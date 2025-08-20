Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa đêm vì bị chỉ trích suốt 3 ngày sau cuộc gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Căn cứ chung Elmendorf-Richardson vào ngày 15/8 năm 2025, tại Anchorage, Alaska. Ảnh Getty Images





“Truyền thông Fake News đã nói suốt 3 ngày rằng tôi phải chịu một ‘thất bại lớn’ khi để Tổng thống Nga Vladimir Putin có một hội nghị thượng đỉnh lớn trên đất Mỹ”, ông Trump phẫn nộ viết trên Truth Social.

“Thực tế là ông ấy sẽ thích tổ chức cuộc gặp ở bất cứ đâu ngoại trừ Mỹ, và Fake News biết rõ điều đó. Đây là một điểm tranh cãi cực lớn!”, ông Trump nhấn mạnh thêm.

Trump cho rằng các nhà phê bình sẽ không bao giờ hài lòng: “Ngay cả nếu chúng ta tổ chức thượng đỉnh ở nơi khác thì cánh truyền thông do phe Dân chủ kiểm soát vẫn sẽ nói đó là một điều tồi tệ".

Tổng thống Mỹ cũng gay gắt công kích Thượng nghị sĩ Chris Murphy (đảng Dân chủ – Connecticut), người gọi hội nghị Trump – Putin là “một sự bẽ mặt đối với nước Mỹ” khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của NBC.

“Từ Connecticut, Chris Murphy nói rằng ‘Putin đã có được tất cả những gì ông ấy muốn’. Thực ra thì ‘chẳng ai được gì cả’, còn quá sớm, nhưng đang tiến gần”, ông Trump viết trong một bài khác.

“Murphy là người nông cạn khi nghĩ rằng việc ông Putin tới Mỹ sẽ khiến ông ấy chiếm lợi. Thực tế, việc ông Putin đồng ý tới Mỹ là rất khó khăn", ông Trump tiết lộ thêm.

Tổng thống Mỹ Trump cũng gọi thẳng tên cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, người nói trên CNN rằng ông Putin đã “thắng” trong hội nghị trước một Trump “mệt mỏi”.

“Cuộc chiến này có thể kết thúc NGAY BÂY GIỜ, nhưng những kẻ ngốc như Chris Murphy, John Bolton... lại khiến mọi thứ khó khăn hơn”, ông Trump viết.

Vài phút sau, ông Trump quay sang nhắm vào Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine có thể “kết thúc chiến tranh gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn”.



“Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể kết thúc chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết.

Đương kim Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định rằng cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine là “cuộc chiến của Joe Biden, không phải của tôi”.

“Tôi chỉ ở đây để dừng nó, không để kéo dài thêm. Nó sẽ KHÔNG BAO GIỜ xảy ra nếu tôi vẫn là Tổng thống", ông nhấn mạnh.

Ông Trump còn khoe đã giải quyết “6 cuộc chiến trong 6 tháng, một trong số đó có nguy cơ hạt nhân” — nhưng lại phải nghe Wall Street Journal và “nhiều người chẳng biết gì” chỉ trích ông.



