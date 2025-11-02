Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, ca sĩ nào từng dính án liên quan đến tội danh “chiếm đoạt tài sản”?

Trước Trương Ngọc Ánh bị bắt, một ca sĩ lĩnh án 13 năm tù với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt vì liên quan đến hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây rúng động dư luận hai ngày qua. Trước đó, hàng loạt nhân vật được nhiều người biết đến như: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục, Ngân 98, shark Nguyễn Hòa Bình… bị bắt cũng gây xôn xao nhưng vụ việc Trương Ngọc Ánh bị bắt khiến nhiều người được chú ý hơn. Bởi Trương Ngọc Ánh không chỉ là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhà sản xuất phim mà còn là một doanh nhân thành đạt.

Ca sĩ Ngô Quang Tú (giữa) và hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long

Tuy nhiên, ít ai còn nhớ, trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, trong giới showbiz có một ca sĩ bị bắt với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh án 13 năm tù. Đó chính là ca sĩ Ngô Quang Tú, sinh năm 1974 tại Phú Thọ.

Theo đó, ngày 25/9 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú (51 tuổi, trú tại Phú Thọ) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, năm 2022, Ngô Quang Tú nhận lời “chạy án” cho một người phụ nữ ở TP.HCM thông qua sự môi giới của một người tên Ngôn.

Mặc dù sau khi gặp gỡ một thẩm phán và người này nhiều lần khẳng định không thể giúp thay đổi quyết định kháng nghị, Ngô Quang Tú vẫn nói dối người phụ nữ nhờ “chạy án” là có thể lo được và yêu cầu người này chuyển 2 – 3 tỷ đồng cho y. Tin tưởng Ngô Quang Tú, người phụ nữ này đã nhiều lần chuyển tổng cộng 2,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, khi nhận được quyết định giám đốc thẩm của TANDTC và thấy sự việc không như cam kết, người phụ nữ này yêu cầu Ngô Quang Tú trả lại tiền nhưng người này đã nhiều lần khất hẹn, không chịu trả. Sau khi biết mình bị lừa, người phụ nữ này đã làm đơn tố giác lên cơ quan Công an. Đến 1/7/2024, Ngô Quang Tú đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 25/9/2025, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, bị cáo thừa nhận do kinh doanh khó khăn trong dịch Covid-19 nên chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của đương sự nhờ “chạy án”.

Quá trình xét xử, Ngô Quang Tú xin tòa giảm nhẹ bởi bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lại từng tham gia quân ngũ.

Theo tìm hiểu, trong danh sách các đợt phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú, không có ai tên là Ngô Quang Tú thuộc các đơn vị nghệ thuật. Ngô Quang Tú chỉ là một ca sĩ tự do, theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Người này có một số bài hát được đăng tải trên các kênh nghe nhạc trực tuyến.

Một số người có quen biết với Ngô Quang Tú cho biết, trước khi dính án, người này rất đam mê ca hát, từng đi diễn khá nhiều năm ở các sân khấu. Anh ta vừa làm kinh doanh, vừa đi biểu diễn và được nhiều người biết đến qua một số bài hát.

Ngoài ra, một ca sĩ khác tên Quốc Kháng (Lê Quốc Kháng) sinh năm 1981, quê ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) cũng từng bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, biết tin bà Lê Thị M.Ch. ở TP.HCM đang có người thân dính líu đến một vụ án và muốn tìm người có khả năng “chạy án”, Kháng lập tức tìm cách tiếp cận.

Hình ảnh của ca sĩ Lê Quốc Kháng trên sân khấu. Ảnh: TL

Sau khi đã tạo được lòng tin qua nhiều lần tiếp xúc, Kháng đã yêu cầu người phụ nữ này đưa trước cho anh ta số tiền 7 tỷ đồng để “chạy án” nếu không “cơ hội vàng” sẽ mất. Tin lời hứa hẹn của Kháng, người phụ nữ này đã 2 lần đưa cho anh ta số tiền tổng cộng là 7 tỷ đồng.

Nhưng nhận tiền xong Kháng không thể “chạy án” như lời giao kèo mà cũng không hoàn trả lại tiền, y thậm chí tắt điện thoại và bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của bà Ch. Đến tháng 11/2024, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Quốc Kháng cùng các đồng phạm.

Theo tìm hiểu, Quốc Kháng từng tham gia cuộc thi “Tình khúc giọng ca vàng 2020”, kết hợp cùng ca sĩ Kim Thoa thể hiện ca khúc “Nói với người tình” và giành giải Quán quân. Sau thành giải thưởng, Quốc Kháng cũng đã có một chút tên tuổi, được mời biểu diễn tại các sự kiện nhỏ lẻ, các chương trình giao lưu, từ thiện, khai trương, khánh thành...

Và giống nhiều ca sĩ khác, Kháng đã xây dựng cho mình một kênh YouTube rồi sản xuất những sản phẩm âm nhạc đưa lên nhằm thu hút người xem. Kênh YouTube của người này thu hút được gần 3.300 người đăng ký với hơn 405.000 lượt xem. Anh ta cũng thực hiện một số MV ca nhạc như: Nỗi buồn Châu Pha, Chuyện tình La Lan, Làm cha…

Ngoài các sản phẩm âm nhạc, Kháng còn tranh thủ quay vlog cùng một số nghệ sĩ hài có tiếng rồi tung lên mạng để cho người xem tưởng rằng là ca sỹ nổi tiếng. Để xây dựng cái mác ca sĩ và doanh nhân thành đạt, trên trang cá nhân, Quốc Kháng giới thiệu mình là giám đốc, quản lý chuỗi khách sạn cũng như các dự án bất động sản lớn…

