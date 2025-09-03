Mưa lớn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ở 2 xã của tỉnh Lâm Đồng

Nông nghiệp bị thiệt hại vì mưa lớn

Theo UBND xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng, thống kê ban đầu cho thấy, có hơn 250ha lúa và sen bị ngập, hư hại. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 4,85 tỷ đồng.

Một cánh đồng lúa ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng bị mưa lớn gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân. Ảnh: NT

Thiệt hại về nông nghiệp có diện tích cây trồng bị ngập úng 194,3ha, trong đó cây lúa gần 150ha (lúa mới gieo sạ từ 7 – 10 ngày tuổi là 90ha và lúa chín sắp thu hoạch 59,3ha) bị thiệt hại, ước thiệt hại 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, mưa lớn còn gây thiệt hại 45ha cây sen khu vực thôn Sùng Nhơn 6, ước thiệt hại 1,3 tỷ đồng.

Theo UBND xã Nam Thành, mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây sạt lở một số điểm trên Kênh N12 khu vực thôn Sùng Nhơn 3 và 4. Mưa cũng gây sạt lở kênh bê tông thuộc trạm bơm vượt cấp Mê Pu tại thôn Mê Pu 8 khoảng 20m (công trình đang thi công), ước giá trị thiệt hại 50 triệu đồng.

Ngoài ra, nước tràn các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng gây xói lở mặt đường, gây sạt lở, sập cầu ông Khoa, khu vực Suối Tre, thôn Mê Pu 8.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất, vùi lấp mặt đường bê tông xi măng trục chính vào trung tâm thôn Đa Kai 11 chiều dài 50m, khối lượng đất vùi lấp mặt đường 10m3, ước thiệt hại 1 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài làm một cây cầu ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng bị hư hại. Ảnh: NT

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Nam Thành khẩn trương thống kê tình hình ngập úng và triển khai các biện pháp thoát lũ, ngập úng kịp thời. UBND xã chỉ đạo thôn Đa Kai 11 dùng xe cơ giới gạt ủi đất bùn vùi lấp mặt đường, đảm bảo giao thông đi lại sản xuất cho nhân dân; vận động nhân dân khắc phục, tháo nước, khẩn trương thu hoạch một số diện tích lúa đã chín.

Mưa lũ tại xã Nghị Đức gây thiệt hại ước 1,6 tỷ đồng

Trước đó, ngày 2/9, UBND xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài từ đêm 1 đến sáng 2/9. Thống kê cho thấy, mưa lũ đã làm trôi 60 con gà của người dân tại thôn Đức Phú 3.

Mưa lớn tràn vào nhà dân trong đêm ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NT

Đồng thời làm ngã đổ hoàn toàn hơn 2 ha lúa chuẩn bị thu hoạch và ngập 15 ha lúa chuẩn bị thu hoạch tại thôn 3 và thôn 6. Ngoài ra, lũ còn gây ngập khoảng 200 giếng nước, gây ô nhiễm nguồn nước của người dân thôn 2 và thôn 5. Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 2 xã trên ở tỉnh Lâm Đống hơn 6 tỷ đồng.