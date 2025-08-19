Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Xoay xở đàm phán

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Nafoods Group, doanh nghiệp chuyên về nông sản, cho biết 22% thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp hiện nay tập trung vào thị trường Mỹ. Sau ngày 7/8, nông sản Việt Nam vào Mỹ bị đánh thuế khoảng 20%, điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

“Khách hàng hiện nay rất thận trọng, họ lấy ít hàng hơn. Chúng tôi cố gắng đàm phán nhằm chia sẻ nhau phần thuế phải chịu, nhưng khá chậm”, ông Hùng nói.

Đơn hàng nông sản xuất khẩu vào Mỹ cũng chững lại do tác động của thuế đối ứng. Ảnh: Nafoods

Tổng giám đốc Nafoods Group cũng lo ngại trong tình hình hiện nay, khi đối tác thận trọng, doanh nghiệp xuất khẩu khó bán được hàng, lợi nhuận thấp, tồn kho lớn ảnh hưởng dòng tiền và sức khỏe doanh nghiệp.

“Mức thuế đối ứng cho nông sản 20%, chúng tôi vẫn chấp nhận được nhưng cần có nhiều chính sách khác hỗ trợ như bù lãi suất cho các khoản vay xuất khẩu, cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính, hỗ trợ nhiều hơn các điều kiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển”, ông Hùng kiến nghị.

Chủ tịch hiệp hội, ngành hàng tại TP.HCM cũng đều cho biết hiện các doanh nghiệp đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp, trọng tâm là đàm phán với phía đối tác để chia sẻ phần thuế phải chịu. Phần lớn, các đối tác đều chấp nhận việc chia sẻ.

Tuy nhiên, với đơn hàng lớn, việc đàm phán không dễ dàng, bởi số tiền phải trả thêm do tác động của thuế quá cao.

Nông sản chịu thuế khoảng 20% khi xuất khẩu vào Mỹ từ ngày 7/8. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh, doanh nghiệp xuất khẩu nhiều cà phê, tiêu vào thị trường Mỹ, cho biết mức thuế đối ứng được áp hiện nay vào Mỹ khoảng 20%, trong khi trước đây chỉ 11%. Công ty đang đối mặt một vấn đề lớn là các đối tác lớn bắt đầu e dè đặt hàng, nhập hàng khi phải chịu thêm thuế cao.

“Thuế 20% trên đơn hàng lớn thì rất khổng lồ. Ngày xưa họ nhập 50 - 70 container mỗi ngày thì hiện chuyển sang cân nhắc kỹ lưỡng, đặt vấn đề có thể đẩy qua tháng sau để nhập hay không”, ông Thông nói.

Chủ tịch Phúc Sinh cho biết thêm không chỉ doanh nghiệp Việt mà phía doanh nghiệp Mỹ cũng cố gắng đàm phán với phía Mỹ để có thuế thuận lợi cho những mặt hàng nông sản Mỹ không tự sản xuất được.

“Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng phía Mỹ đang đàm phán để đưa thuế về 0% đối với mặt hàng Mỹ không sản xuất được như tiêu, quế, hồi”, ông Thông nói thêm.

Cần chiến lược ngắn hạn và dài hạn

Ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết trước khi thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8, các doanh nghiệp trong ngành gỗ đã thực hiện ngay chiến lược ngắn hạn là cho hàng đi sớm, chia sẻ thuế với đối tác nhằm duy trì chuỗi cung ứng. Kết quả cho thấy khá tích cực, chứng tỏ cách ứng phó thời điểm đó hiệu quả.

Đồ gỗ, nội thất là một trong những ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Mẫn, về dài hạn, doanh nghiệp ngành gỗ nên đa dạng hóa thị trường tránh phụ thuộc vào Mỹ, giảm chi phí sản xuất bù vào phần thuế chịu thêm và đặc biệt có thể sử dụng chiến thuật “làm mới thị trường cũ”.

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM cho biết, 5 thị trường lớn nhập khẩu gỗ của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU, và mỗi thị trường hiện nay đều chỉ tập trung vào một vài sản phẩm. Điều này đồng nghĩa các thị trường này vẫn còn dư địa lớn cho những sản phẩm khác, tăng sản lượng xuất khẩu trong tương lai.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, thay vì phụ thuộc vài thị trường xuất khẩu chính, doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới và từ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam với Mỹ, Nhật Bản, Úc, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Đa dạng hóa thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm…

Chuyên gia nhấn mạnh, doanh nghiệp nên tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lãi suất…; ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí, tinh giản quy trình, bộ máy.

“Doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực cạnh tranh và nội lực như nhân lực, công nghệ, quản trị, sản phẩm - dịch vụ, gồm cả quản lý rủi ro về tài chính, tỷ giá, pháp lý…; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về xuất xứ hàng hóa, mức độ trung chuyển, gian lận thương mại; đáp ứng yêu cầu xanh hóa, tiêu chuẩn môi trường”, TS. Cấn Văn Lực nói.