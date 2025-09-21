Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

Olivia Cooke xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+ trong loạt phim mới

Olivia Cooke đang thu hút sự chú ý sau khi phim truyền hình "The Girlfriend" phát sóng. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một người phụ nữ có đời sống tình cảm hỗn loạn, sẵn sàng quan hệ với người đàn ông lạ chỉ sau vài phút gặp mặt. Những cảnh quay nóng bỏng, thậm chí trần trụi, trở thành điểm nhấn gây tranh cãi trong bộ phim. Olivia Cooke không né tránh, cô thẳng thắn thừa nhận việc liên tục đóng những cảnh 18+ khiến cô "xấu hổ khủng khiếp".

Diễn viên người Anh chia sẻ rằng mỗi khi đọc kịch bản và thấy những đoạn mô tả cảnh ân ái, cô cảm thấy tim như trĩu xuống. Cô thậm chí cảm thấy ngượng ngùng ngay cả trước khi bắt đầu quay. Olivia Cooke nói: “Thật kỳ lạ, phải không? Đó là phần công việc rất kỳ quặc. Khi nhìn lịch quay và thấy cảnh ấy đang đến gần, tôi chỉ biết kêu: ‘Trời ơi!’”.

Olivia Cooke thừa nhận cô cảm thấy kiệt sức và xấu hổ khi liên tục phải thực hiện những cảnh quay táo bạo trong sự nghiệp gần đây, đặc biệt là trong loạt phim mới "The Girlfriend". IG.

Ngôi sao sinh năm 1993 mô tả sự nghiệp hiện tại của mình như “một chuỗi ngày bị bẽ mặt”. Sau tuổi 30, cô cảm thấy những cảnh nhạy cảm xuất hiện ngày càng dày đặc trong công việc, khiến cô luôn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt. Cô kể rằng việc quay các cảnh này không chỉ nặng về cảm xúc mà còn mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.



Olivia Cooke tiết lộ cô phải mặc những bộ đồ bảo hộ đặc biệt để che cơ thể khi ghi hình cảnh nóng. Những món đồ này thực chất là những mảnh vải rất nhỏ có dán silicon, vừa khó mặc vừa dễ bị xoắn rối. Nữ diễn viên nói rằng cô thường xuyên phải loay hoay trong phòng trang phục, cố gắng giữ sự kín đáo tối đa để không bị lộ hình ảnh ngoài ý muốn. Đây là công đoạn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên và mệt mỏi nhất trong quá trình quay phim.

Trong suốt sự nghiệp, Olivia Cooke từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Ouija", "Ready Player One", "Sound of Metal" và "House Of The Dragon". Những vai diễn trước đây của cô thường có chiều sâu nội tâm, đòi hỏi nhiều cảm xúc hơn là cảnh khoe thân. Tuy nhiên, những dự án gần đây lại liên tục đẩy cô vào các tình huống nhạy cảm, tạo ra áp lực lớn về mặt tâm lý.

Ngoài sự nghiệp, Olivia Cooke hiện đang hẹn hò với Ralph Davis, bạn diễn trong "House Of The Dragon". Cặp đôi bị phát hiện cùng xuất hiện ở khu Soho vào năm 2024. Dù ban đầu họ phủ nhận mối quan hệ, đến tháng 7 cùng năm, nữ diễn viên đã đăng ảnh thân mật trong kỳ nghỉ lên mạng xã hội, xác nhận đang yêu nhau. Việc công khai tình cảm cũng khiến tên tuổi cô tiếp tục được chú ý, đặc biệt trong bối cảnh "House Of The Dragon" là một trong những loạt phim ăn khách toàn cầu.

