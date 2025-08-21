Nga dội 'mưa' tên lửa Kinzhal, UAV Shahed, Ukraine rung chuyển dữ dội suốt đêm

Lực lượng cứu hộ Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy khổng lồ. Ảnh minh họa: DSNS

Bắt đầu từ tối ngày 20/8, nhiều nhóm UAV Shahed của Nga đã được phóng từ nhiều hướng khác nhau. Ban đầu, thủ đô Kiev được cho là mục tiêu chính, nhưng sau đó Không quân Ukraine xác định các UAV Nga đang bay về nhiều hướng.

Khoảng nửa đêm, các phóng viên của Kyiv Post trên khắp thủ đô ghi nhận tiếng nổ và hoạt động đánh chặn của lực lượng phòng không. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về các vụ nổ ở Chernihiv, gần biên giới Nga.

Vào khoảng 3 giờ sáng, một số máy bay MiG-31K của Nga cất cánh, sau đó phóng tên lửa Kinzhal về hướng tỉnh Rivne, theo thông tin từ Không quân Ukraine. Các kênh giám sát cũng báo cáo về việc Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen.

Mục tiêu chính: Các vùng phía Tây Ukraine

Khác với những đợt tấn công trước, lần này mục tiêu chính là các khu vực phía Tây. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Rivne, Lviv, Lutsk (tỉnh Volyn) và Mukachevo (tỉnh Zakarpattia).

Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovyi, xác nhận có ba vụ nổ ở thành phố. Sau đó, Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Lviv, thông báo trên Telegram:

“Theo thông tin sơ bộ, do cuộc tấn công phối hợp bằng UAV và tên lửa hành trình, một người đã thiệt mạng và hai người bị thương. Hàng chục ngôi nhà dân cư bị hư hại”, ông Sadovyi.

Các lực lượng cứu hộ và dịch vụ công cộng hiện đang làm việc tại hiện trường.

Tại Mukachevo, chính quyền địa phương cho biết một tên lửa đã đánh trúng một cơ sở doanh nghiệp. Lực lượng cứu hộ đã có mặt, đồng thời kêu gọi người dân đóng kín cửa sổ vì nguy cơ ô nhiễm không khí từ các vụ nổ.

“Chúng tôi yêu cầu mọi người đóng chặt cửa sổ và không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết", Hội đồng thành phố cảnh báo.

Đến 7h15 sáng, có ít nhất 12 người bị thương được xác nhận. Mười người đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện St. Martin, trong khi hai người khác tự tìm đến. Năm bệnh nhân vẫn đang nằm viện, một trong số đó đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng hai lần tập kích Zaporizhzhia, làm hư hại nhà cửa và các cơ sở công nghiệp, theo thống đốc khu vực Ivan Fedorov. May mắn không có thương vong được báo cáo.

Không quân Ukraine để lọt lưới hàng chục UAV, tên lửa Nga

Trong thông báo sáng 21/8, Không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành đợt tập kích lớn vào lãnh thổ Ukraine từ tối 20/8 đến rạng sáng 21/8 với tổng cộng 614 mục tiêu trên không, bao gồm UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm.

Tính đến 9h sáng 21/8, báo cáo sơ bộ cho thấy lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu tổng cộng 577 mục tiêu, trong đó bao gồm: 546 UAV Shahed và UAV mồi nhử; 1 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal; 18 tên lửa hành trình Kh-101; 12 tên lửa hành trình Kalibr.

Các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV đã được ghi nhận tại 11 địa điểm trên khắp Ukraine. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 3 khu vực khác, gây thiệt hại vật chất, song chưa thể ước tính chính xác thương vong.