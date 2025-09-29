Tổng Tư lệnh Ukraine Syrsky tuyên bố quân Nga bị bao vây trên mặt trận Dobropillia, hứng tổn thất nặng nề

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi đã tổ chức một cuộc họp về tình hình gần Dobropillia. Ảnh Interfax.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky mới đây đã tới thăm các đơn vị chiến đấu tại những điểm nóng tiền tuyến, trong đó có khu vực Dobropillia.

“Tôi đã dành cả ngày làm việc trực tiếp với các đơn vị tác chiến ở những khu vực trọng điểm của mặt trận, trong đó có hướng Dobropillia”, ông Syrskyi cho biết.

Đặc biệt, ông Syrskyi đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy đơn vị tham gia chiến dịch phản công.

“Nhờ những hành động táo bạo và được lên kế hoạch chặt chẽ của quân ta, một phần lực lượng đối phương đã rơi vào vòng vây”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo số liệu của Ukraine, tổng thương vong của quân Nga ở khu vực này đã lên tới 3.185 binh sĩ, trong đó 1.769 người thiệt mạng vĩnh viễn. Ngoài ra, quân Nga còn mất 969 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Kể từ đầu chiến dịch phản công, Ukraine đã giải phóng khoảng 175 km² lãnh thổ, đồng thời rà phá và loại bỏ các nhóm phá hoại trên diện tích gần 195 km².

“Tôi đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể và chỉ thị cần thiết để tăng hiệu quả hỏa lực tiêu diệt đối phương, đặc biệt ở cự ly xa; vô hiệu hóa các nhóm phá hoại ở những khu vực trọng điểm; đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị”, Tổng tư lệnh Ukraine nói thêm.

Ông Syrskyi cũng đưa ra quyết định tăng cường bảo đảm hậu cần – kỹ thuật cho các đơn vị đang trực tiếp tham gia chiến đấu, nhất là trong bối cảnh điều kiện thời tiết đang xấu đi.

Chiến sự tại Dobropillia

Trước đó, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã thọc sâu từ 3 đến 7 km vào tuyến phòng thủ của Nga trên hướng Dobropillia. Trong đợt phản công này, quân Ukraine đã giải phóng 7 khu định cư dọc chiến tuyến.

Tính đến ngày 21/9, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng giành lại quyền kiểm soát 1,3 km² và truy quét tiêu diệt đối phương trên diện tích 2,1 km² tại huyện Pokrovsk, vùng Donetsk.

Ngoài ra, theo ông Syrskyi, quân Nga đang áp dụng tại Dobropillia – và cả Novopavlivka – chiến thuật gọi là “nghìn vết cắt”. Chiến thuật này dựa trên việc tung ra đồng loạt nhiều nhóm đột kích nhỏ từ 4–6 binh sĩ, lợi dụng địa hình, khe núi, các dải cây để luồn sâu, với mục tiêu chính là thâm nhập tối đa vào lãnh thổ Ukraine.