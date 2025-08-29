Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 29/08/2025 13:00 GMT+7

Nghỉ lễ 2/9: Biển Việt Nam bùng nổ sức hút, du khách đổ về săn khoảnh khắc vàng

Kiều Anh (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 29/08/2025 13:00 GMT+7
Đây cũng là mùa đẹp nhất để “săn” khoảnh khắc vàng trên biển Việt Nam - khi trời trong, nắng ấm, sóng hiền hòa và thiên nhiên khoe trọn vẻ quyến rũ.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ gợi nhớ những trang sử hào hùng, mà còn mở ra một hành trình song song: hành trình của sự nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Khi tiết trời giao mùa, từng bãi biển trải dài từ Bắc vào Nam trở thành điểm hẹn lý tưởng, đưa du khách rời xa những ngột ngạt của phố thị để chạm đến sự trong lành của đại dương.

Đây cũng là thời điểm biển Việt Nam khoe trọn vẻ đẹp. Có bãi vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, nép mình sau dãy núi; có bãi trải dài mênh mang, tưởng chừng nối liền với trời xanh; có bãi lại dịu dàng, đủ để xoa dịu tâm hồn sau những ngày bộn bề. Loạt bãi biển nổi bật mùa này chính là gợi mở dành cho du khách muốn tìm một chốn bình yên, tận hưởng gió mặn và ánh nắng chan hòa, trước khi quay trở lại nhịp sống thường nhật với tinh thần tươi mới.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Cù Lao Câu - viên ngọc hoang sơ của biển Nam Trung Bộ

Cù Lao Câu, hay còn gọi là Hòn Câu, từng thuộc Bình Thuận cũ, nay nằm trong địa giới tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập. (Ảnh: MiA)

Giữa bức tranh biển Việt Nam mùa thu, Cù Lao Câu nổi lên như một nốt nhạc lạ. Hòn đảo nhỏ, chỉ dài chừng hơn cây số rưỡi, từng thuộc Bình Thuận cũ, nay nằm trong địa giới tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập, vẫn giữ nguyên vẹn nét hoang sơ hiếm thấy. Toàn đảo chỉ có doanh trại bộ đội, vì vậy tín đồ xê dịch muốn ở lại thường chọn cách dựng lều bên bờ cát, một trải nghiệm vừa giản dị vừa khơi gợi cảm giác phiêu lưu.

Tên gọi Cù Lao Câu, hay Hòn Câu, gắn liền với loài rau câu chân vịt từng phủ xanh cả đảo. Ngày nay, hòn đảo cuốn hút bằng sắc nước trong xanh đến mức nhìn rõ đáy. Khi thủy triều rút, bờ cát lộ ra vô vàn vỏ sò, vỏ ốc sáng lấp lánh.

Trên bờ, những khối đá nguyên sinh xếp chồng tạo thành vòm hang kỳ bí, tựa nét chấm phá của một bức tranh thiên nhiên đang còn nguyên sơ. Vào buổi sớm hoặc lúc chiều muộn, từng bãi đá như Bãi Tắm Tiên hay Hang Tình Yêu lại biến đổi sắc màu theo ánh nắng, khiến cảnh quan trở nên khó đoán định và cuốn hút lạ thường.

Dưới làn nước trong xanh là cả một thế giới rực rỡ với hơn hai trăm loài san hô và đàn cá tung tăng. (Ảnh: MiA)

Thế giới dưới mặt biển quanh đảo càng khiến du khách ngỡ ngàng. Hơn hai trăm loài san hô cùng vô số đàn cá tung tăng giữa làn nước biếc. Lặn biển ở đây giống như bước vào kho báu bí mật - nơi màu sắc và sự sống dệt thành bức tranh rực rỡ. Với những ai thích vận động, chèo SUP trên làn sóng êm của buổi chiều cũng là trải nghiệm khó quên, khi nắng thu dát vàng cả mặt nước và gió mặn biển thổi tung hơi thở mát lành.

Chuyến đi sẽ chưa trọn vẹn nếu bỏ qua hang Yến. Không gian nơi đây được giữ gìn nghiêm ngặt, đàn yến vẫn tự do làm tổ trong những khe đá. Âm thanh vỗ cánh hòa lẫn tiếng sóng tạo nên một bản hòa ca vừa hoang sơ vừa thiêng liêng, đủ để mỗi du khách thêm trân trọng nhịp sống bền bỉ nơi biển đảo này.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Mũi Né - miền cát vàng rực rỡ trong nắng thu

Mũi Né rực rỡ và thân thuộc như một miền cát vàng bất tận. (Ảnh: Vinpearl)

Nếu Hà Nội những ngày Quốc khánh rộn rã với tiếng trống hội và sắc cờ tung bay, thì ở phía Nam Trung Bộ, Mũi Né lại thì thầm lời mời gọi bằng gió mặn, nắng vàng và những triền cát trải dài. Tháng 4 đến tháng 8 âm lịch vốn là khoảng thời gian Mũi Né rực rỡ nhất, và dịp 2/9 rơi đúng vào mùa đẹp ấy.

