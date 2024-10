Mưa lớn, ngập nặng ở Thủ Đức, người dân sống trong tình trạng chạy lũ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào ngày 10/10, ông Đỗ Tấn Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) đã lý giải về nguyên nhân ngập nước tại TP.HCM sau trận mưa lớn vào chiều 8/10. Trận mưa này kéo dài từ 13h55 đến 18h55, với cao điểm từ 14h30 đến 15h30 và lượng mưa lớn nhất đạt 116mm. Điều này đã khiến nhiều khu vực ở quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh bị ngập, kéo dài khoảng 30 phút sau khi mưa kết thúc.

Nguyên nhân chính dẫn đến ngập được xác định là do hệ thống cống thoát nước của TP.HCM đã được xây dựng từ trước năm 2015, với khả năng chịu đựng chỉ 85mm nước trong 3 giờ. Trong khi đó, cơn mưa ngày 8/10 chỉ diễn ra trong 1 giờ nhưng đã đạt tới 116mm, vượt quá khả năng chịu đựng của hệ thống. Do vậy, tình trạng ngập là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, nhiều khu vực ngập nước còn do địa hình trũng thấp và sự thu hẹp dòng chảy do các công trình nhà cửa ven kênh, rạch.

Riêng tại khu vực chợ Thủ Đức và đường Dương Văn Cam, trước đó, tại buổi họp báo ngày 16/5, ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, đã chia sẻ về nguyên nhân khiến khu vực chợ Thủ Đức bị ngập. Theo ông Quyết, dù hệ thống thoát nước tại đường Võ Văn Ngân mới được hoàn thành nhưng khu vực xung quanh chợ Thủ Đức có độ trũng và độ dốc chênh lệch 20m so với ngã tư Thủ Đức, gây ra dòng chảy xiết khi mưa lớn. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại khu vực này là rạch Cầu Ngang, có chiều rộng chỉ khoảng 5m, không đủ khả năng thoát nước trong các cơn mưa lớn. Ngoài ra, nhiều khu vực ngập nước còn do địa hình trũng thấp và sự thu hẹp dòng chảy do các công trình nhà cửa ven kênh, rạch.