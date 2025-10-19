Nghi vợ "quan hệ mập mờ" nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo

Một người đàn ông Trung Quốc ghen tuông đã tìm cách đâm chết người vợ chung sống suốt 30 năm chỉ vì bà được người bán thịt trong vùng... giảm giá.

Nạn nhân họ Triệu sau đó đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng, nói rằng ông “luôn mang toàn bộ tiền về nhà”.

Vụ tấn công xảy ra vào tháng 3 tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (miền đông bắc Trung Quốc), khi người chồng họ Tào, do nghi ngờ vô căn cứ, đã cố sát hại vợ ngay trong phòng khách của họ.

Ông Tào tin rằng vợ mình ngoại tình chỉ vì bà được người bán thịt địa phương giảm giá khi mua.

Bị lòng ghen tuông chi phối, Tào tin chắc rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người bán thịt và nảy sinh ý định giết hại bà.

Ảnh minh họa: AI

Trong một cuộc cãi vã dữ dội, ông đã dùng con dao mà mình cố tình giấu sẵn trong ngăn kéo đầu giường để đâm vợ. Vụ tấn công khiến bà Triệu bị thương nặng, tổn thương nội tạng nghiêm trọng.

Bà sau đó cho biết bản thân không nhớ nổi đã bị đâm bao nhiêu lần.

Dù chịu thương tích nặng, bà Triệu vẫn chọn tha thứ cho chồng và từ chối thực hiện giám định thương tật chính thức.

“Vợ chồng tôi đã kết hôn hơn 30 năm, luôn có mối quan hệ tốt và chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Tôi không muốn yêu cầu giám định thương tật", bà Triệu nói.

“Ông ấy luôn là người giỏi kiếm tiền và đưa toàn bộ cho gia đình. Hơn nữa, tôi còn con trai và cháu nội. Tôi không muốn chuyện này đi xa thêm, cũng sẽ không yêu cầu bồi thường thương tật".

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra mới đây, Tòa án Nhân dân quận Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên, xác định hành vi của Tào cấu thành tội cố ý giết người.

Tuy nhiên, do bị cáo đã thành khẩn khai báo sau khi bị bắt và vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, tòa quyết định áp dụng mức án khoan hồng.

Tào bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

