, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đời sống văn hóa và kinh tế ở xóm nông thôn mới kiểu mẫu

Không chỉ chú trọng đầu tư vào hạ tầng, xóm 7 (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn) còn đặc biệt quan tâm đến phát triển văn hóa và kinh tế. Đến nay, toàn xóm có 94,2% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gần 95% hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh, và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%.

Đại diện UBND xã Quang Thiện thưởng xóm 7 chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu số tiền 5 triệu đồng. Ảnh: Q T

Về kinh tế, Ban phát triển xóm đã chủ động đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các giống lúa chất lượng cao, hướng hữu cơ như ST-25, Bắc thơm số 7...

Nhiều hộ gia đình đã phát huy hiệu quả các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Kết quả ấn tượng là xóm 7 hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 80,09 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, xóm còn đảm bảo an ninh trật tự, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự" theo quy định của Bộ Công an.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành quả đáng tự hào, xóm 7 đã hoàn thành 10/10 tiêu chí đánh giá đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Ngày 11/5/2025, UBND xã Quang Thiện đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND huyện Kim Sơn công nhận xóm 7 là một trong 4 đơn vị đầu tiên của xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.



Tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Q T

Tính đến hết năm 2024, tỉnh Ninh Bình đã đạt 8/8 yêu cầu của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 321/QĐ-TTg và Quyết định 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Ngày 9/5/2025, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ và đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới) của tỉnh Ninh Bình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.