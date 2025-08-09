Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên chia sẻ lý do hôn bạn gái vào đúng ngày sinh nhật cùng mối quan hệ với giới LGBT. Trong một video được đăng tải, có thông tin cho rằng nữ nghệ sĩ đã có cảm xúc bột phát nên có hành động hôn bạn gái. Người đăng tải còn dẫn lời cho rằng xung quanh chị có nhiều người thuộc cộng đồng LGBT, trong đó có người thích chị, nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên chưa bao giờ có cảm xúc yêu đương đồng giới mà chỉ xem họ như bạn bè thân thiết, việc bá vai bá cổ cũng chỉ vì quý mến.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên bức xúc vì bị đưa tin đồn thất thiệt. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi phóng viên Dân Việt liên hệ để xác minh, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên khẳng định chị chưa từng trả lời bất kỳ kênh thông tin nào về vấn đề này. Chị cũng nhấn mạnh rằng những câu từ được lan truyền không phải do mình nói ra và bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt, cho biết cảm thấy rất phiền lòng vì câu chuyện trên.

Trước đó, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hôn một cô gái lạ mặt trong dịp sinh nhật. Khi được hỏi về hành động này, chị từ chối chia sẻ và cho biết không có gì để nói thêm.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chị rất ít khi chia sẻ đời tư và được biết là chưa từng kết hôn.

Mỹ Uyên tên thật là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975 tại Tây Ninh cũ. Dù sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, từ nhỏ chị đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với sân khấu. Chính tình yêu với nghệ thuật thứ bảy đã đưa chị đến với Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, nơi đặt nền móng cho sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp sau này.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên. Ảnh: FBNV

Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và vai diễn đầu tiên là trong bộ phim "Mảnh đất tình đời". Mỹ Uyên được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như "Mùi ngò gai", "Những đứa con thành phố", "Hiệp sĩ đường phố", "Nợ đời", "Người đàn bà yếu đuối", "Sống trong sợ hãi", "Cả một đời ân oán" và gần đây là "Trạm cứu hộ trái tim".

Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và từ năm 2018 đến nay giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Ngoài công việc đóng phim, chị dành phần lớn tâm huyết cho sân khấu 5B, nơi chị từng là đào chính trong nhiều vở diễn nổi tiếng như "Chuyện của Diễm", "Sống thử", "Một người đi lấy chồng", "Chuyến tàu thiên đường", "Ái tình ngoài hôn nhân"… Sau khi đảm nhận vai trò sản xuất, chị không đặt nặng vai trò của bản thân trên sân khấu, chỉ xuất hiện để hỗ trợ dàn nghệ sĩ trẻ.