Nga bắn hạ 240 máy bay không người lái của Ukraine và 8 tên lửa Storm Shadow của Anh

Máy bay chiến đấu siêu thanh mang tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất. Ảnh Pravda

Bộ này tuyên bố trong bản tóm tắt rằng: "Tám tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow do Anh sản xuất đã bị hệ thống phòng không của chúng tôi bắn hạ".

Ngoài tên lửa hành trình, lực lượng Nga còn đánh chặn một tên lửa hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, một quả bom dẫn đường trên không và hàng chục máy bay không người lái (UAV) khác.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt bị đẩy lùi trong đêm

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn trong đêm do Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) phát động đã bị đẩy lùi thành công. Từ 23:30 thứ Tư, ngày 6/8 đến 6:10 sáng thứ Năm, ngày 7/8, tổng cộng 82 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong thời gian cao điểm của cuộc tấn công.

“Số lượng máy bay không người lái lớn nhất bị chặn trên bầu trời Quận Liên bang phía Nam-76 chiếc. Sáu máy bay không người lái khác bị bắn hạ trên bầu trời Quận Liên bang Trung tâm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phân tích các vụ chặn máy bay không người lái trong khu vực

Trong số các UAV bị bắn hạ, 11 chiếc bị chặn trên bầu trời Crimea, 10 chiếc trên vùng Rostov, 9 chiếc trên vùng Krasnodar, 7 chiếc trên vùng Volgograd và 4 chiếc trên vùng Belgorod. Mỗi chiếc bị bắn hạ một chiếc trên vùng Kursk và vùng Oryol.

Ngoài ra, 31 máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa trên Biển Azov, và 8 máy bay khác bị đánh chặn trên Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng, tất cả các mối đe dọa trên không đã bị các đơn vị phòng không đang trực chiến loại bỏ.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa tin về việc phá hủy thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp và của Ukraine tại các khu vực chiến sự.

Đầu tháng 7, Bộ này báo cáo đã bắn hạ ba tên lửa Storm Shadow , năm quả bom JDAM và đánh chặn 173 máy bay không người lái của Ukraine.