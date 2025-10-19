Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Xã hội
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 13:00 GMT+7

Nghi vợ "quan hệ mập mờ" nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo

+ aA -
Mộc An (Theo SCMP) Chủ nhật, ngày 19/10/2025 13:00 GMT+7
Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người bán thịt để được mua với giá rẻ, người chồng ở Trung Quốc nổi cơn ghen và ra tay tàn bạo. Tòa án đã tuyên phạt người đàn ông này 10 năm rưỡi tù giam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Một người đàn ông Trung Quốc ghen tuông đã tìm cách đâm chết người vợ chung sống suốt 30 năm chỉ vì bà được người bán thịt trong vùng... giảm giá.

Nạn nhân họ Triệu sau đó đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng, nói rằng ông “luôn mang toàn bộ tiền về nhà”.

Vụ tấn công xảy ra vào tháng 3 tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (miền đông bắc Trung Quốc), khi người chồng họ Tào, do nghi ngờ vô căn cứ, đã cố sát hại vợ ngay trong phòng khách của họ.

Ông Tào tin rằng vợ mình ngoại tình chỉ vì bà được người bán thịt địa phương giảm giá khi mua.

Bị lòng ghen tuông chi phối, Tào tin chắc rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người bán thịt và nảy sinh ý định giết hại bà.

Ảnh minh họa: AI

Trong một cuộc cãi vã dữ dội, ông đã dùng con dao mà mình cố tình giấu sẵn trong ngăn kéo đầu giường để đâm vợ. Vụ tấn công khiến bà Triệu bị thương nặng, tổn thương nội tạng nghiêm trọng.

Bà sau đó cho biết bản thân không nhớ nổi đã bị đâm bao nhiêu lần.

Dù chịu thương tích nặng, bà Triệu vẫn chọn tha thứ cho chồng và từ chối thực hiện giám định thương tật chính thức.

“Vợ chồng tôi đã kết hôn hơn 30 năm, luôn có mối quan hệ tốt và chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Tôi không muốn yêu cầu giám định thương tật", bà Triệu nói.

“Ông ấy luôn là người giỏi kiếm tiền và đưa toàn bộ cho gia đình. Hơn nữa, tôi còn con trai và cháu nội. Tôi không muốn chuyện này đi xa thêm, cũng sẽ không yêu cầu bồi thường thương tật".

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra mới đây, Tòa án Nhân dân quận Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên, xác định hành vi của Tào cấu thành tội cố ý giết người.

Tuy nhiên, do bị cáo đã thành khẩn khai báo sau khi bị bắt và vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, tòa quyết định áp dụng mức án khoan hồng.

Tào bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn

Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chị cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025.

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Xã hội
Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Thái Y Lâm tiết lộ bí quyết sinh hoạt để trẻ lâu ở tuổi 45

Xã hội
Thái Y Lâm tiết lộ bí quyết sinh hoạt để trẻ lâu ở tuổi 45

Con trai lớp 7 không chịu học, bố mẹ ở Ninh Bình dựng màn kịch khiến con “từ nay xin chừa”, ai cũng bật cười

Xã hội
Con trai lớp 7 không chịu học, bố mẹ ở Ninh Bình dựng màn kịch khiến con “từ nay xin chừa”, ai cũng bật cười

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Bất ngờ về đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn
42

Xã hội
Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Bất ngờ về đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn

Đọc thêm

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?
Bạn đọc

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?

Bạn đọc

Kể từ năm 2025, người dân được mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp từ 10 lần lên đến 15 lần...

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9
Văn hóa - Giải trí

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Văn hóa - Giải trí

BTV Phương Thảo chia sẻ lý do rời VTV9, chuyển sang VTV5 để cân bằng công việc và gia đình, tiếp tục dẫn thời sự và truyền cảm hứng gần gũi khán giả.

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: 'Bài test' cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa
Thị trường

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: "Bài test" cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa

Thị trường

Nhập khẩu ô tô tại Việt Nam tăng mạnh là dấu hiệu tích cực cho nhu cầu thị trường, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách với doanh nghiệp nội địa.

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở
Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông

Cùng những cơn mưa liên tiếp, thông tin bão FENGSHEN đang chuẩn bị đổ bộ càng khiến 61 hộ/216 người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi lo ngại khi vết nứt dưới chân núi Gò Oát ngày càng lớn.

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung?

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội
Bạn đọc

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội

Bạn đọc

Cụm di tích Yên Nội (xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) sở hữu hai hiện vật độc đáo là văn từ hàng huyện và văn từ của làng, nhưng hơn một thập kỷ qua, người làng dân Yên Nội bất lực chứng kiến biểu tượng hiếu học của quê hương xuống cấp trầm trọng.

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?
Thể thao

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?

