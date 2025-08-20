Mỹ Mỹ "Em xinh say hi": Tôi sẽ không bao giờ dự đám cưới của người yêu cũ

Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao – một ngôi trường không ít người mơ ước, điều gì đã khiến Mỹ Mỹ từ bỏ tấm bằng đại học để dấn thân vào con đường nghệ thuật?

- Thú thật tôi đi học đại học là vì mong muốn của mẹ, của gia đình, còn trong thâm tâm, tôi luôn khao khát được theo đuổi nghệ thuật. Dù đi học hay đi làm, tôi vẫn thường xin nghỉ để được hát ở quán cà phê, nhảy back- up cho các ca sĩ khác. Thế nhưng, do xung quanh không có ai theo nghệ thuật, tôi luôn lo sợ, chỉ dám giữ đam mê ấy cho riêng mình.

Mãi đến năm 23 tuổi, khi nhận ra bản thân không thể tiếp tục cuộc sống văn phòng nữa, tôi mới quyết định bỏ hết tất cả để vào TP.HCM và gia nhập vũ đoàn Bước Nhảy.

Mỹ Mỹ là một trong những thí sinh có màn lội ngược dòng ấn tượng tại Em xinh "say hi". (Ảnh: NVCC)

Gia đình bạn khi ấy có “choáng váng” trước quyết định này?

- Mọi người không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản tôi. Nhà chỉ có ba mẹ con, từ nhỏ tôi đã phải sống khá độc lập. Trong mọi quyết định của cuộc sống, mẹ luôn lắng nghe và để tôi tự lựa chọn, tự lo liệu cho con đường của mình. Đương nhiên bà cũng có những mong muốn, nhưng bà tôn trọng những gì tôi lựa chọn.

Tham gia Em xinh “say hi” và được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá “có sự lội ngược dòng ngoạn mục”, nhìn lại hành trình của mình tại chương trình, bạn có hài lòng?

- Có chứ, tôi rất hài lòng và hạnh phúc. Khi dừng chân tại Em xinh “say hi”, tôi đã đạt được những mục tiêu mình đặt ra ngay từ đầu: thể hiện những khía cạnh khác mà mọi người chưa từng thấy, như hát ballad trong Không đau nữa rồi, hát dân ca trong Bắc thang lên ông trời, tham gia vào quá trình sáng tác cùng các chị em.

Tại một show thực tế, tôi cũng có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả hơn, được lắng nghe và đón nhận nhiều ý kiến đánh giá. Điều đó khiến tôi trưởng thành và hoàn thiện chính bản thân mình.

Trước đó, tôi vốn là người khá hướng nội, thường nói ít làm nhiều và luôn khắt khe với bản thân, việc thể hiện con người và cảm xúc trước ống kính máy quay là một thử thách không nhỏ. Em xinh“say hi” đã mang đến cho tôi một không gian vô cùng an toàn, nhờ đó tôi dần cởi bỏ được sự cứng nhắc của mình và giao tiếp, chia sẻ nhiều hơn với mọi người.

Sau Em xinh “say hi”, cát-xê của Mỹ Mỹ có tăng như nhiều nghệ sĩ tham gia show thực tế khác?

- Thú thật tôi không đặt nặng chuyện cát-xê, vì những gì tôi nhận được còn nhiều hơn thế. Khán giả biết đến tôi nhiều hơn, fanclub (hội những người hâm mộ) cũng ngày càng đông đảo. Đặc biệt, mới đây, khi tôi vừa ra mắt ca khúc "em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới’, sản phẩm đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi thật sự biết ơn vì mình đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

MV "em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới" của Mỹ Mỹ. (Clip:Mỹ Mỹ Official)

Nói tới “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới”, điều gì đã thôi thúc Mỹ Mỹ chọn làm sản phẩm này để đánh dấu hành trình của mình sau Em xinh “say hi”, khi thị trường âm nhạc đang dày đặc sản phẩm thời điểm này?

- "em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới" là ca khúc tôi đã ấp ủ gần một năm nay. Tuy nhiên, trước đó, tôi và ê-kíp từng lo lắng rằng khán giả đã quen với hình ảnh bốc lửa và những bản nhạc sôi động, nên chưa dám ra mắt một bài ballad buồn.

Sau hiệu ứng tích cực từ ca khúc Không đau nữa rồi tại Em xinh "say hi", tôi trở nên dũng cảm hơn, và khán giả cũng bày tỏ mong muốn được nghe tôi hát ballad nhiều hơn. Cũng bởi thế, "em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới" đã ra đời.

Tựa đề ca khúc khá đặc biệt và gợi nhiều cảm xúc. Nó có gắn với câu chuyện nào của bạn trong đời thực?

- Tên ca khúc chính là câu mở đầu của điệp khúc. Ban đầu tôi cũng từng nghĩ đến việc rút gọn lại, nhưng “em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới” quá trọn vẹn và hoàn hảo, nên cuối cùng tôi quyết định giữ nguyên, dù tên gọi có hơi dài một chút. Khi thu âm ca khúc này, tôi đã đặt mình vào vị trí của cô gái trong câu chuyện để cảm nhận nỗi buồn và thể hiện nó trọn vẹn nhất. Đương nhiên, ngoài đời thực, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đi dự đám cưới của người yêu cũ (cười).

Sau dự án này, dự định tiếp theo của Mỹ Mỹ là gì? Hiện tại, sau những thành công bước đầu, bạn đã có thể tự nuôi sống bản thân bằng âm nhạc?

- Ngày 21/8, tôi sẽ chính thức ra mắt ca khúc Đố anh giữ được em. Bên cạnh đó, dịp cuối năm nay, tôi cũng hy vọng sẽ kịp giới thiệu album đã ấp ủ suốt gần 2 năm trước đó.

Nói về việc nuôi sống bản thân bằng âm nhạc, thú thật là hiện tại tôi chưa hoàn toàn làm được điều này. Thế nhưng, tôi không quá bận tâm đến khó khăn, vì ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh và vất vả riêng. Tôi tin rằng chỉ cần mình nghiêm túc và luôn cầu tiến, con đường nghệ thuật sẽ tiếp tục rộng mở.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Mỹ Ngân, sinh năm 1996 tại Thái Nguyên. Cô từng theo học Học viện Ngoại giao. Sau này, khi theo con đường là vũ công chuyên nghiệp, cô nhận ra mình còn đam mê ca hát và chuyển hướng làm ca sĩ.