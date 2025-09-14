Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Trong cả những phát biểu công khai và sau cánh cửa đóng kín, ông Putin đều thể hiện sự tự tin ngày càng tăng rằng lợi thế chiến trường của Nga sẽ tiếp tục được mở rộng, theo NYT.

Trong bài phát biểu tại Bắc Kinh, ông Putin nói với các phóng viên rằng lực lượng dự bị quân sự của Ukraine đang cạn kiệt và các đơn vị phòng thủ sẵn sàng chiến đấu của nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự.

“Điều này có nghĩa là tình hình hiện đang ở thời điểm nguy cấp nhất”, ông Putin cho biết.

NYT viết rằng dòng này phản ánh niềm tin cá nhân của ông Putin rằng quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng đến mức hệ thống phòng thủ của nước này có thể sụp đổ hoàn toàn. Tờ Times dẫn lời hai nguồn tin có quan hệ trực tiếp với Điện Kremlin.

Theo những người trong cuộc, thông điệp chính của ông Putin là Kiev nên chấp nhận các điều khoản hòa bình hiện đang được đưa ra, vì bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai sẽ còn tồi tệ hơn.

Nhưng những người ủng hộ Ukraine lập luận rằng ông Putin đang cố gắng buộc Kiev phải đầu hàng bằng cách phớt lờ những tổn thất to lớn của quân đội của phía Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ riêng trong ngày qua đã có thêm 890 quân Nga bị tiêu diệt.

Quân đội Ukraine cho biết kể từ khi cuộc chiến của Nga bắt đầu vào ngày 24/2/2022, quân đội nước này đã mất khoảng 1.091.890 quân tính đến ngày 11/9/2025.