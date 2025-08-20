Truyền thông tiết lộ động thái sốc của Anh-sẵn sàng tung 30.000 quân tới tới Ukraine-ông Zelensky 'vui như mở hội'

Anh sẵn sàng triển khai tới 30.000 quân ở Ukraine, theo Bloomberg.

“Một cuộc họp các quan chức châu Âu hôm thứ Ba đã tập trung vào kế hoạch cử binh sĩ Anh và Pháp đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, bao gồm quy mô và vị trí triển khai, theo những người am hiểu vấn đề. Khoảng 10 quốc gia sẵn sàng đưa quân đến Ukraine”, Bloomberg viết, giấu tên nguồn tin.

Phần tiếp theo của kế hoạch liên quan đến cái gọi là “sự hậu thuẫn của Mỹ” – bao gồm chia sẻ tình báo, giám sát biên giới, cung cấp vũ khí và có thể cả phòng không. Tuy nhiên, bản chất cụ thể về sự hỗ trợ từ Washington vẫn chưa rõ ràng.

“Trong khi các lãnh đạo châu Âu ca ngợi cuộc họp tại Nhà Trắng như một bước đột phá, chỉ ra lập trường của Tổng thống Trump về bảo đảm an ninh, thì một số quan chức vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng của một thỏa thuận hòa bình — và liệu các bảo đảm này có đủ để răn đe Nga hay không”, Bloomberg viết.

Dự kiến, các đại diện quân sự châu Âu sẽ gặp gỡ những người đồng cấp Mỹ trong vài ngày tới để làm rõ “các bảo đảm an ninh đáng tin cậy và chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng hỗ trợ Ukraine nếu giao tranh ngừng lại”.

Các cuộc đàm phán này sẽ có sự tham gia của Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, cũng như các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên.

The Guardian đưa tin, Tham mưu trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, Đô đốc Tony Radakin, sẽ tới Lầu Năm Góc vào thứ Tư để chốt lại việc 30 quốc gia sẵn sàng cam kết với an ninh quốc gia của Ukraine.

“Ông Radakin dự kiến xác nhận rằng, Anh sẽ cung cấp binh sĩ để hỗ trợ hậu cần và huấn luyện, nhưng sẽ không triển khai gần biên giới Nga. Các quan chức Anh từng bàn tới khả năng triển khai tới 30.000 quân để bảo vệ các cơ sở của Ukraine, nhưng con số này đã được thu hẹp lại do vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia châu Âu”, bài báo cho hay.

Một quan chức Anh giấu tên nói với Bloomberg rằng, ông Radakin sẽ nhắc lại cam kết mà Bộ trưởng Quốc phòng John Healy đã đưa ra tuần trước: Anh sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine để “đảm bảo bầu trời an toàn, vùng biển an toàn và củng cố lực lượng Ukraine".

Các bộ trưởng nhấn mạnh, họ coi đây là hỗ trợ hậu cần và huấn luyện, chứ không phải đưa các tiểu đoàn ra tiền tuyến đối đầu trực tiếp.

Một số chuyên gia cho rằng các lãnh đạo châu Âu không tin Tổng thống Vladimir Putin sẽ chấp nhận ngay cả sự hiện diện giới hạn của quân NATO tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi đồng minh đưa quân tới Ukraine

Trong suốt cuộc chiến với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky không ít lần công khai hoặc ngầm gửi thông điệp tới các đồng minh phương Tây về khả năng triển khai quân đội nước ngoài hoặc NATO tới Ukraine. KIev từ lâu cho rằng, chỉ viện trợ vũ khí và hỗ trợ tài chính là chưa đủ để xoay chuyển cục diện trước ưu thế về nhân lực và hỏa lực của Nga.

Hồi đầu năm 2025, ông Zelensky từng úp mở về việc cần có sự tham gia trực tiếp của “các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế” tại một số vùng chiến sự căng thẳng ở Ukraine.

Trong nhiều cuộc họp với NATO và Liên minh châu Âu (EU), ông Zelensky nhấn mạnh rằng sự hiện diện của binh sĩ phương Tây tại tiền tuyến – dù dưới hình thức gìn giữ hòa bình hay huấn luyện – sẽ tạo ra “lá chắn” mạnh mẽ, buộc Nga phải tính toán lại.

Tuy nhiên, hầu hết các đồng minh, từ Washington đến Berlin đều tránh xa kịch bản này vì lo ngại nguy cơ leo thang trực tiếp thành chiến tranh NATO – Nga. Thay vào đó, họ chỉ tập trung tăng cường viện trợ quân sự, huấn luyện binh sĩ Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này, hoặc cung cấp thông tin tình báo.

Chính vì thế, việc ông Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky hôm 18/8 hai lần né tránh câu hỏi “có đưa quân Mỹ sang Ukraine hay không” đã lập tức được Kiev xem như một tia hy vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, vào ngày 19/8, ông Trump đã thẳng thừng bác bỏ khả năng này.

Anh, Pháp đóng vai trò dẫn đầu các nước tuyên bố sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nhưng với điều kiện Mỹ cũng phải cung cấp sự hỗ trợ cho sứ mệnh này.