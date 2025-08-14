Nga tấn công cơ sở sản xuất tên lửa của Ukraine, gây thiệt hại khủng khiếp

Hệ thống tên lửa Sapsan của Ukraine. Ảnh FSB

Trong một tuyên bố ngày 14/8, FSB cho biết hoạt động do cơ quan này và Bộ Quốc phòng Nga thực hiện nhắm vào các nhà máy hóa chất và cơ khí ở Pavlograd, Vùng Dneptropetrovsk, cũng như nhà máy 'Zvezda' và Viện nghiên cứu khoa học nhà nước về sản phẩm hóa chất ở Shostka, Vùng Sumy.

Báo cáo cho biết thêm rằng tác động của các cuộc tấn công đã được xác nhận bằng hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo nguồn mở.

FSB cho biết Ukraine, với sự cho phép của NATO, đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. "Nhờ nỗ lực chung của FSB và Lực lượng Vũ trang Nga, kế hoạch chương trình tên lửa của Ukraine đã bị ngăn chặn", tuyên bố cho biết thêm. Cơ quan này mô tả thiệt hại đối với tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine là "khủng khiếp", và cho biết nó vượt xa chiến dịch "Mạng nhện" của Kiev nhắm vào hàng không chiến lược của Nga hồi đầu tháng 6. Moscow cho biết cuộc tấn công của Ukraine, với sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái, đã làm hư hại một số máy bay, nhưng bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng khoảng 40 máy bay chiến đấu đã bị phá hủy.

Một quan chức FSB giấu tên nói với TASS rằng hệ thống tên lửa Sapsan được phát triển với sự hỗ trợ tài chính từ Đức và sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài.

Sapsan là tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine với đầu đạn nặng khoảng 480kg. Tên lửa có thể bay với tốc độ trên 6.000km/giờ và tầm bắn ước tính lên tới 700km. FSB đã công bố một bản đồ phác thảo phạm vi hoạt động của Sapsan, trong đó phần lớn miền Tây nước Nga – bao gồm cả Moscow – nằm trong vùng nguy hiểm.

Vào tháng 5, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố Đức sẽ tài trợ cho việc sản xuất tên lửa tầm xa trong nước của Ukraine, mặc dù ông không nêu rõ loại vũ khí nào. Bộ Quốc phòng Đức cũng tuyên bố vào thời điểm đó rằng việc đầu tư vào hoạt động sản xuất của Ukraine sẽ cho phép Kiev sở hữu một số lượng "đáng kể" vũ khí tầm xa trong năm nay.



Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mới vào sâu trong lãnh thổ Nga, nói rằng Kiev sẽ "làm mọi cách có thể để đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga".