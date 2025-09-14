Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 10:00 GMT+7

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 10:00 GMT+7
Tờ New York Times (NYT) đưa tin trích dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và các nhà phân tích độc lập cho biết, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là thuyết phục Ukraine rằng việc chống lại cỗ máy quân sự của Moscow là vô ích.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Trong cả những phát biểu công khai và sau cánh cửa đóng kín, ông Putin đều thể hiện sự tự tin ngày càng tăng rằng lợi thế chiến trường của Nga sẽ tiếp tục được mở rộng, theo NYT.

Trong bài phát biểu tại Bắc Kinh, ông Putin nói với các phóng viên rằng lực lượng dự bị quân sự của Ukraine đang cạn kiệt và các đơn vị phòng thủ sẵn sàng chiến đấu của nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự.

“Điều này có nghĩa là tình hình hiện đang ở thời điểm nguy cấp nhất”, ông Putin cho biết.

NYT viết rằng dòng này phản ánh niềm tin cá nhân của ông Putin rằng quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng đến mức hệ thống phòng thủ của nước này có thể sụp đổ hoàn toàn. Tờ Times dẫn lời hai nguồn tin có quan hệ trực tiếp với Điện Kremlin.

Theo những người trong cuộc, thông điệp chính của ông Putin là Kiev nên chấp nhận các điều khoản hòa bình hiện đang được đưa ra, vì bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai sẽ còn tồi tệ hơn.

Nhưng những người ủng hộ Ukraine lập luận rằng ông Putin đang cố gắng buộc Kiev phải đầu hàng bằng cách phớt lờ những tổn thất to lớn của quân đội của phía Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ riêng trong ngày qua đã có thêm 890 quân Nga bị tiêu diệt.

Quân đội Ukraine cho biết kể từ khi cuộc chiến của Nga bắt đầu vào ngày 24/2/2022, quân đội nước này đã mất khoảng 1.091.890 quân tính đến ngày 11/9/2025.

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

"Chúng tôi đã bị cướp", thị trưởng Kiev lên án quyết định của ông Zelensky

'Chúng tôi đã bị cướp', thị trưởng Kiev lên án quyết định của ông Zelensky

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế
Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng
Nhà nông

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (này là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc gộp các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ giúp thống nhất mục tiêu, giải pháp, đồng thời khắc phục tình trạng khó khăn trong phân bổ, giải ngân ngân sách.

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay
Gia đình

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay

Gia đình

3 con giáp này có sự chuyển mình mạnh mẽ vào mùa thu 2025. Dù đối diện khó khăn, họ vẫn tận dụng cơ hội, gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen
Nhà nông

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen

Nhà nông

Nhờ cần cù, chịu khó, cựu chiến binh (CCB, tham gia du kích từ năm 16 tuổi) Trần Văn Lượm ở ấp 7, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đã làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen, phát triển kinh tế hiệu quả.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”
Chuyện của Sao

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Chuyện của Sao

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chia sẻ rằng, có rất nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của anh chửi bởi, nói này nói kia... nhưng anh không chửi lại.

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'
Điểm nóng

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'

Điểm nóng

Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã nhất trí ủng hộ nghị quyết, kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine mà không có sự tham gia của Hamas.

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm
Xã hội

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm

Xã hội

Khối u dưới môi chỉ nhỏ như trứng cá, người bệnh không để ý, cho đến khi thấy khối u to nhanh bất thường, gây đau đớn mới đi khám.

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?; Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos; Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức; Christian Eriksen có bến đỗ mới; Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng.

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh về hành vi trốn thuế.

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng
Môi trường xanh

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng

Môi trường xanh

Đa số diện tích sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp có đê bao bảo vệ, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về. Sau khi thu hoạch lúa, nhiều địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống, cho dòng nước mang phù sa và thủy sản (cá đồng, tôm sông...) vào đồng ruộng.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường tự do sụt giảm mạnh 390 VND/USD ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 26.460 - 26.560 VND/USD (mua - bán).

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Tiêu dùng

Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua
Tin tức

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức

Tuần qua (từ ngày 8-14/9), nhiều nhân sự ở bộ ngành, các địa phương đã được phê chuẩn, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Hiện nay có 372 sản phẩm của 234 chủ thể ở tỉnh Quảng Trị được chứng nhận sản phẩm OCOP. Không chỉ tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho chính mình, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân giảm nghèo, cùng nhau làm giàu.

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”
Tin tức

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”

Tin tức

Từ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Trịnh Văn Quyết, Hậu “pháo” đến Bầu Đoan ở Thanh Hóa, những vụ án lớn phơi bày mối quan hệ đen giữa quan chức tha hóa và doanh nghiệp cơ hội, gây thất thoát tài sản, méo mó thị trường và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga
Điểm nóng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng

Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tại Ba Lan đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022 do lo ngại về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga, hãng tin Reuters trích dẫn Trung tâm Tuyển quân Trung ương cho hay.

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Nhóm sáng lập Glassnode dự báo rằng giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ lập đỉnh lịch sử mới trong 3-4 tuần tới.

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay
Tin tức

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tin tức

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Từ ngày 15/9/2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?
Thể thao

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước, trong khi Nguyễn Thị Bích Tuyền có thể sẽ gặp khó bởi những quy định chặt chẽ mới từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC
Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC

Thể thao

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội (CAHN) đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2025/2026, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nhóm đầu bảng.

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng
Nhà đất

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng tại Đồng Nai được thiết kế theo hình chữ T độc đáo, tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Tông trắng trang nhã kết hợp sân vườn tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại.

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?
Nông thôn mới

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?

Nông thôn mới

Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu trọng tâm để cải thiện đời sống người dân, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập xã Bắc Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi quy mô lớn.

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa
Bạn đọc

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa

Bạn đọc

Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị tàng trữ trong tủ đông của một chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt, Hạt Kiểm lâm Khu vực V phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine lo ngại về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, tờ Bloomberg trích dẫn lời Arsen Zhumadilov, giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng đưa tin.

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ triển khai một loạt chính sách, tập trung đưa khoa học, công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc này nhằm nông dân tiến lên làm kinh tế nông nghiệp thay vì quan điểm chỉ tập trung sản xuất như trước đây.

'Bà trùm' Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn
Văn hóa - Giải trí

"Bà trùm" Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Trong một talkshow gần đây, bà Trần Lam, vợ ông Hướng Hoa Cường, gây chú ý khi tiết lộ ba lý do khiến đàn ông giàu có ở Hong Kong hiếm khi thay đổi vợ, dù không ít người có tình nhân.

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối nay (14/9/2025) tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh nổi bật nhất cuộc thi.

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh.

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi
Ảnh

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Ảnh

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu