Nhà sản xuất “Truy tìm Long Diên Hương” lên tiếng về cát-xê 1 tỷ đồng của Quang Tuấn

Truy tìm Long Diên Hương được xem là “món lạ” của điện ảnh Việt trong những ngày qua. Giữa bối cảnh thị trường phim trong nước đang phủ sóng bởi dòng kinh dị, hài – tình cảm, hay gần đây là loạt phim lịch sử như Địa đạo, Mưa đỏ, bộ phim đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến lại chọn hướng hành động – hài, mang màu sắc phim Châu Tinh Trì. Chỉ trong chưa đầy hai tuần công chiếu, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng.

Truy tìm Long Diên Hương được xem là “món lạ” của điện ảnh Việt trong những ngày qua. Anh: NSX

Phim có cốt truyện đơn giản, lấy bối cảnh một làng biển những năm 2000, nơi dân làng thờ Long Diên Hương – thứ sáp quý do cá nhà táng tạo ra. Một ngày nọ, báu vật của làng biến mất bí ẩn. Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên Sài Gòn tìm Tuấn (Ma Ran Đô) – em trai Tâm – để truy vết Long Diên Hương. Họ không ngờ Tuấn vì nợ nần đã đánh cắp cổ vật bán cho giang hồ Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam), kéo theo cuộc đối đầu kịch tính.

Chia sẻ về thành công của phim, NSX Mai Bảo Ngọc thông tin với PV Dân Việt: “Dòng phim kinh dị vẫn đang được nhiều nhà làm phim theo đuổi, bên cạnh đó là thể loại chiến tranh, lịch sử như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo. Bản thân chúng tôi cũng đang thực hiện một dự án kinh dị nhưng muốn tạm dừng để thay đổi không khí, mang đến cho khán giả một phim hành động – hài nhẹ nhàng, thoải mái, không căng thẳng.

Quang Tuấn cho biết anh nhận cát - xê 1 tỷ đồng. Ảnh: NSX

Chúng tôi từng rất đắn đo khi đưa những ngôn từ đời thường vào phim, nhưng hiện nay kiểm duyệt đã cởi mở hơn, cho phép chúng tôi thể hiện trọn vẹn ý tưởng. Tuy nhiên, ê-kíp không muốn phim chỉ xoay quanh đề tài giang hồ mà còn lồng ghép văn hóa tâm linh, tình cảm gia đình. Rất may, điều này đã được khán giả đón nhận”.

Góp phần lớn vào sức hút của phim là dàn cast, đặc biệt là Quang Tuấn – gương mặt quen thuộc của nhiều phim trăm tỷ. Gần đây, việc nam diễn viên tiết lộ mức cát-xê có thể lên tới 1 tỷ đồng khiến không ít người bất ngờ.

Quang Tuấn trong Truy tìm Long Diên Hương. Ảnh: NSX

Về thông tin này, NSX Truy tìm Long Diên Hương chia sẻ với PV Dân Việt: “Với chúng tôi, Quang Tuấn không chỉ là diễn viên mà còn là người bạn lâu năm. Anh vui vẻ, dí dỏm nhưng khi làm nghề lại vô cùng nghiêm túc. Nếu vai diễn yêu cầu giảm cân, anh có thể giảm tới 14 kg như trong Địa đạo. Anh cũng sẵn sàng bơi, nhảy dây hàng giờ để rèn luyện thể lực. Đến Truy tìm Long Diên Hương, anh chăm chỉ học võ để hóa thân vào kiểu nhân vật hành động mà trước đây khán giả chưa từng thấy anh đóng.

Với sự chỉn chu, tâm huyết và tinh thần làm nghề như vậy, việc anh "đắt show" hay mức cát-xê cao là hoàn toàn xứng đáng. Anh đã đóng rất nhiều vai chính và để đạt đến những cột mốc như hôm nay, chắc chắn cũng chịu không ít áp lực – bởi nếu phim thất bại, vai chính sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều".

Doãn Quốc Đam trong "Truy tìm Long Diên Hương". Ảnh: NSX

Bên cạnh Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam trong vai phản diện cũng gây ấn tượng mạnh. NSX Mai Bảo Ngọc cho biết bà luôn ngưỡng mộ tài năng của các diễn viên phía Bắc và tin rằng điện ảnh không có ranh giới. Bà cho rằng đã đến lúc các nhà làm phim nên mạnh dạn kết hợp nhiều vùng miền, bởi khán giả ngày nay luôn muốn thấy sự đổi mới, đặc biệt ở dàn diễn viên.

Thành công của Truy tìm Long Diên Hương khiến khán giả mong đợi phần tiếp theo. NSX Mai Bảo Ngọc tiết lộ ê-kíp đã nghĩ về phần 2 từ khá lâu: “Có thể các nhân vật sẽ ‘truy tìm’ một thứ khác, nhưng dù câu chuyện có thay đổi hay xuất hiện dàn cast mới, tinh thần độc – lạ, vui vẻ, hài hước vẫn sẽ được giữ nguyên như phần đầu.”