Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...