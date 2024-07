Giữa những tranh cãi xoay quanh nghi án đạo nhạc, ban nhạc jazz-funk kỳ cựu người Anh Shakatak đã có động thái cứng rắn khi thuê hẳn một chuyên gia âm nhạc để làm sáng tỏ nghi vấn ca khúc "Bubble Gum" của nhóm nhạc nữ K-pop đình đám NewJeans đã "sao chép" trái phép bản "hit" kinh điển "Easier Said Than Done" ra mắt năm 1981.



Động thái này được đưa ra ngay sau khi Ador, công ty quản lý của NewJeans, lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề bản quyền. Trên trang mạng xã hội X, Shakatak đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và bạn bè tại Hàn Quốc vì những chia sẻ, bình luận về việc "Easier Said Than Done" bị sử dụng trong một số ca khúc gần đây. Đồng thời, ban nhạc cũng thông báo rằng, công ty xuất bản Wise Music Group đang tích cực xử lý vụ việc và đã thuê chuyên gia để làm rõ mọi chuyện.

NewJeans nói gì khi bị tố đạo nhạc?

Công ty Ador, quản lý ban nhạc NewJeans cho biết ca khúc "Bubble Gum" không đạo nhạc. Ảnh: Ador.

Trước đó, Ador đã bác bỏ cáo buộc đạo nhạc mà Shakatak đưa ra. "Bubble Gum", ca khúc nằm trong album "How Sweet" phát hành hồi tháng 5 của NewJeans, được sáng tác bởi 250, Oscar Bell và Sophie Simmons, những tên tuổi đã góp phần tạo nên thành công của các bản "hit" trước đó của NewJeans như: "Attention" và "Hype Boy".

Phía Ador cho biết, họ đã nhận được thư từ Shakatak vào ngày 17/6 và đã có phản hồi chính thức vào ngày 21/6, khẳng định "Bubble Gum" không vi phạm bản quyền sáng tác của Shakatak và yêu cầu ban nhạc Anh cung cấp báo cáo phân tích đáng tin cậy để chứng minh cho cáo buộc của mình. Tuy nhiên, Ador cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ phía Shakatak.

Ban nhạc Shakatak khi còn trẻ. Ảnh: Last.fm

Trong khi đó, Wise Music Group, công ty đại diện bản quyền của Shakatak đã ủy quyền cho một công ty luật tại Hàn Quốc gửi thư khiếu nại đến Ador, HYBE (công ty mẹ của Ador), Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) và Sony Music Publishing Hong Kong, yêu cầu ngừng sử dụng "Bubble Gum" và bồi thường thiệt hại do vi phạm bản quyền "Easier Said Than Done". Wise Music Group khẳng định, hai ca khúc có nhiều điểm tương đồng về giai điệu, nhạc cụ, nhịp điệu và tiết tấu.

Nghi vấn đạo nhạc lần đầu tiên được đưa ra vào ngày 27/4, ngay khi video âm nhạc "Bubble Gum" được công bố. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng giai điệu của ca khúc này giống với "Easier Said Than Done", trong khi một số khác cho rằng nó có thể đã sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản "hit" của Shakatak.

MV ca khúc "Bubble Gum" của Newjeans. Clip: Ador.

Tranh cãi này đã khiến người hâm mộ và giới phê bình âm nhạc chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích Shakatak vì đưa ra "cáo buộc vô căn cứ", trong khi số khác kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng để làm rõ sự thật.

Nhà phê bình âm nhạc Kang Il-kwon đã lên tiếng, cho rằng việc Ador yêu cầu phía Shakatak cung cấp bằng chứng là không hợp lý. Ông cho rằng phía bị cáo buộc mới là người cần phải tự bảo vệ mình.

Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về vấn đề bản quyền trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là trong bối cảnh K-pop đang ngày càng vươn ra thế giới.

“Bubble Gum” là ca khúc được NewJeans phát hành cuối tháng 5, nằm trong đĩa mở rộng “How Sweet”. Ca khúc leo lên Top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và hiện vẫn nằm trong Top 10 Melon Top 100. MV “Bubble Gum” cũng đứng đầu xếp hạng xu hướng âm nhạc trên YouTube Hàn Quốc trong nhiều ngày.