Nhắc tới Mũi Né, khó ai quên được Hòn Rơm - dải cát hiền hòa nằm dưới chân núi, nước lặng sóng, trong đến mức như tấm gương phản chiếu bầu trời. Một bên là khung cảnh nhộn nhịp dành cho những nhóm thích sôi động, bên kia lại là khoảng lặng yên ả để nghỉ ngơi. Chỉ cần thả bước trên bờ cát khi hoàng hôn buông, ngắm từng con sóng vỗ nhè nhẹ, du khách sẽ hiểu vì sao nơi đây từng làm say lòng bao người.

Giữa vùng biển nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, bãi Rạng nổi bật như tấm gương phản chiếu cả quá khứ và hiện tại. Trước kia, nơi đây là làng chài tấp nập ngư dân ra khơi, nay những hàng thuyền thúng vẫn neo lại ven bờ, điểm xuyết vào khung cảnh hiện đại của resort và khách sạn hướng biển. Sắc vàng của cát, màu xanh của nước và mùi mặn của gió,… hòa quyện thành bức tranh gợi nhớ cả sự bình dị lẫn sức sống mới của một miền biển du lịch quốc gia.

Một sáng sớm ở làng chài Mũi Né, khi thuyền vừa cập bến, du khách sẽ bắt gặp cảnh mua bán tấp nập, cá tôm tươi rói còn vương vị mặn của biển. (Ảnh: Cattour)

Và nếu biển mang lại cảm giác dịu dàng, thì đồi Cát Hồng lại thổi vào hành trình chút phấn khích. Giữa nắng gió, những dải cát đổi màu theo từng khoảnh khắc trong ngày, đôi khi đỏ au, có lúc ngả vàng hay ánh cam rực rỡ. Trượt ván trên triền cát, hay chỉ đơn giản là ngồi lặng nhìn hoàng hôn buông xuống, đều để lại dư vị khó quên. Bàu Trắng và Bàu Sen ngay cạnh đó lại mở ra cảnh sắc đối lập: hồ sen nở rộ giữa đồi cát trắng, như một ốc đảo hiếm có giữa miền duyên hải đầy nắng.

Sự phong phú của Mũi Né còn thể hiện qua những bãi biển đặc sắc khác: Gành Son ma mị với sắc đỏ của đá ôm trọn làn nước xanh, Cổ Thạch ấn tượng bởi bãi đá bảy màu trải dài như tấm thảm thiên nhiên, hay Thuận Quý với nét nguyên sơ và những mỏm đá hình thù kỳ thú. Mỗi nơi đều mang một tính cách riêng, như mảnh ghép bổ sung vào bức tranh đa sắc của vùng biển này.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nha Trang đánh thức xúc cảm bằng nhịp sóng vỗ miên man và bờ cát trắng trải dài dưới nắng vàng

Nha Trang bước vào tháng 9 với biển trời trong vắt và sóng vỗ hiền hòa. (Ảnh: Vinpearl)

Tháng chín, những cơn mưa chỉ ghé qua chốc lát, để lại bầu trời trong vắt và mặt biển hiền hòa, đủ cho tín đồ xê dịch tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Từ trung tâm Trần Phú sôi động với quán bar, cà phê ven biển và những hoạt động thể thao nước, Nha Trang mở ra một nhịp sống đầy năng lượng, khiến du khách có cảm giác như bước vào lễ hội bất tận. Nhưng chỉ cần rời xa vài con phố, không gian đã lắng lại nơi Hòn Chồng thơ mộng, nơi những khối đá xếp chồng kỳ thú tạo thành điểm tựa cho làn sóng rì rào. Đứng ở đó, du khách dễ dàng cảm nhận sự giao thoa giữa biển cả và núi non, một nét quyến rũ hiếm có của miền duyên hải.

Xa hơn về phía Bắc, Dốc Lết hiện lên tinh khôi như chưa từng bị chạm tới. Bờ cát dài miên man, nước cạn trong xanh, hàng phi lao rì rào theo gió. Một buổi chiều đi dạo trên triền cát, ngắm mặt trời chìm dần xuống biển, du khách sẽ thấy mọi ồn ã như lùi lại phía sau.

