Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 15:00 GMT+7

Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

+ aA -
Đinh Đang (Theo Screen Rant) Chủ nhật, ngày 21/09/2025 15:00 GMT+7
Olivia Cooke thừa nhận cô cảm thấy kiệt sức và xấu hổ khi liên tục phải thực hiện những cảnh quay táo bạo trong sự nghiệp gần đây, đặc biệt là trong loạt phim mới "The Girlfriend".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Olivia Cooke xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+ trong loạt phim mới

Olivia Cooke đang thu hút sự chú ý sau khi phim truyền hình "The Girlfriend" phát sóng. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một người phụ nữ có đời sống tình cảm hỗn loạn, sẵn sàng quan hệ với người đàn ông lạ chỉ sau vài phút gặp mặt. Những cảnh quay nóng bỏng, thậm chí trần trụi, trở thành điểm nhấn gây tranh cãi trong bộ phim. Olivia Cooke không né tránh, cô thẳng thắn thừa nhận việc liên tục đóng những cảnh 18+ khiến cô "xấu hổ khủng khiếp".

Diễn viên người Anh chia sẻ rằng mỗi khi đọc kịch bản và thấy những đoạn mô tả cảnh ân ái, cô cảm thấy tim như trĩu xuống. Cô thậm chí cảm thấy ngượng ngùng ngay cả trước khi bắt đầu quay. Olivia Cooke nói: “Thật kỳ lạ, phải không? Đó là phần công việc rất kỳ quặc. Khi nhìn lịch quay và thấy cảnh ấy đang đến gần, tôi chỉ biết kêu: ‘Trời ơi!’”.

Olivia Cooke thừa nhận cô cảm thấy kiệt sức và xấu hổ khi liên tục phải thực hiện những cảnh quay táo bạo trong sự nghiệp gần đây, đặc biệt là trong loạt phim mới "The Girlfriend". IG.

Ngôi sao sinh năm 1993 mô tả sự nghiệp hiện tại của mình như “một chuỗi ngày bị bẽ mặt”. Sau tuổi 30, cô cảm thấy những cảnh nhạy cảm xuất hiện ngày càng dày đặc trong công việc, khiến cô luôn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt. Cô kể rằng việc quay các cảnh này không chỉ nặng về cảm xúc mà còn mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Olivia Cooke tiết lộ cô phải mặc những bộ đồ bảo hộ đặc biệt để che cơ thể khi ghi hình cảnh nóng. Những món đồ này thực chất là những mảnh vải rất nhỏ có dán silicon, vừa khó mặc vừa dễ bị xoắn rối. Nữ diễn viên nói rằng cô thường xuyên phải loay hoay trong phòng trang phục, cố gắng giữ sự kín đáo tối đa để không bị lộ hình ảnh ngoài ý muốn. Đây là công đoạn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên và mệt mỏi nhất trong quá trình quay phim.

Trong suốt sự nghiệp, Olivia Cooke từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Ouija", "Ready Player One", "Sound of Metal" và "House Of The Dragon". Những vai diễn trước đây của cô thường có chiều sâu nội tâm, đòi hỏi nhiều cảm xúc hơn là cảnh khoe thân. Tuy nhiên, những dự án gần đây lại liên tục đẩy cô vào các tình huống nhạy cảm, tạo ra áp lực lớn về mặt tâm lý.

Ngoài sự nghiệp, Olivia Cooke hiện đang hẹn hò với Ralph Davis, bạn diễn trong "House Of The Dragon". Cặp đôi bị phát hiện cùng xuất hiện ở khu Soho vào năm 2024. Dù ban đầu họ phủ nhận mối quan hệ, đến tháng 7 cùng năm, nữ diễn viên đã đăng ảnh thân mật trong kỳ nghỉ lên mạng xã hội, xác nhận đang yêu nhau. Việc công khai tình cảm cũng khiến tên tuổi cô tiếp tục được chú ý, đặc biệt trong bối cảnh "House Of The Dragon" là một trong những loạt phim ăn khách toàn cầu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhiều tin đồn quanh cái chết của Vu Mông Lung

Nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong sau cú ngã từ tòa nhà cao tầng tại Bắc Kinh ngày 11/9, nhiều tranh cãi xoay quanh nguyên nhân cái chết của anh.

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Văn hóa - Giải trí
Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Văn hóa - Giải trí
Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Văn hóa - Giải trí
Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

"Giông tố" – Jun Ji Hyun và Kang Dong Won tạo cơn sốt toàn cầu

Văn hóa - Giải trí
'Giông tố' – Jun Ji Hyun và Kang Dong Won tạo cơn sốt toàn cầu

Đọc thêm

Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ việc hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi dùng kích điện để chích cá tại phường Phước Long, TP.HCM.

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn
Nhà nông

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Nhà nông

Không được đào tạo chuyên ngành bài bản, quanh năm gắn bó với đồng ruộng, nhưng với sự đam mê sáng chế, đam mê ngành kỹ thuật cơ khí, nhiều nông dân tỉnh Phú Thọ đã tự mày mò, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chế tạo, sáng chế máy nông nghiệp như máy xới cỏ đa năng, máy nghiền đất, máy phun thuốc sâu... mang tính ứng dụng cao trong sản xuất.

Trồng lúa kiểu mới ở Lào Cai, rút nước, giảm phân mà năng suất vẫn tăng, còn được thưởng thêm tiền
Nhà nông

Trồng lúa kiểu mới ở Lào Cai, rút nước, giảm phân mà năng suất vẫn tăng, còn được thưởng thêm tiền

Nhà nông

Mô hình canh tác lúa thông minh, giúp giảm phát thải khí nhà kính đã được thí điểm thành công tại ba xã Khánh Yên, Dương Quỳ và Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) trong vụ xuân 2025. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Nhờ 'bảo bối' này, người dân xã biên giới Quảng Trị thoát cảnh đi bộ hàng km đường rừng lấy nước sinh hoạt
Media

Nhờ "bảo bối" này, người dân xã biên giới Quảng Trị thoát cảnh đi bộ hàng km đường rừng lấy nước sinh hoạt

Media

Với người dân xã Dân Hóa – một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị – chiếc bình lọc nước bằng gốm vừa được trao tặng không chỉ là món quà đơn thuần, mà còn là “bảo vật” quý giá. Nhờ có nó, họ đã thoát khỏi những ngày dài đi bộ hàng km đường rừng, ra bờ suối, mang từng can nước sinh hoạt về nhà.

Bánh Trung thu truyền thống hút khách, người dân xếp hàng dài chờ mua, nhân viên phục vụ hết công suất
Ảnh

Bánh Trung thu truyền thống hút khách, người dân xếp hàng dài chờ mua, nhân viên phục vụ hết công suất

Ảnh

Dù còn nửa tháng nữa mới đến Rằm tháng tám nhưng phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) đã tấp nập người dân xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu truyền thống, gần 100 nhân viên làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.

350 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I
Đại đoàn kết dân tộc

350 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Đại đoàn kết dân tộc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 350 đại biểu, diễn ra vào sáng mai (22/9).

Khu rừng ở Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây), cách TPHCM 166km, có động vật sách Đỏ, có chuông gió lớn nhất Việt Nam
Nhà nông

Khu rừng ở Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây), cách TPHCM 166km, có động vật sách Đỏ, có chuông gió lớn nhất Việt Nam

Nhà nông

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (rừng Tà Cú quanh núi Tà Cú), tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập, khu bảo tồn này thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận) có diện tích tự nhiên là 10.447,62 ha, trong đó diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng là 10.411,99 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu là khu vực ưu tiên số một trong chương trình Bảo tồn dãy Trường Sơn và là 1 trong 221 vùng sinh thái quan trọng trên thế giới, có các loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, được ghi tên trong Danh lục đỏ thế giới...

Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa
Đông Tây - Kim Cổ

Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa

Đông Tây - Kim Cổ

Vùng cao nguyên Tây Tạng xưa kia là nơi hình thành đế quốc Thổ Phồn hùng mạnh. Suốt một giai đoạn dài của lịch sử, Thổ Phồn là một thế lực đáng gờm luôn đe dọa bờ cõi Trung Hoa.

Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, bão RAGASA sẽ đi vào biển Đông với sức gió cấp 16-17, giật trên cấp 17. Nhiều kịch bản cho thấy, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 - 26/9.

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể
Chuyển động Sài Gòn

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể

Chuyển động Sài Gòn

Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 9, khi đi câu cá bị trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi
Nhà nông

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Nhà nông

Vị trí phát hiện bộ xương (bộ hài cốt) là tại hang Thung Bình 1 nằm ở vị trí lưng chừng một ngọn núi thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, địa phận xóm 6, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện một bộ xương người đàn ông cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

Ký ức Hà Nội: Những cung đường nhung nhớ
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Những cung đường nhung nhớ

Bạn đọc

Những cung đường không chỉ là một nơi để ta đi qua, mà còn gieo vào lòng ta bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nhớ thương về những ngày tháng gắn bó với Thủ đô hoa lệ.

