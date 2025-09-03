Chủ đề nóng

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Thứ tư, ngày 03/09/2025 06:40 GMT+7
Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Con đường sắc màu này không dài lắm, nhưng đẹp đến nao lòng, với một bên là biển xanh vỗ về rì rào suốt ngày đêm, một bên là dãy quán kem rực rỡ sắc màu, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Khi trời mờ mờ tối, cả con đường như bừng sáng với ánh đèn lung linh từ hàng loạt quán kem, trà sữa, sinh tố nằm san sát nhau.

Mỗi quán mang một phong cách riêng: có quán trang trí kiểu Hàn Quốc nhẹ nhàng, có quán đậm chất miền biển mộc mạc, lại có nơi bật nhạc sôi động để thu hút các bạn trẻ tụ tập, cười nói rôm rả.

Trong số đó có món kem dừa cô Loan, được ví là “vừa ngon vừa nhìn đã thấy mát lòng” với nguyên liệu chính là trái dừa tươi – vốn là đặc sản nức tiếng của vùng dừa Mũi Né, vừa mềm vừa ngọt thanh, nếu ăn trong lúc ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng.

Bên cạnh kem dừa, có rất nhiều món đặc sản đường phố hấp dẫn như: bánh tráng mắm ruốc, trái cây chấm mắm ruốc, hải sản nướng,… và đa dạng các quầy trà nước phục vụ nhu cầu thưởng thức bên sóng biển.

Chúng tôi trò chuyện với chị Hoa – đang pha chế tại quán kem dừa Cô Loan dọc con đường ven biển bãi Đá Ông Địa, chị chia sẻ với nụ cười thân thiện: “Thường thì đến tầm 4 - 5h chiều có rất đông bạn trẻ là người địa phương và khách du lịch đến ngồi chơi, tán gẫu và ngắm biển. Các bạn trẻ thích ngồi kề bên nhau ven vỉa hè, còn du khách thì đi loanh quanh dạo biển và chụp hình rồi ăn một ly kem dừa mát lạnh là đủ để một ngày trở nên trọn vẹn” .

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Còn anh Nguyễn Hoàng Minh – một du khách trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Mình mê lắm góc bãi đá này, vừa có view hoàng hôn và bình minh đẹp mê ly. Thêm mấy quán kem lung linh phía sau thì đúng là không muốn về.

Check‑in sống ảo, từ bờ kè chắn sóng đến chiếc thúng chai đánh cá và bụi hoa giấy ven đường, mỗi góc ở nơi đây đều là một bức tranh đẹp…”.

Giới trẻ Phan Thiết gọi vui đây là “Con đường kem ven biển”, bởi chẳng ai tới đây tham quan mà không dừng lại ăn một ly kem mát lạnh, vừa ăn vừa ngắm sóng biển lăn tăn vỗ bờ, đón gió mát lồng lộng xua tan hết mỏi mệt của ngày dài.

Giới trẻ gọi vui con đường ven biển bãi Đá Ông Địa, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) là “Con đường kem ven biển”, con đường sắc màu.

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn

Bãi Đá Ông Địa vốn nổi tiếng và ghi điểm với vẻ đẹp độc đáo: những ghềnh đá nhô ra biển tạo hình lạ mắt, hình thành khung cảnh lý tưởng cho những khoảnh khắc check-in của du khách.

Nhiều du khách thích đến nơi này vào lúc hoàng hôn hay bình minh – khi ánh sáng nhuộm vàng cả khung cảnh, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và yên bình. Bãi biển này không chỉ là cảnh quan mà còn là nơi lưu giữ ký ức và tín ngưỡng của cư dân địa phương.

Tảng đá ban đầu có hình ảnh Ông Địa, dù đã bị sóng biển bào mòn theo thời gian, nhưng tình cảm vẫn được gìn giữ qua am thờ và tượng xây dựng lại…

Không ồn ào như các khu du lịch đông đúc, đoạn đường này mang một vẻ đẹp dung dị, nhẹ nhàng, nơi người ta có thể sống chậm lại, dạo bộ cùng người thân hay chỉ đơn giản là ngồi một góc nhìn biển cũng đủ thấy lòng bình yên.

Theo: Báo Lâm Đồng

