Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc đóng vợ của tướng quân Hàn Quốc Jang Han Sang

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tham gia nhạc kịch lịch sử Hàn Quốc về tướng Jang Han Sang

Chia sẻ với PV Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên cho biết đầu tháng 9, chị sang Hàn Quốc để bắt đầu hành trình tập luyện và biểu diễn trong vở nhạc kịch lịch sử về danh tướng Jang Han Sang. Trong dự án này, chị đảm nhận vai phu nhân Jang Han Sang, bên cạnh nghệ sĩ Kim Jun Hyun – người vào vai chính.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên đóng nhạc kịch lịch sử Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Vở diễn được biên kịch và dàn dựng bởi Lee Jung Nam, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về vị tướng quân sống ở thế kỷ 17, giai đoạn phát triển quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc. Theo tiết lộ từ ê-kíp, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tham gia phần thoại, ca hát và vũ đạo trong chương 7, tái hiện khoảnh khắc tiễn biệt bi tráng khi tướng quân chia tay vợ để lên đường bảo vệ biên cương. Hiện nữ nghệ sĩ đang tích cực thu âm và tập luyện, với sự hỗ trợ chuyển âm Hàn – Việt từ nhạc sĩ Văn Tứ Quý.



Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên cho biết dự án bắt đầu từ thỏa thuận giao lưu văn hóa kéo dài ba năm (từ 2024) giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP.HCM. Sau một loạt hoạt động giao lưu, trong đó có chuyến lưu diễn tại Busan hồi tháng 4/2025, đạo diễn Lee Jung Nam đã ấn tượng mạnh với phong cách sáng tạo của các nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là sự dấn thân của Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên trong cả vai trò diễn viên lẫn nhà quản lý sân khấu.

Đạo diễn (trái ảnh) Lee Jung Nam và NSND Mỹ Uyên. Ảnh: NVCC

Ông trực tiếp xem năm vở kịch có Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên tham gia và đánh giá cao khả năng truyền tải cảm xúc vượt qua rào cản ngôn ngữ của chị. Tiếp đó, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong chương trình giao lưu tại Liên hoan Sân khấu Busan, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Việc được trao vai phu nhân Jang Han Sang lần này được xem như sự nối dài của mối duyên nghệ thuật giữa Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên và đạo diễn Lee Jung Nam.

Theo kế hoạch, chị sẽ biểu diễn bốn suất từ ngày 11 đến 14/9 tại sân khấu đặc biệt dựng ở Công viên Gubong, bên dòng sông Namdaecheon, Uiseong, tỉnh Gyeongbuk.

Nhạc kịch lịch sử quy mô hoành tráng

Jang Han Sang là dự án nhạc kịch lịch sử quy mô, vận dụng nhiều thủ pháp hiện đại kết hợp công nghệ trình chiếu 3D của La Maison Productions (Pháp). Sân khấu được thiết kế cả trên mặt đất và mặt nước tại trung tâm văn hóa Uiseong.

Ca sĩ Kim Jun Hyun. Ảnh: NSND Mỹ Uyên

Tác phẩm được kỳ vọng sẽ khắc họa chân dung danh tướng Jang Han Sang một cách sống động, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa – lịch sử cho khán giả Hàn Quốc. Nghệ sĩ Kim Jun Hyun, người đảm nhận vai chính, là ca sĩ – diễn viên nhạc kịch kỳ cựu, từng lưu diễn nhiều nước với các vở nổi tiếng như Vua sư tử, Evita, Mèo cưng, Siêu sao Jesus Christ...

Trong vai phu nhân tướng quân, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên sẽ mang đến những cảm xúc lắng đọng của người vợ tiễn biệt chồng ra trận, đồng thời thể hiện ca khúc đậm chất dân gian vùng Uiseong. Đây hứa hẹn sẽ là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp hơn ba thập kỷ của nữ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên là Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên hiện là Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Chị có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, sở hữu gia tài hàng trăm vai diễn. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 1995, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mỹ Uyên đã tích cực tham gia các dự án nghệ thuật.

Trên sân khấu, chị ghi dấu với loạt tác phẩm như Con cáo và chùm nho, Chuyện của Diễm, Chạy, Tình lá diêu bông, Ái tình ngoài hôn nhân, Bồ công anh, Tía ơi! Con lấy chồng, Chuyện tình nữ phạm nhân... Ở lĩnh vực phim ảnh, nữ nghệ sĩ cũng để lại nhiều vai diễn đáng nhớ trong Trúng số, Nợ đời, Sống trong sợ hãi, Người đàn bà yếu đuối, Tháng năm rực rỡ, Ai xuôi vạn lý, Thám tử Kiên...

Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023. Bên cạnh diễn xuất, Mỹ Uyên còn dành nhiều tâm huyết duy trì hoạt động của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, tạo môi trường sáng tạo cho nghệ sĩ trẻ và hỗ trợ họ bước vào điện ảnh.