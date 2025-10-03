Nga tung sư đoàn xe tăng lớn nhất rầm rập tiến sát Zaporizhzhia, phòng tuyến Ukraine có nguy cơ bị nghiền nát

Những người lính Ukraine trong chiến hào. Ảnh của Lữ đoàn cơ giới số 72/Euromaidanpress

Nga dồn mũi tiến công ở nam Donetsk

Theo phóng viên quân sự David Axe, sư đoàn xe tăng số 90 – đơn vị thiết giáp lớn nhất của Nga với 25.000 quân và hàng trăm xe tăng hiện đại T-90M – đang được tái triển khai từ bắc Donetsk xuống phía nam, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Kể từ khi chiếm được thị trấn Kurakhove hồi tháng 1, Nga đã tiến thêm 75 km về phía tây và hiện chỉ còn cách sông Vovcha – một tuyến phòng thủ tự nhiên quan trọng đối với quân đội Ukraine – khoảng 15 km, đồng thời cách Pokrovske 35 km. Nếu vượt qua Pokrovske, quân Nga có thể mở ra trục tấn công trực diện về phía Zaporizhzhia.

Chuyên gia quân sự Pháp Clément Molin cảnh báo: “Nga đang dần chiếm lĩnh tuyến phòng thủ kiên cố ở phía nam. Một hướng tấn công mới hoàn toàn có thể hình thành, đe dọa thành phố Zaporizhzhia trong những tháng tới".

Ukraine gấp rút củng cố phòng tuyến

Trong 43 tháng chiến tranh, Pokrovsk và Kostiantynivka đã trở thành trọng điểm chiến lược. Việc kiểm soát một trong hai thành phố này có thể mở đường cho Nga tiến đánh Kramatorsk và Sloviansk – trung tâm đô thị lớn của miền tây Donetsk.

Sự tập trung lực lượng quanh Pokrovsk đã khiến các tuyến chiến sự phía nam trở nên mỏng hơn, tạo điều kiện để Nga tận dụng ưu thế quân số và vũ khí hạng nặng.

Việc triển khai Sư đoàn xe tăng 90 cho thấy Nga sẵn sàng dùng đến quân bài mạnh nhất.



Trước nguy cơ đó, quân đội Ukraine đã bắt đầu đào hào, dựng công sự phía tây Pokrovske. Tuy nhiên, sự thật là nhiều đơn vị thiện chiến của Ukraine, như Lữ đoàn cơ giới số 72, đã rút lui để nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các lữ đoàn ít kinh nghiệm hơn đối mặt với lực lượng xe tăng Nga.

“Hiện tại, tình hình chưa đến mức thảm họa vì khu vực này chủ yếu là làng mạc, rừng cây và đồng ruộng. Nhưng nếu Nga vượt qua Pokrovske, Zaporizhzhia với 700.000 dân sẽ nằm trong tầm nguy hiểm thực sự", chuyên gia Molin nhận định.

Với lực lượng áp đảo cả về nhân lực và khí tài, đặc biệt là ưu thế xe tăng, Nga đang từng bước siết chặt chiến tuyến nam Donetsk. Zaporizhzhia – thành phố công nghiệp trọng yếu của Ukraine – có thể trở thành mục tiêu bao vây tiếp theo nếu phòng tuyến Ukraine sụp đổ.

Hiện sự xuất hiện của Sư đoàn xe tăng số 90 được xem là bước ngoặt mới, có thể định hình toàn bộ cục diện chiến sự miền nam trong mùa thu – đông năm nay.