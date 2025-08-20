Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố 'sốc': Nga mất đà thắng, rơi vào tuyệt vọng ở Pokrovsk vì hứng đòn phản công dữ dội

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Syrskyi/Telegram

Nga tung đại quân quyết giành lấy Pokrovsk

Nga đã tập trung 100.000 quân tại mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Theo giới chuyên gia, con số này đủ để thực hiện một cuộc tấn công vào một quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định, các đơn vị Nga cố gắng tiến công ở khu vực này đã mất đà sau các đòn phản công của Ukraine, theo RBC.

Ngày 11/8, dự án phân tích DeepState đưa tin quân Nga tiến vào khu vực Dobropillia gần Pokrovsk. Nhưng trong những ngày gần đây, tình hình được cho là đã ổn định trở lại: lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều vị trí và giải phóng một số khu định cư. Kết quả này có được nhờ việc điều động một trong những lữ đoàn thiện chiến nhất — Lữ đoàn Azov — tới khu vực này.

Chiến thuật “ngàn vết cắt” của Nga và đòn phản công của Ukraine

Theo Tướng Syrskyi, Nga đang áp dụng chiến thuật “ngàn vết cắt” — đưa các nhóm tấn công nhỏ trải dài trên một mặt trận rộng. Gần đây, quân Nga đã tiến sâu 10–12 km. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi các đơn vị tinh nhuệ Ukraine được triển khai.

“Chúng tôi đã giải phóng các khu định cư và những khu vực then chốt, và tâm thế ‘chiến thắng’ của đối phương đã chuyển thành tuyệt vọng”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine tiếp tục giải phóng các làng ở hướng Pokrovsk, trong đó có việc sử dụng robot gắn súng máy do Lữ đoàn cơ giới số 93 vận hành.

Tướng Oleksandr Syrskyi từng chỉ huy phòng thủ Kiev và cuộc phản công ở tỉnh Kharkiv năm 2022, chiến dịch giúp giải phóng một phần lớn lãnh thổ Ukraine. Khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh, ông đã có 8 năm kinh nghiệm chiến tranh.

Thất bại của Nga tại Sumy

Tại tỉnh Sumy, tướng Syrskyi cho biết quân Nga cũng chịu thất bại lớn.

“Có một nhóm quân Nga ở đó gồm các đơn vị tinh nhuệ nhất — lính dù, lính thủy đánh bộ và các lữ đoàn bộ binh cơ giới. Thế nhưng, trong hai tháng qua, Nga hoàn toàn không đạt được thành công nào”, ông nhấn mạnh.

Tiết lộ vũ khí của tương lai

Tướng Syrskyi cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay của quân đội Ukraine là sản xuất máy bay không người lái và hệ thống robot.

“Trước hết, chúng ta đang nói về các loại UAV, đặc biệt là những loại có yếu tố trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, năm nay sẽ có 15.000 nền tảng robot mặt đất thuộc nhiều loại khác nhau được đưa vào trang bị”, ông cho biết.

Bình luận về tuyên bố của Điện Kremlin rằng Nga có thể tiếp tục chiến đấu thêm “ba, năm, hay 10 năm nữa”, ông Syrskyi tuyên bố: “Tôi nghĩ đó chỉ là lời khoa trương".