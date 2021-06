"Ngay từ khi ký hợp đồng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông không có đánh giá an toàn hệ thống"

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận an toàn



Trong báo cáo bổ sung công tác nghiệm thu hoàn thành dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông của Bộ GTVT gửi Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho biết, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống. Tuy nhiên, Tư vấn ACT cũng chỉ ra 16 khuyến cáo chưa đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: NC)

Theo đó, Tư vấn ACT đã đánh giá 263 nội dung chuyên ngành công trình; 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro của 11 chuyên ngành thiết bị. Đồng thời, Tư vấn ACT chỉ ra 16 nội dung khuyến cáo chưa đạt tiêu chuẩn Châu Âu cần phải khắc phục tại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Báo cáo của Bộ GTVT thừa nhận, đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông được sản xuất theo tiêu chuẩn của Trung Quốc dẫn đến Tổng thầu EPC Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc không thể cung cấp được các hồ sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Tư vấn ACT đánh giá theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Bộ GTVT cho rằng, những khuyến cáo đều mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành, khai thác. Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đủ điều kiện vận hành thương mại.



Hệ thống đường ray đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: NC)

Liên quan tới vấn đề này trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ GTVT cho biết: "Ngay từ đầu ký hợp đồng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông thì theo Luật đường sắt và quy chuẩn của Trung Quốc không có đánh giá an toàn hệ thống. Tuy nhiên, đến 2017, công trình xây dựng xong và lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác thì lúc này Luật đường sắt lại có quy định đánh giá an toàn, đặc biệt đây lại là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam".

"Thời điểm đó, để đánh giá an toàn dự án, chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên phải thuê Tư vấn đánh giá độc lập để khách quan, minh bạch. Sau đó, chúng ta đã tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn Tư vấn đánh giá an toàn và lựa chọn được đơn vị Tư vấn ACT (Pháp) trúng thầu", đại diện Bộ GTVT cho hay.

Theo đại diện Bộ GTVT, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, còn Tư vấn ACT đánh giá theo tiêu chuẩn Châu Âu nên mới xảy ra độ vênh nhau giữa tiêu chuẩn. Ngoài ra, dự án được phê duyệt thiết kế từ năm 2010 - 2011, trong khi một số nội dung được Tư vấn ACT đánh giá theo công nghệ hiện nay.

Hiện nay, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống vào ngày 29/4/2021, trước khi cấp chứng nhận này, Tư vấn ACT đã phải báo cáo Ủy ban ISA (Ủy ban các tư vấn đánh giá an toàn độc lập mà Tư vấn ACT là thành viên) xem xét ra quyết định cuối cùng về việc vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Bên cạnh đó, chứng nhận an toàn còn có 16 khuyến cáo đây đều là những khuyến cáo khắc phục được và tất cả những khuyến cáo của Tư vấn ACT đều đã được Bộ GTVT cáo cáo giải trình tới Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.

Hệ thống lái của tàu Cát Linh - Hà Đông.

Cảnh báo rủi ro đường sắt Cát Linh - Hà Đông khắc phục được

Đánh giá về các khuyến cáo của Tư vấn ACT, trao đổi với PV Dân Việt, TS. Nguyễn Hữu Đức, Chuyên gia giao thông cho rằng: "Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới và là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên hoàn thành đưa vào vận hành, khai khác tại Việt Nam. Nếu không kiểm tra, giám sát và vận hành thật chặt chẽ, kỹ lưỡng và chính xác thì khi có sự cố sẽ để lại thiệt hại rất lớn".

Theo TS. Đức, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Bộ GTVT nói nhiều rồi! Đây là dự án ngay từ đầu không có hạng mục an toàn, mãi sau này chúng ta mới yêu cầu phía Tổng thầu Trung Quốc bổ sung thêm hạng mục này. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có công nghệ, kinh nghiệm để đánh giá về dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, cho nên mới phải đi thuê đơn vị Tư vấn độc đánh giá cho khách quan.

"Tôi được biết, đến nay dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Tư vấn ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống. Đây là chứng nhận về mức độ an toàn của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã nằm trong giới hạn cho phép, còn đối với 16 khuyến cáo mà ACT đưa ra đây đều là những khuyến cáo để Tổng thầu và Chủ đầu tư khắc phục được", TS. Đức chia sẻ.

Nói thêm về các cảnh báo của ACT đưa ra, TS. Đức nhận định, với 16 khuyến cáo mà Tư vấn ACT đưa ra đều mang tính phòng ngừa rủi ro, chúng ta nên hiểu tương tự như chúng ta đi mua 1 chiếc xe được nhân viên tư vấn nên lắp thêm phụ kiện để xe đẹp hơn, hoàn hảo hơn, an toàn hơn. Do đó, những khuyến cáo này vẫn chấp nhận được nên Tư vấn ACT mới cấp chứng nhận an toàn.