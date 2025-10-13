Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada "lộ" loạt ảnh thân mật

Giới săn tin chụp được loạt ảnh ca sĩ Katy Perry mặc áo tắm liền mảnh màu đen, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt với ông Justin Trudeau trên một chiếc du thuyền riêng. Không chỉ có khoảnh khắc hôn môi, ông Trudeau còn nhiều lần vòng tay ôm Katy Perry khi cả hai đứng cạnh nhau trên tầng thượng du thuyền. Một nhân chứng chia sẻ: “Katy lái thuyền lại gần một chiếc tàu nhỏ đang ngắm cá voi. Sau đó họ bắt đầu hôn nhau. Tôi chỉ nhận ra người đàn ông là ông Justin Trudeau khi nhìn thấy hình xăm trên tay ông ấy”.

Trước đó, vào cuối tháng 7, trang TMZ đã tung ảnh và video cho thấy Katy Perry cùng ông Justin Trudeau xuất hiện bên nhau tại Montreal, Canada. Họ đi dạo trong công viên, dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Theo một số nguồn tin, hai người đã nói chuyện với nhau vài tuần trước khi gặp mặt trực tiếp vào tháng 7.

Sau khi loạt ảnh hẹn hò xuất hiện, mạng xã hội lan truyền nhiều bình luận bất ngờ. Có người viết: “Đây là cặp đôi khó tin nhất mà tôi có thể tưởng tượng sẽ đến với nhau vào năm 2025”. Một người khác chia sẻ: “Người ta có thể đoán bạn gái ông ấy là ai, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến Katy Perry”.





Cả hai được bắt gặp tình tứ trên du thuyền. IG.

Tờ Page Six mô tả đây là một cặp đôi tưởng như không liên quan. Trong khi đó, tờ The US Sun dẫn lời một cộng sự cũ của ông Trudeau tiết lộ hai người có cơ hội gặp nhau tại một sự kiện và nhanh chóng cảm thấy có điểm chung. Mối quan tâm chung trong các vấn đề toàn cầu đã giúp họ kết nối và giữ liên lạc nhiều tuần sau đó.



Một nguồn tin nói với Page Six rằng, ông Justin Trudeau luôn yêu thích những người phụ nữ thân thiện và cởi mở. Katy Perry là kiểu người thu hút sự chú ý của ông. Sau thời gian dài độc thân, ông thấy vui khi được làm quen với nữ ca sĩ nổi tiếng. Cả hai thường xuyên trò chuyện, trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau và cảm thấy hợp nhau.

Tuy nhiên, đến tháng 8, tờ Daily Mail dẫn lời một người thân cận cho biết mối quan hệ đã “nguội lạnh”. Cả hai không còn giữ liên lạc thường xuyên vì lịch trình quá bận rộn và áp lực từ truyền thông. Nguồn tin chia sẻ: “Họ nhắn tin liên tục trong tháng 7, nhưng bây giờ gần như không còn liên lạc”.

Katy Perry gần đây vừa xác nhận chia tay nam diễn viên Orlando Bloom sau gần 10 năm gắn bó. Cặp đôi có một con gái chung tên là Daisy Dove, hiện 5 tuổi. Nữ ca sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhiều ồn ào trước khi vướng tin đồn hẹn hò với ông Justin Trudeau. Katy Perry cũng là một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới trong thập niên 2010, từng biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 12/2023.



Cặp đôi hẹn hò vào giữa tháng 7. TMZ.

Về phía ông Trudeau, ông hiện 54 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Canada trong gần 10 năm kể từ tháng 11/2015. Ông tái đắc cử hai lần và được xem là một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử hiện đại của Canada. Vào tháng 3 năm nay, ông thông báo từ chức, khép lại một chương dài trong sự nghiệp chính trị. Trước đó, ông ly thân với bà Sophie Grégoire vào năm 2023 sau 18 năm kết hôn. Họ có ba người con chung: Xavier, Ella-Grace và Hadrien.

Một nguồn tin thân cận nhận xét rằng Katy Perry giống như một “làn gió mới” thổi vào cuộc sống của cựu Thủ tướng. Ông Trudeau hiểu rõ những khó khăn mà Katy phải đối mặt sau khi chia tay Orlando Bloom. Người này cho biết thêm: “Ông Trudeau cảm thấy như mình trở lại thời thanh niên, háo hức với mối quan hệ này. Justin không phải là người dễ bị chinh phục. Từ sau khi ly hôn, rất nhiều phụ nữ chủ động tiếp cận ông ấy”.