Thể thao

Kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể khiến U22 Việt Nam và U22 Malaysia sớm đụng độ ngay vòng bảng.

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ

Tin tức

Cử tri TP Cần Thơ thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình trạng quá tải trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn.

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”
Chuyển động Sài Gòn

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều năm duy trì mức giá cao, thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ giá thuê. Các trung tâm thương mại ở khu vực lõi trung tâm bắt đầu “mềm” hơn trong chính sách cho thuê nhằm giữ chân và thu hút các thương hiệu.

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng
Gia đình

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng

Gia đình

Cuối tuần này, 3 con giáp nổi bật nhất sẽ tỏa sáng trong cuộc đua may mắn, nỗ lực không ngừng và gặt hái mùa vàng rực rỡ của tài lộc, thành công và cơ hội thăng tiến.

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”
Doanh nghiệp

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Doanh nghiệp

Ngày 19/10, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp, Lễ bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025” đã diễn ra trang trọng, khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy cảm xúc. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội sẽ đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM. Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội này.

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc thì thực chất, võ công của Lý Tiểu Long hoàn toàn không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi
Tin tức

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức

Một người đàn ông 66 tuổi ở Lâm Đồng, được phát hiện tử vong trong rừng. Gần hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có dấu chân nghi là của voi rừng.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?
Thế giới

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?

Thế giới

Cuộc chiến ở Ukraine, sau hơn 3 năm căng thẳng, đang bước vào giai đoạn mà cán cân quyền lực không còn nằm trong tay Moscow hay Kiev, mà ở Bắc Kinh, chuyên gia chiến lược Ram Charan nhận định trên Barrons.com.

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”
Thể thao

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và Thép xanh Nam Định đang có sự khởi đầu đầy thất vọng tại V.League 2025/2026. Theo BLV Hoàng Hải (FPT Play), việc phải sử dụng nhiều cầu thủ trên các mặt trận khác nhau khiến chiến lược gia này gặp khó khăn.

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá
Nhà đất

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá

Nhà đất

Tuần giao dịch 13 - 17/10 ghi nhận diễn biến phân hóa trong hệ sinh thái Vingroup. Dù VIC có thời điểm lập đỉnh mới, nhưng áp lực chốt lời cuối tuần khiến nhóm cổ phiếu “họ Vin” hạ nhiệt. Tuy nhiên, tổng thể tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh.

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành loạt quyết định giao đất cho ba doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại và hạ tầng đô thị tại các xã, phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng và Sơn Đồng.

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản
Pháp luật

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản

Pháp luật

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Thu Hương – tức Hương Tươi – kể, thời điểm nổi tiếng vì chương trình Gặp nhau cuối tuần, chị từng được khán giả yêu mến tới mức bị vây kín mỗi khi xuất hiện, muốn ra về buộc phải… trèo rào, trốn khán giả.

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?
Xã hội

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Xã hội

Về nguyên tắc, tiền lương của công chức, viên chức khu vực công sẽ tăng khi lương cơ sở tăng, nhưng thực tế không phải lúc nào lương của nhóm này cũng tăng.

Sao thế, Thép xanh Nam Định?
Thể thao

Sao thế, Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Dù được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch song CLB Thép xanh Nam Định lại đang khiến người hâm mộ phải thất vọng sau những thất bại liên tiếp vừa qua ở đấu trường V.League.

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá rẻ tiền này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành
Bạn đọc

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành

Bạn đọc

11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác bao gồm vị trí cấp hộ chiếu, kiểm soát hộ khẩu, thẩm định, điều tra viên...

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga
Thế giới

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga

Thế giới

Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga và nên thương lượng các điều khoản hòa bình với Điện Kremlin - theo đánh giá của sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Anh, Thống chế Lord Richards.

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?
Tin tức

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?

Tin tức

Trong 2 khung giờ kiểm tra trong ngày 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cục trưởng CSGT đánh giá đây là con số đáng báo động, cho thấy nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?
Nhà nông

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Nhà nông

Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Đền Đức Thánh Cả ở làng cổ Đông Sơn thờ Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương, họ Lê, húy là Hữu.

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman
Pháp luật

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman

Pháp luật

Để tránh bị phát hiện cho người Việt vào đánh bạc, câu lạc bộ trong khách sạn Pullman sẽ cấp thẻ với tên nước ngoài cho người chơi. Trong đó, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình được gọi “Mr Lucky One” và đã dùng hơn 100 tỷ đồng để đỏ đen, thua mất hơn 6,8 tỷ đồng.

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Thể thao

Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?; Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng nhau tỏa sáng; Bruno Fernandes có thể đến Bayern Munich; HLV Xabi Alonso muốn tái hợp với Florian Wirtz; Endrick đi du lịch cùng vợ để giải tỏa áp lực.

Tin đọc nhiều

1

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản