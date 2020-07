Năm 2020, xuất khẩu giày dép Việt Nam sẽ vượt 20 tỷ USD

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso, cho biết: "Do ảnh hưởng xấu từ đại dịch Covid – 19, nên sản xuất – kinh doanh, lao động của ngành da giày gặp rất nhiều biến động. Riêng lực lượng lao động giảm 25%. Thị trường EU có giá trị xuất khẩu trên 6 tỷ USD ( tỷ trọng 27%), nay cũng bị giảm sút đơn hàng, vì dịch Covid-19 lan rộng toàn EU".

"Mặc dù vậy, bằng sự nỗ lực tột bậc, các doanh nghiệp da giày Việt Nam vẫn giữ, duy trì được 50% đơn hàng trong mùa giày F2 sắp tới. Không như mong muốn, nhưng giữ được cho ngành da giày sống còn", ông Thuấn nói.

Sản xuất túi sách cao cấp cho hãng Coach (Mỹ), tại Công ty TBS (Bình Dương). Ảnh: C.H

Nếu như năm 2019, xuất khẩu giày dép, túi xách Việt Nam đạt 22 tỷ USD (tăng 12% so với năm 2018), thì năm 2020, sẽ đạt trên 20 tỷ USD, giảm 2 tỷ USD do đại dịch Covid-19.

Tùy mỗi doanh nghiệp, có công ty còn 30% - 50% đơn hàng, nhưng cũng có công ty giữ được tới 70% đơn hàng. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu giày dép giảm 9% so với 5 tháng đầu năm 2019. Riêng tháng 5/2020 giảm 36% so với tháng 5/2019. Tháng 6/2020, dự báo xuất khẩu bằng khoảng 50% so cùng ký 2019...

Ngành sản xuất da giày thuộc TOP 5 ngành hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất Việt Nam. Ảnh: C.H

"Điểm nổi bật đáng kể là mọi con người trong ngành da giày đã cùng nhau sớt chia khó khăn để vượt qua khó khăn. Tại Công ty cổ phần giày TBS, chúng tôi phân chia thời gian làm viêc, cố gắng duy trì 5 ngày làm, không tăng ca. Các cán bộ tiết giảm thu nhập để cùng công ty vuột khó" – ông Diệp Thành Kiệt – Phó Tổng Giám đốc Công ty TBS – chia sẻ.

Ông Thuấn khẳng định: "Sau cơn mưa, trời lại sáng. Việc thông qua Hiệp định thương mại EVFTA giữa châu Âu và Việt Nam đang mở ra tương lai tươi sáng cho ngành da giày Việt Nam trong thời gian tới. Những tháng qua, ngành da giày, với lực lượng công nhân trên 600.000 người, nhưng đã không để cho dịch xâm nhập, không doanh nghiêp nào trong ngành da giày trở thành ổ dịch. Sức khỏe hàng trăm ngàn công nhân vẫn đươc giữ gìn, an toàn... Đó là một thành công".

Năm 2020, dự kiến Việt Nam xuất khẩu giày dép đạt trên 20 tỷ USD. Ảnh: C.H

Mặc dù bị tác động mạnh bởi dịch, nhưng tính đến hết tháng 5/2020, ngành da giày vẫn nằm trong TOP 5 về xuất khẩu có giá trị cao nhất của Việt Nam.

Ông Thuấn tin tưởng sự hồi phục của các nhãn hàng như Nike (60%), Adidas (60%), các nhãn khác từ 30-50%... sẽ giúp các doanh nghiệp da giày Việt Nam sớm hồi phục. "Không tính lãi, lỗ; duy trì sống còn để tiếp tục phát triển trong các mùa giày sau của năm 2021, 2022,... là thành công rồi" – ông Thuấn nói.

Chủ tịch Lefaso khẳng định, các chính sách rất kịp thời của Chính phủ đối với ngành da giày, về lao động, giảm thuế, ngưng thanh – kiểm tra... góp phần rất quan trọng cho các doanh nghiệp da giày tiếp tục phát triển trong tương lai.