HLV SHB Đà Nẵng hé lộ quá trình nhập tịch Việt Nam của trung vệ Brazil cao 1m96
Thể thao

HLV SHB Đà Nẵng hé lộ quá trình nhập tịch Việt Nam của trung vệ Brazil cao 1m96

Thể thao

Chia sẻ sau trận hoà 2-2 của SHB Đà Nẵng với chủ nhà PVF-CAND, HLV Lê Đức Tuấn đã tiết lộ về quá trình nhập tịch Việt Nam của Gustavo Santos.

Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine
Điểm nóng

Một nhà lãnh đạo tuyên bố châu Âu sẵn sàng leo thang quân sự ở Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận rằng Liên minh châu Âu không có ý định xem xét lợi ích của Nga khi xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Trẻ em ngồi sai cách trên xe hơi: Sự chủ quan của người lớn, hiểm nguy cho con trẻ
Chuyển động Sài Gòn

Trẻ em ngồi sai cách trên xe hơi: Sự chủ quan của người lớn, hiểm nguy cho con trẻ

Chuyển động Sài Gòn

Những cú phanh gấp, va chạm bất ngờ có thể xảy ra tai nạn khôn lường nếu trẻ ngồi sai cách trên xe hơi. Thói quen để con ngồi ghế trước, ngồi trong lòng cha mẹ hay chỉ thắt dây an toàn người lớn vẫn khá phổ biến ở nhiều gia đình, tiềm ẩn nguy cơ thương tích nặng cho trẻ khi có va chạm.

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?
Văn hóa - Giải trí

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí

Trước Đức Phúc 44 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng mang về giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam vào năm 1981.

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc
Xã hội

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc

Xã hội

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru ở tỉnh Fukuoka vừa duy trì truyền thống Phật giáo tại chùa Raigoji, vừa mở phòng tập boxing để truyền cảm hứng và rèn luyện đạo đức cho giới trẻ.

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian
Xã hội

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian

Xã hội

Ở tuổi 25, Christopher Sharratt, đến từ hạt Staffordshire (Anh), đã lên tiếng chia sẻ về hành trình trải qua các thủ thuật thẩm mỹ và quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách loại bỏ toàn bộ filler để trở về vẻ ngoài tự nhiên.

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát
Pháp luật

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát

Pháp luật

Hai kẻ trộm chó manh động chống trả quyết liệt, dùng đao đập vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để chạy trốn khi bị truy đuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Ngành chăn nuôi Nghệ An 'thoát' ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con
Nhà nông

Ngành chăn nuôi Nghệ An "thoát" ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con

Nhà nông

Đầu năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý, tiêm vắc xin, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, đàn lợn đạt hơn 1 triệu con, đàn trâu và bò hơn 800 nghìn con, gia cầm là hơn 38 triệu con...

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: 'Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi' khiến ai cũng bật cười
Xã hội

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: "Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi" khiến ai cũng bật cười

Xã hội

Một khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cậu bé tiểu học ở Thanh Hóa khi phải học bài được mẹ quay lại khiến ai cũng phải bật cười.

'Bật mí' chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị 'thay đổi' một xã vùng cao ở Gia Lai
Kinh tế

"Bật mí" chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị "thay đổi" một xã vùng cao ở Gia Lai

Kinh tế

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia PTE. LTD., do tỷ phú Cyril Dissescou (quốc tịch Singapore) điều hành.

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem
Nhà nông

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem

Nhà nông

Mô hình trồng nhãn kết hợp du lịch cộng đồng ở vùng đất đỏ các xã Hòa Hiệp, Bình Châu, Đất Đỏ, Phước Hải, TP HCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) đã đem đến trải nghiệm mới lạ cho du khách và tạo thêm hướng phát triển mới, mang lại thu nhập tốt cho nông dân.

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Nhà nông

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Nhà nông

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có kế hoạch sẽ mở bán một dự án nhà ở xã hội với giá dưới 15 triệu đồng/m2 để tạo điều kiện cho người lao động an cư.

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi
Pháp luật

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một tài xế gây tai nạn khiến hai người thương vong rồi rời khỏi hiện trường.

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập
Kinh tế

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Kinh tế

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu thu hút FDI có tỉnh Gia Lai, đạt 1,08 tỷ USD.

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết
Đông Tây - Kim Cổ

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

Đông Tây - Kim Cổ

Tham vọng chính trị và khát vọng chứng minh sức mạnh nhà Tống trước Liêu và Tây Hạ đã dẫn Vương An Thạch đến sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp: xúi giục Tống Thần Tông mở chiến tranh với Đại Việt.

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?
Thể thao

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?

Thể thao

Tiến Linh sẽ trở về đất Thủ trong trận derby TP.HCM, mục tiêu của chân sút này là ghi bàn vào lưới đội bóng giúp anh làm nên tên tuổi.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

4

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam qua đời

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam qua đời