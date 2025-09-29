Nga bắt giữ nữ bếp trưởng 'đi đêm' với Kiev, âm mưu đầu độc binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine

Các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh minh họa: IT

FSB cho biết, người phụ nữ này là bếp trưởng tại một nhà hàng ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Nữ bếp trưởng bị cáo buộc đã “thiết lập liên lạc bí mật với Tổng cục Tình báo Ukraine thông qua WhatsApp vào tháng 9/2023".

Sau đó, người phụ nữ này bị cáo buộc là đã thu thập và chuyển các bức ảnh chụp vị trí tàu chiến Nga trong vịnh Sevastopol. Theo FSB, những hình ảnh này sau đó được quân đội Ukraine sử dụng để lên kế hoạch cho các đợt tấn công bằng tên lửa.

Ngoài cáo buộc làm gián điệp, FSB còn khẳng định nữ đầu bếp này còn có âm mưu đầu độc các binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) ngày 28/9 tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất bốn người điều khiển máy bay không người lái Nga tại thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhzhia, hiện đang bị Nga kiểm soát.

Theo HUR, một vụ nổ đã làm rung chuyển căn cứ quân sự được bảo vệ chặt chẽ trong khu vực sân bay Melitopol. Vụ nổ đã phá hủy một xe UAZ-452 đời Liên Xô và ít nhất bốn quân nhân Nga bên trong — được cho là các điều khiển viên UAV.

Đoạn video do HUR công bố cho thấy chiếc xe rời khỏi một cơ sở quân sự, song không ghi lại cảnh nổ.

Kyiv Independent cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này do tình hình tại các khu vực bị Nga kiểm soát rất khó tiếp cận. HUR cũng không công bố thêm chi tiết về cách họ tiến hành chiến dịch.

Từ khi cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, tình báo Ukraine đã nhiều lần thực hiện các chiến dịch mạo hiểm trong vùng lãnh thổ của Nga hoặc do Nga kiểm soát để phá vỡ hậu cần và khả năng quân sự của đối phương, đồng thời nâng cao tinh thần binh sĩ. Những chiến dịch này thường sử dụng UAV tầm xa tự chế, nhắm vào mục tiêu quân sự cả ở vùng chiếm đóng lẫn sâu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Trên thực tế, cả hai bên hiếm khi công khai thừa nhận các mục tiêu quân sự bị tấn công.