Bãi tắm đôi Hòn Nội trên đảo Yến gây ngỡ ngàng khi hai dải nước xanh đậm nhạt song hành chỉ cách nhau một con đường cát trắng. (Ảnh: Vinpearl)

Nha Trang cũng biết chiều lòng những kẻ mộng mơ bằng Sơn Đừng - vịnh biển kín gió, tĩnh lặng đến mức mặt nước như tấm gương soi bóng mây trời. Vẻ nguyên sơ ở đây không gợi sự trống trải, mà đem lại cảm giác được trở về với bản nguyên trong trẻo của thiên nhiên. Còn trên đảo Yến, bãi tắm đôi Hòn Nội lại là món quà độc nhất: hai dải nước xanh đậm nhạt khác nhau, chỉ cách nhau bằng con đường cát trắng, khiến du khách như bước giữa ranh giới của hai thế giới.

Sự hấp dẫn của Nha Trang không dừng ở phong cảnh. Đó còn là trải nghiệm hòa mình vào nhịp sống địa phương: ngồi trên bãi cát Mini Beach nghe tiếng sóng vỗ dưới những mái chòi tranh giản dị, hay ghé làng chài sớm mai để bắt gặp khoảnh khắc thuyền vừa cập bến, tôm cá còn tươi roi rói. Biển vì thế không chỉ là nơi dừng chân, mà còn là ký ức sống động đi cùng du khách lâu dài sau hành trình.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Côn Đảo vào mùa rùa đẻ trứng

Hòn Bảy Cạnh - Côn Đảo mang đến cánh rừng nguyên sinh và rạn san hô muôn màu, nơi mỗi chuyến lặn biển mở ra thế giới sống động dưới lòng đại dương. (Ảnh: Ngoc Ha Chu)

Nhắc đến Côn Đảo, người ta thường nghĩ ngay đến “địa ngục trần gian” của thế kỷ trước, nơi từng giam cầm biết bao chí sĩ yêu nước. Hệ thống nhà tù, chuồng cọp, xà lim vẫn còn đó như một minh chứng lịch sử sống động, khiến mỗi bước chân tham quan đều nặng trĩu cảm xúc. Thế nhưng, chính từ vùng đất ấy, ngày nay lại mở ra một diện mạo khác: mảnh đất yên bình, xanh mát, chứa đựng cả những câu chuyện về sự kiên cường và hồi sinh.

Những ngày tháng 9 lịch sử, dẫu còn những cơn mưa thoáng qua, mặt biển vẫn dịu dàng, sóng lăn tăn và cũng là thời khắc loài rùa biển chọn gửi trứng vào cát. Một trải nghiệm đặc biệt mà du khách khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Trên dải đảo rộng lớn, biển An Hải được xem như trái tim của Côn Đảo. Bao quanh là hàng cây rợp bóng, xen lẫn các khu nghỉ dưỡng sang trọng, An Hải vừa giữ được sự nên thơ của thiên nhiên, vừa đem đến tiện nghi để du khách tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Đi xa hơn một chút, Đầm Trầu khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ khi hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày trải vàng trên mặt biển cong mềm, ôm trọn những phiến đá dựng đứng, vẽ nên khung cảnh huyền ảo. Ngồi lặng yên nơi bờ cát, chỉ để nghe gió và sóng trò chuyện, du khách sẽ hiểu vì sao nơi đây từng được xem là bãi biển đẹp nhất Côn Đảo.

Bãi Nhát đẹp nhất là khi thuỷ triều xuống, hình dáng trở nên uốn lượn như dải lụa vắt ngang sóng nước. (Ảnh: Phương Diệp)

Không chỉ có biển xanh, Côn Đảo còn sở hữu Hòn Bảy Cạnh với những cánh rừng nguyên sinh tươi tốt, nơi đàn rùa tìm về sinh sản, nơi những rạn san hô muôn màu rực rỡ như một vườn hoa dưới đại dương. Một chuyến lặn biển tại đây chẳng khác nào mở cánh cửa bước vào thế giới khác, nơi sự sống căng tràn và bình yên đến lạ.

Mỗi bãi tắm trên đảo lại đem đến một sắc thái riêng: Bãi Nhát hiện lên lộng lẫy khi thủy triều rút, để lộ thềm cát phẳng lì dưới nắng; Lò Vôi lấp lánh trong buổi bình minh sớm nhất của đảo, đồng thời rộn ràng khi chợ cá sáng họp ngay bên bờ; Suối Nóng độc đáo với làn nước ấm tỏa hơi mờ ảo, tựa khung cảnh bước ra từ tranh vẽ. Thậm chí, Ông Đụng còn dành cho những ai yêu mạo hiểm cơ hội khám phá đại dương bằng chuyến lặn san hô khó quên.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Biển Mỹ Khê đẹp nhất Đà Nẵng, mang diện mạo tươi trẻ, rộn ràng, đầy sức sống

Mỹ Khê với bãi cát trắng gần một cây số, sóng hiền và hàng dừa xanh mướt - điểm hẹn lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: MiA)

Trên dải cát trắng mịn trải dài gần một cây số, từng con sóng hiền hòa nối nhau vỗ bờ, gió biển thổi qua hàng dừa xanh mướt. Giữa tiết thu dịu mát, Mỹ Khê trở thành điểm hẹn lý tưởng để các gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ 2/9 theo cách trọn vẹn nhất.

Bãi biển này từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, nhờ hội tụ đủ yếu tố từ vị trí thuận lợi, khung cảnh nguyên sơ, bãi cát rộng rãi cho đến mực sóng an toàn. Trên nền thiên nhiên hào phóng, các khu nghỉ dưỡng ven bờ được quy hoạch chỉn chu, đem đến cho du khách kỳ nghỉ sang trọng nhưng vẫn chan hòa với biển trời.

Bình minh ở Mỹ Khê mở ra khung cảnh rực rỡ khi ánh sáng đầu ngày phủ hồng mặt nước, mời gọi bước chân thong dong dọc bờ biển. Đến chiều muộn, sắc cam bảng lảng của hoàng hôn nhuộm vàng mặt sóng, để lại khoảng lặng bình yên khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Thiên đường của trải nghiệm: lướt ván, câu cá, lặn ngắm san hô. (Ảnh: MiA)

Không chỉ mê hoặc bằng vẻ đẹp, Mỹ Khê còn là thiên đường của trải nghiệm. Tín đồ xê dịch có thể thử sức với lướt ván, câu cá, du thuyền hay lặn ngắm san hô. Độ mặn lý tưởng và nguồn nước trong lành tạo môi trường cho hệ sinh thái phong phú, với nhiều loài rong tảo và rạn san hô đầy màu sắc, mang đến cho người yêu biển những cuộc khám phá khó quên.

Ẩm thực tại Mỹ Khê cũng là điểm nhấn khó bỏ qua. Gỏi cá chuồn cầu kỳ, mì Quảng mộc mạc hay hải sản tươi rói từ chợ biển địa phương đều góp phần lưu giữ hương vị miền Trung trong ký ức du khách.

Từ Mỹ Khê, hành trình khám phá những bãi biển đẹp nhất mùa này lại tiếp tục mở ra, đưa du khách đến với nhiều sắc thái khác nhau của biển Việt Nam trong dịp lễ Quốc khánh.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Quy Nhơn - nay thuộc tỉnh Gia Lai, nổi lên như điểm hẹn của những tín đồ xê dịch yêu biển

Bãi Xép hiện lên như nàng tiên cá kiêu kỳ giữa biển khơi. (Ảnh: Mai Phương Thảo)

Vùng biển này nép mình bên bờ vịnh xanh biếc, sở hữu những đường cong bờ cát mềm mại, những dãy núi chạy dài ra biển, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa khoáng đạt vừa trữ tình.

Ngay trong khu vực trung tâm, bãi biển Quy Nhơn đã đủ để du khách thấy say lòng: cát vàng thoai thoải, sóng hiền vỗ nhịp, chiều xuống lại rộn ràng tiếng cười của người dân và lữ khách. Nhưng chỉ cần xuôi về phía Ghềnh Ráng, khung cảnh đã đổi khác. Bãi Hoàng Hậu, còn gọi là bãi Trứng, trải đầy những viên đá tròn như khối ngọc được sóng mài giũa, vừa hoang sơ, vừa mang vẻ đẹp kiêu hãnh.

Kỳ Co gợi nhớ Maldives với nước xanh ngắt và cát trắng mịn. (Ảnh: Xanh SM)

Xa hơn một chút là Kỳ Co - nơi ba mặt tựa núi, một mặt hướng biển, gợi nhớ đến Maldives với làn nước xanh ngắt và bãi cát trắng mịn. Trên đường ra đảo, cano lướt sóng để lại dải bọt trắng, đưa du khách đến thiên đường “nhỏ bé” mà trong trẻo. Gần đó, Eo Gió với những vách núi dựng đứng ôm lấy mặt biển lại đem đến cảm giác kỳ vĩ, khiến bước chân không thể dừng lại trước từng góc nhìn đẹp như tranh.

Quy Nhơn cũng chiều lòng người tìm kiếm sự yên tĩnh. Hòn Khô, Cù Lao Xanh hay làng chài Nhơn Hải mang đến một nhịp sống chậm rãi, nơi có thể nghe tiếng mái chèo khua nước, hay ngắm san hô rực rỡ chỉ cách mặt biển chưa đầy một sải tay. Khi ánh hoàng hôn nhuộm cam mặt sóng, biển Quy Nhơn lại trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Không chỉ có biển đảo, nơi đây còn giữ trong mình dấu tích văn hóa Chăm Pa qua những cụm tháp cổ. Tháp Đôi, rêu phong giữa lòng khu dân cư, vừa là nơi lưu giữ lịch sử, vừa là điểm nhấn cho hành trình tìm về chiều sâu văn hóa.

